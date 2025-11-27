"Het zag er niet goed uit" - 'Dader' botsing Jackers laat zich ook horen

In de slotseconden van Sporting-Club Brugge ging het volledig mis: invaller Blopa gleed door en raakte doelman Nordin Jackers vol op de borst. De keeper bleef meteen liggen en gaf direct aan dat het ernstig was.

De teamdokter snelde het veld op en Jackers werd uiteindelijk op een brancard afgevoerd. Hij werd met pijn in de borststreek naar het ziekenhuis gebracht voor scans, om uit te maken hoe zwaar de impact precies was.

Brandon Mechele zag het allemaal van dichtbij gebeuren en maakte zich zorgen. Hij bevestigde dat Jackers “vol op de borst” geraakt werd en dat het er bijzonder slecht uitzag.

Coach Nicky Hayen gaf na afloop iets meer duidelijkheid: Jackers was bij bewustzijn, maar voelde zich absoluut niet goed. De botsing had een grote impact en extra onderzoeken waren noodzakelijk.

Ik probeerde hem te ontwijken

Ondertussen zat Simon Mignolet voor het eerst weer op de bank, maar moest door het affluiten van de wedstrijd niet meer invallen. Of hij alweer volledig inzetbaar is, blijft onzeker.

Lees ook... Extra domper voor Club Brugge? Nordin Jackers weggevoerd op brancard!›Blopa bood intussen ook zijn excuses aan voor de onopzettelijke charge. “Het was niet opzettelijk, ik probeerde hem te ontwijken”, reageerde Blopa bij het Portugese A Bola. “Ik wil mijn excuses aanbieden aan de doelman van Club Brugge, ik hoop dat het snel beter met hem gaat.”