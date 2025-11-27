Union kwam uiteindelijk uit bij Schoofs, maar wou eerst... Anderlecht-speler

Union klopte twee keer aan bij Anderlecht voor Théo Leoni, maar telkens besloot de middenvelder om niet in te gaan op de Brusselse interesse. Het jeugdproduct van paars-wit kon het niet over zijn hart krijgen.

Bij de eerste benadering, in de zomer van 2022, had Leoni nog geen minuut gespeeld voor de A-ploeg van Anderlecht. Toch wilde hij zijn doorbraak per se bij paars-wit forceren, schrijft La Dernière Heure. Voor hem voelde vertrekken zonder ooit in het Lotto Park gespeeld te hebben als opgeven. Die emotionele band met zijn jeugdclub gaf uiteindelijk de doorslag.

Bij de tweede interesse lag het verhaal anders. Union zocht een mogelijke opvolger voor de vertrekkende Charles Vanhoutte en informeerde opnieuw bij Leoni. Anderlecht beschouwde hem op dat moment als overtollig, zijn contract liep nog één jaar, en concrete vooruitgang in gesprekken bleef uit. Union vroeg hem om geduld te hebben door het late sluiten van de Belgische transfermarkt.

Leoni wou niet naar een concurrent van Anderlecht

Dat geduld kon Leoni niet langer opbrengen, want Reims had wél een concreet en stevig aanbod klaar liggen: een contract tot 2030 in een duidelijke sportieve structuur. Die zekerheid, in combinatie met de deadline van 2 september, maakte de keuze makkelijker dan wachten op iets dat misschien nooit zou komen.

Bovendien wilde Leoni geen overstap maken naar een Belgische rivaal. Een transfer binnen de competitie voelde voor hem te gevoelig, zeker gezien zijn geschiedenis bij Anderlecht. Reims bood een nieuw begin zonder dat emotionele gewicht.

Union schakelde uiteindelijk door naar Rob Schoofs, terwijl Leoni in Reims volledig openbloeit. Hij is titularis, strijdt mee voor promotie naar Ligue 1 en werd recent nog uitgeroepen tot man van de match.