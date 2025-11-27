Union kwam uiteindelijk uit bij Schoofs, maar wou eerst... Anderlecht-speler

Union kwam uiteindelijk uit bij Schoofs, maar wou eerst... Anderlecht-speler
Foto: © photonews

Volg Voetbalkrant nu via Instagram!

Union klopte twee keer aan bij Anderlecht voor Théo Leoni, maar telkens besloot de middenvelder om niet in te gaan op de Brusselse interesse. Het jeugdproduct van paars-wit kon het niet over zijn hart krijgen.

Bij de eerste benadering, in de zomer van 2022, had Leoni nog geen minuut gespeeld voor de A-ploeg van Anderlecht. Toch wilde hij zijn doorbraak per se bij paars-wit forceren, schrijft La Dernière Heure. Voor hem voelde vertrekken zonder ooit in het Lotto Park gespeeld te hebben als opgeven. Die emotionele band met zijn jeugdclub gaf uiteindelijk de doorslag.

Bij de tweede interesse lag het verhaal anders. Union zocht een mogelijke opvolger voor de vertrekkende Charles Vanhoutte en informeerde opnieuw bij Leoni. Anderlecht beschouwde hem op dat moment als overtollig, zijn contract liep nog één jaar, en concrete vooruitgang in gesprekken bleef uit. Union vroeg hem om geduld te hebben door het late sluiten van de Belgische transfermarkt.

Leoni wou niet naar een concurrent van Anderlecht

Dat geduld kon Leoni niet langer opbrengen, want Reims had wél een concreet en stevig aanbod klaar liggen: een contract tot 2030 in een duidelijke sportieve structuur. Die zekerheid, in combinatie met de deadline van 2 september, maakte de keuze makkelijker dan wachten op iets dat misschien nooit zou komen.

Bovendien wilde Leoni geen overstap maken naar een Belgische rivaal. Een transfer binnen de competitie voelde voor hem te gevoelig, zeker gezien zijn geschiedenis bij Anderlecht. Reims bood een nieuw begin zonder dat emotionele gewicht.

Union schakelde uiteindelijk door naar Rob Schoofs, terwijl Leoni in Reims volledig openbloeit. Hij is titularis, strijdt mee voor promotie naar Ligue 1 en werd recent nog uitgeroepen tot man van de match.

Reageer
Corrigeer
Fout gevonden in bovenstaand artikel? Meld het hier!

Schrijf je nu in voor de Voetbalkrant nieuwsbrief
Jupiler Pro League
Jupiler Pro League Nieuws Kalender Download kalender Stand Statistieken Transfers
Champions League
Champions League Nieuws Kalender Download kalender Stand Statistieken Transfers
Anderlecht
Union SG

Meer nieuws

Anderlecht heeft een plan met Nathan De Cat: dit is het ideale scenario

Anderlecht heeft een plan met Nathan De Cat: dit is het ideale scenario

10:00
Minister eist NU (vandaag) duidelijkheid over Belgische voetbaluitzendingen van dit weekend

Minister eist NU (vandaag) duidelijkheid over Belgische voetbaluitzendingen van dit weekend

09:30
Na de overwinning tegen Club Brugge én voor komst van Union SG: Hasi spreekt over ambities van Anderlecht

Na de overwinning tegen Club Brugge én voor komst van Union SG: Hasi spreekt over ambities van Anderlecht

07:00
Nicky Hayen krijgt veel kritiek voor tactisch plan: "Boven hun stand"

Nicky Hayen krijgt veel kritiek voor tactisch plan: "Boven hun stand"

08:40
8
Dit waren de woorden van Lionel Messi himself tegen Kevin Mac Allister vlak voor zijn invalbeurt

Dit waren de woorden van Lionel Messi himself tegen Kevin Mac Allister vlak voor zijn invalbeurt

06:30
Ex-Standard-speler beticht van racistisch gedrag: hij komt er nog goed vanaf

Ex-Standard-speler beticht van racistisch gedrag: hij komt er nog goed vanaf

09:00
2
Als zelfs Vanaken mee ten onder gaat: dit heeft de kapitein te zeggen

Als zelfs Vanaken mee ten onder gaat: dit heeft de kapitein te zeggen

08:20
4
Dit weekend voetbal op tv? Dit is momenteel de situatie

Dit weekend voetbal op tv? Dit is momenteel de situatie

07:20
Hasi reageert op fluitconcerten van Anderlecht-fans: "Dan is het oké als ik moet ophoepelen"

Hasi reageert op fluitconcerten van Anderlecht-fans: "Dan is het oké als ik moet ophoepelen"

21:40
"Het zag er niet goed uit" - 'Dader' botsing Jackers laat zich ook horen

"Het zag er niet goed uit" - 'Dader' botsing Jackers laat zich ook horen

07:40
4
Extra domper voor Club Brugge? Nordin Jackers weggevoerd op brancard!

Extra domper voor Club Brugge? Nordin Jackers weggevoerd op brancard!

23:10
VAR ontneemt Club Brugge de hoop: blauw-zwart ondergaat wet van de sterkste in Lissabon

VAR ontneemt Club Brugge de hoop: blauw-zwart ondergaat wet van de sterkste in Lissabon

22:55
Analisten zijn duidelijk: "Deze doelman verdient een kans bij Belgische topclub: Genk, Antwerp, ..."

Analisten zijn duidelijk: "Deze doelman verdient een kans bij Belgische topclub: Genk, Antwerp, ..."

23:30
Rondje op het Kampioenenbal: Verrassing van formaat, doelpunten bij de vleet en... Kompany weet opnieuw wat verliezen is

Rondje op het Kampioenenbal: Verrassing van formaat, doelpunten bij de vleet en... Kompany weet opnieuw wat verliezen is

23:00
2
Als dat geen opportuniteit is! Vazquez out en... vervangen door voormalige publiekslieveling van Anderlecht?

Als dat geen opportuniteit is! Vazquez out en... vervangen door voormalige publiekslieveling van Anderlecht?

20:00
7
"Na de overwinning van Union bij Galatasaray hoorde ik zelfs gevloek bij Club Brugge"

"Na de overwinning van Union bij Galatasaray hoorde ik zelfs gevloek bij Club Brugge"

20:40
9
Redden wat er te redden valt: 'Met dit budget krijgt Overmars de kans om zomermercato recht te trekken'

Redden wat er te redden valt: 'Met dit budget krijgt Overmars de kans om zomermercato recht te trekken'

22:30
8
Na DAZN stopt ook deze partner van de Pro League er na meer dan vijftig jaar traditie mee

Na DAZN stopt ook deze partner van de Pro League er na meer dan vijftig jaar traditie mee

22:00
1
De bom is ontploft: 'Vinicius Junior stapt naar Florentino Perez en vraagt om vertrek bij Real Madrid'

De bom is ontploft: 'Vinicius Junior stapt naar Florentino Perez en vraagt om vertrek bij Real Madrid'

21:20
3
Union-aanvaller Raul Florucz doet straffe uitspraak na Chamions League-stunt

Union-aanvaller Raul Florucz doet straffe uitspraak na Chamions League-stunt

19:00
Betaalt hij het gelag? 'Belgische profclubs zien Lorin Parys als verantwoordelijke voor chaos met DAZN'

Betaalt hij het gelag? 'Belgische profclubs zien Lorin Parys als verantwoordelijke voor chaos met DAZN'

21:00
3
Pro League gaat vol in de aanval tegen DAZN en dient urgentieverzoek in bij Brussels tribunaal

Pro League gaat vol in de aanval tegen DAZN en dient urgentieverzoek in bij Brussels tribunaal

19:40
1
OFFICIEEL: PSV pakt uit en haalt absolute clublegende terug naar Eindhoven

OFFICIEEL: PSV pakt uit en haalt absolute clublegende terug naar Eindhoven

20:20
"Mijn hartslag steeg naar 200": Union-voorzitter Muzio zat op het puntje van zijn stoel

"Mijn hartslag steeg naar 200": Union-voorzitter Muzio zat op het puntje van zijn stoel

17:20
Wie is Joseph Oosting, de man die Wils moet opvolgen bij Antwerp?

Wie is Joseph Oosting, de man die Wils moet opvolgen bij Antwerp?

18:40
3
Ferme domper voor Stijn Stijnen: einde seizoen voor middenvelder met impact

Ferme domper voor Stijn Stijnen: einde seizoen voor middenvelder met impact

19:10
Eindelijk oplossing voor Nederlander: 'Zirkzee heeft akkoord met Europese topclub, bal ligt in United-kamp'

Eindelijk oplossing voor Nederlander: 'Zirkzee heeft akkoord met Europese topclub, bal ligt in United-kamp'

19:20
3
Neefje van Antwerp-icoon en verleden bij Anderlecht: jongeling wil doorbreken bij Genk

Neefje van Antwerp-icoon en verleden bij Anderlecht: jongeling wil doorbreken bij Genk

17:30
Hans Vanaken oogst lof: "Çalhanoğlu, Barella, Mkhitaryan, hij zit op hun niveau"

Hans Vanaken oogst lof: "Çalhanoğlu, Barella, Mkhitaryan, hij zit op hun niveau"

17:40
Philippe Albert voelt mee met voormalig JPL-talent: "Zo veel afgezien dat dit misschien het beste is"

Philippe Albert voelt mee met voormalig JPL-talent: "Zo veel afgezien dat dit misschien het beste is"

18:20
FIFA verandert plots de regels: kunnen de Rode Duivels ervan profiteren op het WK?

FIFA verandert plots de regels: kunnen de Rode Duivels ervan profiteren op het WK?

18:00
Hopelijk geen voorbode: pijnlijke eerste nederlaag voor Club Brugge

Hopelijk geen voorbode: pijnlijke eerste nederlaag voor Club Brugge

16:20
Filip Joos wil opvallende nieuwe regel invoeren: Sonck is niet akkoord

Filip Joos wil opvallende nieuwe regel invoeren: Sonck is niet akkoord

17:00
6
Ook zij zullen genieten: Club Brugge doet leuke geste voor zijn werknemers

Ook zij zullen genieten: Club Brugge doet leuke geste voor zijn werknemers

16:00
Philippe Clement doet wenkbrauwen fronsen met opmerkelijke move: "Dat was mijn schuld"

Philippe Clement doet wenkbrauwen fronsen met opmerkelijke move: "Dat was mijn schuld"

16:30
Club Brugge-middenvelder Stankovic wil op een dag bij deze club spelen: "Een droom die ik najaag"

Club Brugge-middenvelder Stankovic wil op een dag bij deze club spelen: "Een droom die ik najaag"

15:00

Meer nieuws

Populairste artikels

Jupiler Pro League

 Speeldag 16
KV Mechelen KV Mechelen 28/11 Standard Standard
FCV Dender EH FCV Dender EH 29/11 Westerlo Westerlo
Zulte Waregem Zulte Waregem 29/11 Cercle Brugge Cercle Brugge
Charleroi Charleroi 29/11 La Louvière La Louvière
Club Brugge Club Brugge 30/11 Antwerp Antwerp
KRC Genk KRC Genk 30/11 OH Leuven OH Leuven
Anderlecht Anderlecht 30/11 Union SG Union SG
KAA Gent KAA Gent 30/11 STVV STVV

Nieuwste reacties

cartman_96 cartman_96 over Als zelfs Vanaken mee ten onder gaat: dit heeft de kapitein te zeggen filip.dhose filip.dhose over Ex-Standard-speler beticht van racistisch gedrag: hij komt er nog goed vanaf Patrick van Mechgelen Patrick van Mechgelen over "Het zag er niet goed uit" - 'Dader' botsing Jackers laat zich ook horen FCB vo altijd FCB vo altijd over "Na de overwinning van Union bij Galatasaray hoorde ik zelfs gevloek bij Club Brugge" Frosties Frosties over Nicky Hayen krijgt veel kritiek voor tactisch plan: "Boven hun stand" Hurlu Dedju Hurlu Dedju over 'Antwerp kiest nieuwe T1: deze coach moet Stef Wils opvolgen' FCB vo altijd FCB vo altijd over Betaalt hij het gelag? 'Belgische profclubs zien Lorin Parys als verantwoordelijke voor chaos met DAZN' De nonkel ASC MET De nonkel ASC MET over Engelse pers is snoeihard voor Senne Lammens en velt duidelijk oordeel De nonkel ASC MET De nonkel ASC MET over Wie is Joseph Oosting, de man die Wils moet opvolgen bij Antwerp? De nonkel ASC MET De nonkel ASC MET over Redden wat er te redden valt: 'Met dit budget krijgt Overmars de kans om zomermercato recht te trekken' Kantine
Contacteer ons / Over ons / Privacybeleid / Vacature / Partners
Gebruikersovereenkomst / Cookies Instellingen / Pushmeldingen uitschakelen
© 2002-2025 www.voetbalkrant.com All Rights Reserved