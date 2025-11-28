Top 24 in gevaar: zo ziet Vanhaezebrouck de kansen van Club Brugge en Union

Club Brugge ging zwaar onderuit tegen Sporting CP en tuimelde uit de top 24. Union SG pakte wél drie punten in Istanbul en springt daardoor net boven blauw-zwart. Volgens Hein Vanhaezebrouck ligt de druk nu bij beide Belgische ploegen.

Club Brugge verloor deze week met 3-0 in de Champions League van Sporting Clube de Portugal. Blauw-zwart stelde teleur en is dankzij het negatieve resultaat ook uit de top 24 gevallen. Het zal nog punten moeten pakken om na januari Europees te mogen spelen.

Hein Vanhaezebrouck vertelde hoe hij de kansen ziet voor Club en Union in de CL. "Club zal nog twee keer moeten winnen en Union moet 4 op 6 halen. In principe verliest Club van Arsenal – als het op zijn sterkst speelt tenminste – dat het maximum van de punten heeft en Union in Bayern", zegt hij bij Het Nieuwsblad.

Club en Union hebben nog een lange weg naar de top 24

Na de overwinning op Galatasaray staat Union met zes punten op plaats 25, eentje voor Club. "Het zal dus voor Club en Union tegen Marseille, telkens thuis, moeten gebeuren én in Kazachstan voor Club en thuis tegen Atalanta voor Union."

Ze moeten het dus zelf goed doen, maar ook hopen dat zwakkere ploegen die wél in de top 24 staan nog steken laten vallen. Volgens Vanhaezebrouck hebben de Bruggelingen wel iets meer geluk.

Lees ook... Wat met de top-24 voor Club (en Union)? Vanaken & co laten er geen twijfel over bestaan - en er is één grote opsteker›"Marseille en Atalanta hadden ze beter in het begin van het seizoen getroffen, want toen waren die nog niet zo goed als nu. Ik vind de kalender van Union moeilijker dan die van Club Brugge."