Club Brugge heeft andere keuze overwogen na vertrek van Mannaert: "Streelde mijn ego"
Vincent Mannaert is nu aan de slag bij de Belgische bond maar is vooral van zijn Club Brugge-periode bekend. De algemeen manager vertrok bij blauw-zwart in april 2024.

Club Brugge heeft daarna de taken wat opgesplitst. Bob Madou werd als CEO de opvolger van Vincent Mannaert, terwijl Dévy Rigaux aangesteld is als de nieuwe Director of Football. Voor die laatste positie waren echter ook andere gegadigden. Een piste die Club Brugge bijvoorbeeld serieus overwogen heeft, is die van Martin van Geel. 

De 65-jarige Nederlander is technisch directeur geweest bij een resem clubs in Nederland, onder andere bij Ajax en Feyenoord. Van Geel heeft in zijn land dus aan de top gewerkt. Dan is het  niet zo vreemd dat hij ook in beeld kwam bij Club Brugge, op een moment dat daar een positie vacant werd. Uiteindelijk is het dus toch niet doorgegaan.

Van Geel zou geen nieuwe job meer accepteren

Van Geel bevestigt de interesse van Brugge in hem in de podcast van Sportnieuws NL. Als hij nu nog een telefoontje krijgt om ergens aan de slag te gaan, zou hij daar niet op ingaan. "Neen, ik voelde echt anderhalf jaar of twee jaar geleden aan mezelf: dit is voldoende. Dit is goed geweest." Inmiddels is hij dus wel klaar met de voetbalwereld.

Dat komt ook omdat hij op veel mooie momenten kan terugblikken. "Ik heb een hele mooie carrière gehad. Sterker nog: ik kreeg nog een hele mooie aanbieding van een topclub in het buitenland. Dat streelde toch mijn ego, want het bloed kruipt waar het niet gaan kan. Ik ben toch in gesprek gegaan." Het buitenland, dat was België.

Interesse van Club zorgde voor beroering

Lees ook... Gaat Club Brugge op zoek naar een extra spits? Sleutelpion zet de puntjes op de iEens Van Geel dat verklapte, kon hij evengoed de club noemen die belangstelling toonde. "Het was Club Brugge." Het is mooi voor Club om te horen dat de interesse zijn ego streelde. Finaal is er dan toch een andere weg ingeslagen. 

Volg Club Brugge - Antwerp live op Voetbalkrant.com vanaf 13:30 (30/11).

