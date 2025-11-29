Gaat Club Brugge op zoek naar een extra spits? Sleutelpion zet de puntjes op de i

Club Brugge ontvangt zondag Antwerp in de wetenschap dat het slechts vijf keer gescoord heeft in de laatste vijf speeldagen. Blauw-zwart is momenteel niet bepaald een scoringsmachine.

Er zat in de laatste weken uiteraard ook wel die memorabele 3-3 tussen in de Champions League. Het is dus niet zo dat Club Brugge de weg naar doel niet kan vinden. In de competitie mag het toch nog altijd wel dat beetje meer zijn. Dat kan eigenlijk in het algemeen gesteld worden en bijgevolg ook wat het maken van doelpunten betreft.

Dévy Rigaux, de Director of Football bij Club Brugge, wil er geen al te groot thema van maken. "Als je kijkt naar hoe vlot wij vandaag tot doelpunten komen, het mag wel wat meer zijn, maar in de meeste wedstrijden hebben we toch geen scoringsprobleem", zegt hij bij DAZN. Rigaux vindt dus dat er offensief niet al te veel aan de hand is.

Sterk collectief heeft de voorkeur bij Club

Supporters zien misschien graag die ene speler die aanvallend het verschil maakt. Rigaux heeft dan liever een sterk collectief. "We hebben verschillende spelers die een doelpunt kunnen maken en ik denk dat we zo sterker zijn dan wanneer we één bepalende spits zouden hebben. Het hangt niet af van één spits af dat we bij Club Brugge succesvol zijn."

Gelukkig maar, want dan zou er wel veel druk op de schouders van die ene persoon komen. Wie toch hoopt op een spits als inkomende transfer, bergt die hoop best nog even op. "Ik denk niet dat we een nieuwe spits nodig hebben. Zowel Vermant als Tresoldi hebben alle kwaliteiten om een topspeler te worden voor Club Brugge."

Rigaux gelooft in Vermant en Tresoldi

Rigaux gelooft in Vermant en Tresoldi

"Daar hebben ze alle kwaliteiten voor en zijn ze ook dichtbij", is Rigaux zeker van zijn stuk. "Het geloof in hen weerhoudt Club ervan om voor die positie op de transfermarkt te gaan." Als er deze winter vers bloed komt, zal het op andere posities zijn.