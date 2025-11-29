Smaakmaker van Union waarschuwt Anderlecht: "Dat willen we zo houden"

Union SG gaat morgen op bezoek bij RSC Anderlecht. De Unionisten willen hun koppositie versterken en de huidige waardeverhoudingen in Brussel nog eens in de verf zetten.

Union staat voorlopig op kop met 36 punten. Dat zijn er acht meer dan Anderlecht, dat op de derde plek staat. De bezoekers halen vertrouwen uit de Champions League-zege op het veld van Galatasaray.

0-1 werd het bij de Turken na een doelpunt van Promise David. De Canadese spits werkte een knappe aanval af en scoorde zo al zijn negende doelpunt van het seizoen over alle competities heen. Dat is al een fraai aantal eind november.

David kende een dipje

Dat is een schril contrast met vorig jaar, geeft David zelf aan bij Sudinfo. "Vorig jaar rond deze periode had ik slechts twee doelpunten gemaakt. Nu sta ik al op negen. Ik hoef mezelf dus niet echt te vergelijken met vorig seizoen", zegt de Canadese spits.

"Ik denk dat dit een nieuw begin is. Natuurlijk kan ik altijd goals maken. Maar wat voor mij belangrijk is, is dat ik probeer andere aspecten op het veld te verbeteren. Ja, het begin van het seizoen was moeilijk. Maar iedereen kan toegeven dat ik de afgelopen twee maanden een goede comeback heb gemaakt. Ik heb een dip gehad, maar die is voorbij."

Zondag wacht Anderlecht. "Ik kijk echt uit naar de derby", aldus David. "Want het eerste wat me hier opviel, is het belang en de betekenis van deze wedstrijd. En hoe serieus we die elke keer nemen. We weten dat we betere resultaten kunnen voorleggen dan zij, en dat willen we zo houden", klinkt het als een waarschuwing.