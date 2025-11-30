Aad de Mos gelooft niet in Anderlecht en... Hasi: "Hubert is meer vakman dan Hasi"

Aad de Mos gelooft niet in Anderlecht en... Hasi: "Hubert is meer vakman dan Hasi"
Aad de Mos kijkt in De Zondag met scherpe blik vooruit naar de Brusselse derby tussen Anderlecht en Union en spaart zijn woorden niet. Hij is heel voorzichtig als het gaat over zijn ex-ploeg Anderlecht en de progressie die ze maken.

“Union is de moeilijkste tegenstander van de maand, een ploeg die álles beheerst”, klinkt het. De Mos is diep onder de indruk van de stabiliteit van Union, zelfs onder alweer een nieuwe coach. “Straf hoe consistent ze blijven presteren. Dat is het gevolg van een uitstekend transferbeleid, zonder vedetteneigingen en zonder politieke spelletjes. Helemaal anders dan bij Anderlecht.”

Eenmansbedrijfjes bij Anderlecht

Volgens de Mos betaalt Anderlecht vandaag nog altijd de prijs voor jarenlange chaos in het sportieve beleid. Hij wijst op “ontelbare bestuurswissels” en een stoet aan trainers en sportieve directeurs. “Allemaal eenmansbedrijfjes. Daardoor hebben ze jarenlang spelers gehaald die helemaal niet bij Anderlecht pasten. Het is hetzelfde verhaal als bij Ajax: als je de evolutie van het moderne voetbal mist, ga je snel naar beneden.”

Ook over het huidige duo Renard-Hasi blijft De Mos voorzichtig. “Hasi doet het goed met het materiaal dat hij heeft, maar om te zeggen ‘wauw’? Ik kan dat niet. Top? Nee.” Zelfs de recente winst tegen Club Brugge overtuigt hem niet volledig. “Club was nog in euforie na Barcelona en liet het afweten. Tegen Union zal dat niet gebeuren. Die ploeg valt nooit plots terug.”

Zelfs bij winst geen kampioen

Toch ziet De Mos een mogelijk kantelpunt voor paars-wit. “Als Anderlecht zondag wint, kunnen ze echt vertrokken zijn. Dat zijn referentiematchen.” Maar tegelijk tempert hij meteen de verwachtingen. “Zelfs bij winst geloof ik niet dat ze Union of Club Brugge voor de titel kunnen bedreigen. In de play-offs maken die hun ervaring gelden.”

Lees ook... Anderlecht baseert zich op data om te bewijzen dat ze dichter bij Union en Club komenTot slot gaat De Mos in op de vraag of Union-coach David Hubert extra revanchegevoelens heeft richting Anderlecht, de club die hem vlak voor de play-offs ontsloeg. De analist ziet dat anders. “Ik heb meer het gevoel van ‘vakman’ bij Hubert dan bij Hasi. Die wissel van Anderlecht klopte vorig seizoen niet. Maar ik denk niet dat Hubert een type is die zich daarin verdiept, die zal alleen bezig zijn met de kwaliteiten van zijn ploeg.”

Fout gevonden in bovenstaand artikel? Meld het hier!

Volg Anderlecht - Union SG live op Voetbalkrant.com vanaf 18:30.

