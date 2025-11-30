Anderlecht baseert zich op data om te bewijzen dat ze dichter bij Union en Club komen

Anderlecht treft zondag om 18u30 Union in het Lotto Park en coach Besnik Hasi zal pas op het laatste moment beslissen of Lucas Hey kan terugkeren in de basis.

Een zekerheid is dat Nathan Saliba er niet bij zal zijn wegens schorsing voor te veel gele kaarten. “Er zal veel strijd zijn op het middenveld. Saliba speelt goed de laatste weken, maar zo gaat dat."

"Llansana speelt minder, maar toont inzet en een goede attitude. Hij lijkt het meest op Saliba, maar ik kan ook Verschaeren of Stroeykens opstellen. We hebben nog geen beslissing genomen.”

Pressing in de buurt van Union en Club Brugge

Hasi moet dus de juiste keuzes maken. Anderlecht verloor de afgelopen vier ontmoetingen met Union. “We verloren 2-0 in de heenmatch en hadden toch niet slecht gespeeld. We creëerden kansen. Union heeft volgens mij de beste verdediging van het land. Ze incasseren bijna niet en laten weinig kansen toe in de Pro League.”

Toch denkt de coach alleen aan winnen. “Zoals bij elke match. We moeten op niveau van Club Brugge en Union kunnen spelen als we hen willen uitdagen. Volgens de data, bijvoorbeeld bij pressing, komen we sterk in de buurt van de top. Ze hebben meer ervaring en métier. Overwinningen tegen hen zijn kleine stappen vooruit.”

Om dat te bereiken, wil Hasi alle ingrediënten zien. "Niet alleen in het spel, maar ook in de intensiteit. Alleen zo kunnen we competitief zijn en progressie boeken tegen de topploegen van de Pro League."