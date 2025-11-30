Carlos Forbs begrijpt niets van Club Brugge-ploegmaat: "Het is gek! Nee, zelfs ik kan het niet"

Carlos Forbs begrijpt niets van Club Brugge-ploegmaat: "Het is gek! Nee, zelfs ik kan het niet"
Foto: © photonews

Volg Voetbalkrant nu via Instagram!

Carlos Forbs kan zijn lof over Hans Vanaken bij Club Brugge nauwelijks onderdrukken. De vleugelaanvaller noemt zijn ploegmaat de meest cruciale speler van blauw-zwart en benadrukt zijn onmisbare rol binnen het team.

Forbs noemt Vanaken ‘de sleutel voor de puzzel’. "Als hij niet speelt, ontbreekt er een cruciaal stuk in onze ploeg. Iedereen bij Club Brugge weet hoe belangrijk hij is", zegt hij tijdens een interview met DAZN.

De Portugese aanvaller vertelt dat het zelfs op training moeilijk is om Vanaken onder druk te zetten. “Je denkt dat je hem te pakken hebt, maar hij komt overal onderuit. Eén of twee baltoetsen en hij is alweer weg. Het is echt bijzonder om te zien.”

Hans Vanaken krijg je niet te pakken

Volgens Forbs maakt Vanaken het spel voor iedereen beter. “Het is fantastisch om met hem te spelen. Hij tilt het hele team naar een hoger niveau.”

Zelfs Forbs’ topsnelheid van 37 à 38 km per uur blijkt niet genoeg om Vanaken te slim af te zijn. “Ik heb het geprobeerd, maar je denkt dat je hem hebt… het is ongelofelijk hoe hij dat telkens ontsnapt", aldus de vleugelaanvaller.

Lees ook... LIVE Club drukt Antwerp stevig achteruitHet benadrukt nog maar eens hoe we Vanaken en wat hij doet niet zomaar voor vanzelfsprekend mogen nemen. En hij doet het al meer dan een decennia lang op hetzelfde niveau.

Reageer
Corrigeer
Fout gevonden in bovenstaand artikel? Meld het hier!

Volg Club Brugge - Antwerp nu live op Voetbalkrant.com.

Schrijf je nu in voor de Voetbalkrant nieuwsbrief
Jupiler Pro League
Jupiler Pro League Nieuws Kalender Download kalender Stand Statistieken Transfers
Antwerp
Club Brugge
Carlos Forbs
Hans Vanaken

Meer nieuws

LIVE Club drukt Antwerp stevig achteruit Live

LIVE Club drukt Antwerp stevig achteruit

14:00
LIVE Club Brugge-Antwerp: Recht Club de rug of kan Antwerp nog eens winnen in Jan Breydel?

LIVE Club Brugge-Antwerp: Recht Club de rug of kan Antwerp nog eens winnen in Jan Breydel?

09:35
Louis Patris trekt met duidelijk plan naar Lotto Park: "Hij is ook een beetje gek"

Louis Patris trekt met duidelijk plan naar Lotto Park: "Hij is ook een beetje gek"

14:00
Transfernieuws en Transfergeruchten 30/11: De Cat

Transfernieuws en Transfergeruchten 30/11: De Cat

13:30
'Deze club laat er geen gras over groeien: dit bedrag voor Nathan De Cat bij transfer in januari'

'Deze club laat er geen gras over groeien: dit bedrag voor Nathan De Cat bij transfer in januari'

13:30
Heeft Club Brugge spijt dat het Senne Lammens liet vertrekken? "Duidelijk dat hij een topkeeper zou worden"

Heeft Club Brugge spijt dat het Senne Lammens liet vertrekken? "Duidelijk dat hij een topkeeper zou worden"

11:00
LIVE: Wouter Vrancken keert terug naar Planet Group Arena, Ivan Leko heeft lof voor STVV

LIVE: Wouter Vrancken keert terug naar Planet Group Arena, Ivan Leko heeft lof voor STVV

13:15
Belgische supporters trekken gezamenlijk aan de alarmbel: "Het is vijf voor twaalf"

Belgische supporters trekken gezamenlijk aan de alarmbel: "Het is vijf voor twaalf"

12:30
1
Denis Odoi - die meteen record zette - kent een horrordebuut in Nederland

Denis Odoi - die meteen record zette - kent een horrordebuut in Nederland

09:30
2
Rik De Mil spreekt klare taal na onnodig gelijkspel van Charleroi: "Dat missen we"

Rik De Mil spreekt klare taal na onnodig gelijkspel van Charleroi: "Dat missen we"

13:00
Club Brugge heeft andere keuze overwogen na vertrek van Mannaert: "Streelde mijn ego"

Club Brugge heeft andere keuze overwogen na vertrek van Mannaert: "Streelde mijn ego"

22:30
Strenge conclusie bij KV Mechelen: "Te kort door de bocht, dan ben je niet goed bezig" Reactie

Strenge conclusie bij KV Mechelen: "Te kort door de bocht, dan ben je niet goed bezig"

12:15
3
Anderlecht heeft heel jong verdedigend talent uit Colombia in het vizier

Anderlecht heeft heel jong verdedigend talent uit Colombia in het vizier

11:30
LIVE: Kan Racing Genk Europese vorm doortrekken tegen OH Leuven?

LIVE: Kan Racing Genk Europese vorm doortrekken tegen OH Leuven?

11:00
LIVE: Anderlecht wil in burenstrijd vierde zege op rij pakken en dat is jaren geleden

LIVE: Anderlecht wil in burenstrijd vierde zege op rij pakken en dat is jaren geleden

10:15
Iedereen lachte toen Club Brugge 37 miljoen kreeg, maar het lachen vergaat hen intussen

Iedereen lachte toen Club Brugge 37 miljoen kreeg, maar het lachen vergaat hen intussen

09:00
1
Gaat Club Brugge op zoek naar een extra spits? Sleutelpion zet de puntjes op de i

Gaat Club Brugge op zoek naar een extra spits? Sleutelpion zet de puntjes op de i

19:30
9
🎥 Voormalig wereldtopper voor half jaar geschorst wegens... erehaag

🎥 Voormalig wereldtopper voor half jaar geschorst wegens... erehaag

10:30
KV Mechelen-speler Benito Raman hard voor zichzelf, maar laat ook weten hoe hij omgaat met rouwproces Reactie

KV Mechelen-speler Benito Raman hard voor zichzelf, maar laat ook weten hoe hij omgaat met rouwproces

09:15
🎥 Daarom acht Besnik Hasi hem ook niet klaar: zomeraanwinst gaat in de fout bij RSCA Futures

🎥 Daarom acht Besnik Hasi hem ook niet klaar: zomeraanwinst gaat in de fout bij RSCA Futures

10:00
Zware frustratie met arbitrage bij JPL-coach: "Ik zou graag refs op het niveau van de competitie hebben"

Zware frustratie met arbitrage bij JPL-coach: "Ik zou graag refs op het niveau van de competitie hebben"

08:40
8
Aad de Mos gelooft niet in Anderlecht en... Hasi: "Hubert is meer vakman dan Hasi"

Aad de Mos gelooft niet in Anderlecht en... Hasi: "Hubert is meer vakman dan Hasi"

08:20
6
Deze ex-club vindt het verschrikkelijk: "Topfitte Vanheusden zou in basis staan bij nationale ploeg"

Deze ex-club vindt het verschrikkelijk: "Topfitte Vanheusden zou in basis staan bij nationale ploeg"

06:30
1
Anderlecht baseert zich op data om te bewijzen dat ze dichter bij Union en Club komen

Anderlecht baseert zich op data om te bewijzen dat ze dichter bij Union en Club komen

06:00
Voormalige speler van Anderlecht en Rode Duivels bezig aan een wel heel opvallend avontuur in Italië

Voormalige speler van Anderlecht en Rode Duivels bezig aan een wel heel opvallend avontuur in Italië

07:00
Afgekeurd doelpunt was dé cruciale fase in #ZWACER: dit hebben spelers én coach te vertellen Reactie

Afgekeurd doelpunt was dé cruciale fase in #ZWACER: dit hebben spelers én coach te vertellen

23:30
2
Jérémy Doku niet geprezen zoals Foden, maar ook niet de mantel uitgeveegd zoals Haaland door Guardiola

Jérémy Doku niet geprezen zoals Foden, maar ook niet de mantel uitgeveegd zoals Haaland door Guardiola

23:00
🎥 JPL-coach weer niet te spreken over scheidsrechterlijke beslissingen: geef ook uw mening over deze penalty

🎥 JPL-coach weer niet te spreken over scheidsrechterlijke beslissingen: geef ook uw mening over deze penalty

21:20
🎥 KV Kortrijk leidersplaats ontzegd door parel, maar ook Beerschot-kritiek tegen DAZN op DAZN blijft bij

🎥 KV Kortrijk leidersplaats ontzegd door parel, maar ook Beerschot-kritiek tegen DAZN op DAZN blijft bij

22:00
1
Deze Belgische toptrainer voorspelt het nu al: "Kompany zal ons allemaal overtreffen"

Deze Belgische toptrainer voorspelt het nu al: "Kompany zal ons allemaal overtreffen"

21:40
Genk-goudhaantje Karetsas imponeert in Europa: komt er speciaal plan om hem tegen te houden?

Genk-goudhaantje Karetsas imponeert in Europa: komt er speciaal plan om hem tegen te houden?

21:00
3
Veel water, weinig golven: Zulte Waregem en Cercle Brugge serveren erg lauwe koffie

Veel water, weinig golven: Zulte Waregem en Cercle Brugge serveren erg lauwe koffie

20:09
KAA Gent-trainer Ivan Leko laat alarmsignaal niet los: "We zijn aan het afzien, en we zullen nog afzien"

KAA Gent-trainer Ivan Leko laat alarmsignaal niet los: "We zijn aan het afzien, en we zullen nog afzien"

20:30
2
Club Brugge panikeert niet na tegenvallende transfer: "We wisten dat hij geen afgewerkt product is"

Club Brugge panikeert niet na tegenvallende transfer: "We wisten dat hij geen afgewerkt product is"

15:00
3
Pocognoli en Clement stunten: Belgische trainers schitteren in het buitenland

Pocognoli en Clement stunten: Belgische trainers schitteren in het buitenland

20:00
'Club Brugge en Anderlecht strijden mee om talent van Borussia Dortmund'

'Club Brugge en Anderlecht strijden mee om talent van Borussia Dortmund'

18:30

Meer nieuws

Populairste artikels

Jupiler Pro League

 Speeldag 16
KV Mechelen KV Mechelen 0-1 Standard Standard
FCV Dender EH FCV Dender EH 2-2 Westerlo Westerlo
Zulte Waregem Zulte Waregem 1-1 Cercle Brugge Cercle Brugge
Charleroi Charleroi 0-0 La Louvière La Louvière
Club Brugge Club Brugge 0-0 Antwerp Antwerp
KRC Genk KRC Genk 16:00 OH Leuven OH Leuven
Anderlecht Anderlecht 18:30 Union SG Union SG
KAA Gent KAA Gent 19:15 STVV STVV

Nieuwste reacties

FoxMulder (Free Shaky!) FoxMulder (Free Shaky!) over Club Brugge - Antwerp: 0-0 Dirk1897 Dirk1897 over Sterke man Club Brugge is formeel over uitgaande wintertransfer: "We zoeken een oplossing voor hem, ja" Joe Joe over Aad de Mos gelooft niet in Anderlecht en... Hasi: "Hubert is meer vakman dan Hasi" Kibo.Tourtois Kibo.Tourtois over Denis Odoi - die meteen record zette - kent een horrordebuut in Nederland azizi azizi over Strenge conclusie bij KV Mechelen: "Tekort door de bocht, dan ben je niet goed bezig" patje teppers patje teppers over Belgische supporters trekken gezamenlijk aan de alarmbel: "Het is vijf voor twaalf" geertjekvdo geertjekvdo over Zware frustratie met arbitrage bij JPL-coach: "Ik zou graag refs op het niveau van de competitie hebben" J K J K over Hét grote toptalent van Anderlecht: "Hij ademt voetbal" Johnnie Walker Johnnie Walker over Gaat Club Brugge op zoek naar een extra spits? Sleutelpion zet de puntjes op de i Johnnie Walker Johnnie Walker over Faris Haroun neemt de honneurs waar: veelvuldige domper voor Antwerp tegen Club Brugge Kantine
Contacteer ons / Over ons / Privacybeleid / Vacature / Partners
Gebruikersovereenkomst / Cookies Instellingen / Pushmeldingen uitschakelen
© 2002-2025 www.voetbalkrant.com All Rights Reserved