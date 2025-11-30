Carlos Forbs begrijpt niets van Club Brugge-ploegmaat: "Het is gek! Nee, zelfs ik kan het niet"

Carlos Forbs kan zijn lof over Hans Vanaken bij Club Brugge nauwelijks onderdrukken. De vleugelaanvaller noemt zijn ploegmaat de meest cruciale speler van blauw-zwart en benadrukt zijn onmisbare rol binnen het team.

Forbs noemt Vanaken ‘de sleutel voor de puzzel’. "Als hij niet speelt, ontbreekt er een cruciaal stuk in onze ploeg. Iedereen bij Club Brugge weet hoe belangrijk hij is", zegt hij tijdens een interview met DAZN.

De Portugese aanvaller vertelt dat het zelfs op training moeilijk is om Vanaken onder druk te zetten. “Je denkt dat je hem te pakken hebt, maar hij komt overal onderuit. Eén of twee baltoetsen en hij is alweer weg. Het is echt bijzonder om te zien.”

Hans Vanaken krijg je niet te pakken

Volgens Forbs maakt Vanaken het spel voor iedereen beter. “Het is fantastisch om met hem te spelen. Hij tilt het hele team naar een hoger niveau.”

Zelfs Forbs’ topsnelheid van 37 à 38 km per uur blijkt niet genoeg om Vanaken te slim af te zijn. “Ik heb het geprobeerd, maar je denkt dat je hem hebt… het is ongelofelijk hoe hij dat telkens ontsnapt", aldus de vleugelaanvaller.

Lees ook... LIVE Club drukt Antwerp stevig achteruit›Het benadrukt nog maar eens hoe we Vanaken en wat hij doet niet zomaar voor vanzelfsprekend mogen nemen. En hij doet het al meer dan een decennia lang op hetzelfde niveau.