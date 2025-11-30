David Hubert spaart zijn ploeg niet en heeft toch wel een probleem met één van hen: "Dat is de uitdaging"

David Hubert baalde achteraf als een stekker. Hij kreeg zelfs nog geel voor een tirade aan het adres van de scheidsrechter na affluiten. Maar wat hem vooral stoorde, was hoe zijn ploeg in het Lotto Park zich presenteerde.

Hubert zag “een wedstrijd met twee gezichten,” en spaarde zijn ploeg allerminst. “De eerste helft was op alle vlakken niet goed genoeg", klonk het. "Intensiteit, compactheid, technische uitvoering… het was allemaal niet op de afspraak.”

De coach verwees ook naar het doelpunt van Angulo, dat volgens hem te vermijden was. “We hadden die fase besproken", zei Hubert. "We wilden zijn dribbels naar binnen afsnijden, maar hij geraakt er toch tussen.”

Verdienden een punt

Na de rust toonde Union een heel ander gezicht. “De tweede helft was veel intenser", vond Hubert. "We hebben Anderlecht weggedrukt.” Toch bleef de kwaliteit in de laatste fase onder het gewenste niveau. “Te weinig bij onze crosses", betreurde hij. "Ook al probeerden we nog iets te forceren met Ross Sykes naar voren te brengen.”

Op basis van dat elan vond Hubert dat zijn team meer verdiende. “Op basis van die tweede helft verdienen we toch wel dat punt", aldus de coach, al benadrukte hij dat Union tekortschiet wanneer het zijn eigen waarden niet brengt. “Bij ons was er een gebrek aan alles waar we normaal voor staan.”

Het probleem Promise David

Het lag volgens Hubert niet aan Anderlecht, maar aan zijn eigen ploeg. "Het is niet dat we problemen hadden omdat Anderlecht onze intensiteit matchte", zei hij. "Maar omdat wij te weinig kwaliteit toonden, aan de bal én zonder bal. Alle spelers wisten dat het niet goed genoeg was. Iedereen was na de match ontgoocheld, dat is al goed."

Tot slot kwam ook Promise David ter sprake, die opnieuw wisselvallig presteert. Dinsdag was hij nog matchwinnaar in Istanboel, zondag was hij nergens. “Dat is de uitdaging", erkende Hubert. “Hij weet van waar hij komt, begin vorig seizoen was hij nergens. Hij zit in een proces en heeft uitzonderlijke kwaliteiten. We hinken vaak op twee gedachten, we moeten telkens keuzes maken om hem te laten starten of invallen.”

