📷 'Eerste onderhandelingen over Stassin achter de rug: gecompliceerd én concurrentie'

Lucas Stassin, jonge spits van Saint-Etienne, staat in de belangstelling van meerdere clubs. De eerste gesprekken over een mogelijke transfer zijn achter de rug, maar de situatie blijkt complex.

Positie van Stassin bij Saint-Etienne

De 20-jarige aanvaller geldt als een van de meest gewaardeerde talenten binnen de selectie van Saint-Etienne. Hij maakte indruk met zijn prestaties en groeide uit tot een vaste waarde in de selectie. De club ziet hem als een belangrijke pion voor de toekomst, maar de degradatie maakte dat zo goed als onmogelijk.

Stassin speelt dit seizoen niet vaak en wil vertrekken. Saint-Etienne hanteert een stevige waardering voor de speler. De inschatting van zijn marktwaarde ligt tussen 35 en 40 miljoen euro. De laatste weken deden er geruchten de ronde dat de Franse ploeg de vraagprijs zou laten zakken tot 15 miljoen euro.

Onderhandelingen en complexiteit

Volgens de informatie van Florian Plettenberg van Sky Sports Deutschland zijn de eerste gesprekken over Stassin inmiddels gevoerd met VfB Stuttgart. Het proces verloopt echter niet eenvoudig. De hoge prijszetting maakt de onderhandelingen gecompliceerd en zorgt ervoor dat clubs hun opties breed moeten bekijken.

VfB Stuttgart behoort tot de gegadigden die een mogelijke deal onderzoeken. De Duitse club bekijkt de haalbaarheid van een transfer en weegt de financiële voorwaarden af tegen de sportieve meerwaarde die Stassin kan bieden.

Naast Stassin worden ook andere namen genoemd. Plettenberg vermeldde dat Arnaud Kalimuendo en Jeremy Arevalo eveneens op de lijst van kandidaten staan. De aanwezigheid van alternatieven onderstreept dat Stuttgart niet uitsluitend afhankelijk wil zijn van één dossier. Het geeft de club ruimte om te manoeuvreren wanneer de onderhandelingen rond Stassin te stroef zouden verlopen.