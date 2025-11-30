📷 'Eerste onderhandelingen over Stassin achter de rug: gecompliceerd én concurrentie'

📷 'Eerste onderhandelingen over Stassin achter de rug: gecompliceerd én concurrentie'

Volg Voetbalkrant nu via WhatsApp!

Lucas Stassin, jonge spits van Saint-Etienne, staat in de belangstelling van meerdere clubs. De eerste gesprekken over een mogelijke transfer zijn achter de rug, maar de situatie blijkt complex.

Positie van Stassin bij Saint-Etienne

De 20-jarige aanvaller geldt als een van de meest gewaardeerde talenten binnen de selectie van Saint-Etienne. Hij maakte indruk met zijn prestaties en groeide uit tot een vaste waarde in de selectie. De club ziet hem als een belangrijke pion voor de toekomst, maar de degradatie maakte dat zo goed als onmogelijk.

Stassin speelt dit seizoen niet vaak en wil vertrekken. Saint-Etienne hanteert een stevige waardering voor de speler. De inschatting van zijn marktwaarde ligt tussen 35 en 40 miljoen euro. De laatste weken deden er geruchten de ronde dat de Franse ploeg de vraagprijs zou laten zakken tot 15 miljoen euro.

Onderhandelingen en complexiteit

Volgens de informatie van Florian Plettenberg van Sky Sports Deutschland zijn de eerste gesprekken over Stassin inmiddels gevoerd met VfB Stuttgart. Het proces verloopt echter niet eenvoudig. De hoge prijszetting maakt de onderhandelingen gecompliceerd en zorgt ervoor dat clubs hun opties breed moeten bekijken.

VfB Stuttgart behoort tot de gegadigden die een mogelijke deal onderzoeken. De Duitse club bekijkt de haalbaarheid van een transfer en weegt de financiële voorwaarden af tegen de sportieve meerwaarde die Stassin kan bieden.

Naast Stassin worden ook andere namen genoemd. Plettenberg vermeldde dat Arnaud Kalimuendo en Jeremy Arevalo eveneens op de lijst van kandidaten staan. De aanwezigheid van alternatieven onderstreept dat Stuttgart niet uitsluitend afhankelijk wil zijn van één dossier. Het geeft de club ruimte om te manoeuvreren wanneer de onderhandelingen rond Stassin te stroef zouden verlopen.

Reageer
Corrigeer
Fout gevonden in bovenstaand artikel? Meld het hier!

Schrijf je nu in voor de Voetbalkrant nieuwsbrief
Bundesliga
Bundesliga Nieuws Kalender Download kalender Stand Statistieken Transfers
Ligue 2
Ligue 2 Nieuws Kalender Download kalender Stand Statistieken Transfers
VFB Stuttgart
Saint-Etienne
Lucas Stassin

Meer nieuws

LIVE: Gent met voorsprong tegen STVV de rust in! Heden soep! Live

LIVE: Gent met voorsprong tegen STVV de rust in! Heden soep!

20:05
LIVE: Hasi en Hubert grijpen in: twee keer drie wissels Live

LIVE: Hasi en Hubert grijpen in: twee keer drie wissels

19:56
🎥 Een duel tussen Rode Duivels: Maxim De Cuyper scoort tegen Matz Sels en laat Brighton stijgen

🎥 Een duel tussen Rode Duivels: Maxim De Cuyper scoort tegen Matz Sels en laat Brighton stijgen

20:00
Coach en kapitein eerlijk na puntendeling Zulte Waregem: "Over de gehele lijn ..."

Coach en kapitein eerlijk na puntendeling Zulte Waregem: "Over de gehele lijn ..."

19:50
Heymans met bebloede voet maar vol vertrouwen richting mixed zone Reactie

Heymans met bebloede voet maar vol vertrouwen richting mixed zone

19:35
Aad De Mos zegt waar het op staat over Nathan De Cat en maakt opvallende vergelijking

Aad De Mos zegt waar het op staat over Nathan De Cat en maakt opvallende vergelijking

19:30
Mazzu is na nederlaag in Genk vooral teleurgesteld over één bepaald punt bij OH Leuven Reactie

Mazzu is na nederlaag in Genk vooral teleurgesteld over één bepaald punt bij OH Leuven

19:13
Thorsten Fink herleeft opnieuw bij Genk: "Eerste keer dit seizoen dat ik dit voel" Reactie

Thorsten Fink herleeft opnieuw bij Genk: "Eerste keer dit seizoen dat ik dit voel"

19:00
Antwerp pakt eerste uitzege op Club Brugge: Haroun verklaart waarom hij dat zag aankomen Reactie

Antwerp pakt eerste uitzege op Club Brugge: Haroun verklaart waarom hij dat zag aankomen

18:15
"Het klikte niet meer": Mathias Delorge resoluut over situatie bij KAA Gent

"Het klikte niet meer": Mathias Delorge resoluut over situatie bij KAA Gent

18:30
Racing Genk wint nipt maar verdiend van OH Leuven dankzij twee assists van Kos Karetsas

Racing Genk wint nipt maar verdiend van OH Leuven dankzij twee assists van Kos Karetsas

17:57
Transfernieuws en Transfergeruchten 30/11: Angulo - De Cat

Transfernieuws en Transfergeruchten 30/11: Angulo - De Cat

17:30
🎥 Dit gebeurde er vandaag in de Challenger Pro League: zware blessure gaat door merg en been

🎥 Dit gebeurde er vandaag in de Challenger Pro League: zware blessure gaat door merg en been

18:00
Mignolet gewisseld aan de rust en Tzolis speelde met breukje: Hayen geeft meer uitleg Reactie

Mignolet gewisseld aan de rust en Tzolis speelde met breukje: Hayen geeft meer uitleg

17:15
4
'Vertrekt Nilson Angulo dan toch nog deze winter? Deze clubs tonen interesse'

'Vertrekt Nilson Angulo dan toch nog deze winter? Deze clubs tonen interesse'

17:30
2
"Tien keer beter dan Antwerp": Vanaken reageert op fluitend publiek na eerste thuisnederlaag Club Brugge Reactie

"Tien keer beter dan Antwerp": Vanaken reageert op fluitend publiek na eerste thuisnederlaag Club Brugge

16:25
23
Imke Courtois houdt zich niet in over Pro League en DAZN: "Zij leven in die realiteit"

Imke Courtois houdt zich niet in over Pro League en DAZN: "Zij leven in die realiteit"

17:00
'Drie competities die hem willen: speler van Zulte Waregem klaar voor winters vertrek'

'Drie competities die hem willen: speler van Zulte Waregem klaar voor winters vertrek'

16:30
Nordin Jbari zegt wat voor David Hubert het grote verschil maakt tussen Anderlecht en Union SG

Nordin Jbari zegt wat voor David Hubert het grote verschil maakt tussen Anderlecht en Union SG

15:30
6
Analist is heel erg duidelijk over de situatie van Stroeykens en Verschaeren bij Anderlecht

Analist is heel erg duidelijk over de situatie van Stroeykens en Verschaeren bij Anderlecht

16:00
1
Antwerp mist penalty, maar dient dominant Club Brugge in het slot eerste thuisnederlaag aan

Antwerp mist penalty, maar dient dominant Club Brugge in het slot eerste thuisnederlaag aan

15:27
"Zal zich een leuk autootje kunnen veroorloven": Boskamp is resoluut over Genkspeler De derde helft

"Zal zich een leuk autootje kunnen veroorloven": Boskamp is resoluut over Genkspeler

15:00
Komt het nog goed met Antwerp? Dit moet de reddende factor worden

Komt het nog goed met Antwerp? Dit moet de reddende factor worden

14:30
11
Louis Patris trekt met duidelijk plan naar Lotto Park: "Hij is ook een beetje gek"

Louis Patris trekt met duidelijk plan naar Lotto Park: "Hij is ook een beetje gek"

14:00
'Deze club laat er geen gras over groeien: dit bedrag voor Nathan De Cat bij transfer in januari'

'Deze club laat er geen gras over groeien: dit bedrag voor Nathan De Cat bij transfer in januari'

13:30
Strenge conclusie bij KV Mechelen: "Te kort door de bocht, dan ben je niet goed bezig" Reactie

Strenge conclusie bij KV Mechelen: "Te kort door de bocht, dan ben je niet goed bezig"

12:15
3
Rik De Mil spreekt klare taal na onnodig gelijkspel van Charleroi: "Dat missen we"

Rik De Mil spreekt klare taal na onnodig gelijkspel van Charleroi: "Dat missen we"

13:00
Belgische supporters trekken gezamenlijk aan de alarmbel: "Het is vijf voor twaalf"

Belgische supporters trekken gezamenlijk aan de alarmbel: "Het is vijf voor twaalf"

12:30
3
Carlos Forbs begrijpt niets van Club Brugge-ploegmaat: "Het is gek! Nee, zelfs ik kan het niet"

Carlos Forbs begrijpt niets van Club Brugge-ploegmaat: "Het is gek! Nee, zelfs ik kan het niet"

12:00
Anderlecht heeft heel jong verdedigend talent uit Colombia in het vizier

Anderlecht heeft heel jong verdedigend talent uit Colombia in het vizier

11:30
LIVE: Kan Racing Genk Europese vorm doortrekken tegen OH Leuven?

LIVE: Kan Racing Genk Europese vorm doortrekken tegen OH Leuven?

11:00
Heeft Club Brugge spijt dat het Senne Lammens liet vertrekken? "Duidelijk dat hij een topkeeper zou worden"

Heeft Club Brugge spijt dat het Senne Lammens liet vertrekken? "Duidelijk dat hij een topkeeper zou worden"

11:00
1
LIVE: Anderlecht wil in burenstrijd vierde zege op rij pakken en dat is jaren geleden

LIVE: Anderlecht wil in burenstrijd vierde zege op rij pakken en dat is jaren geleden

10:15
🎥 Voormalig wereldtopper voor half jaar geschorst wegens... erehaag

🎥 Voormalig wereldtopper voor half jaar geschorst wegens... erehaag

10:30
🎥 Daarom acht Besnik Hasi hem ook niet klaar: zomeraanwinst gaat in de fout bij RSCA Futures

🎥 Daarom acht Besnik Hasi hem ook niet klaar: zomeraanwinst gaat in de fout bij RSCA Futures

10:00
2
LIVE Club Brugge-Antwerp: Recht Club de rug of kan Antwerp nog eens winnen in Jan Breydel?

LIVE Club Brugge-Antwerp: Recht Club de rug of kan Antwerp nog eens winnen in Jan Breydel?

09:35

Meer nieuws

Populairste artikels

Bundesliga

 Speeldag 12
Bor. Mönchengladbach Bor. Mönchengladbach 0-0 RB Leipzig RB Leipzig
Union Berlin Union Berlin 1-2 1. FC Heidenheim 1. FC Heidenheim
1899 Hoffenheim 1899 Hoffenheim 3-0 FC Augsburg FC Augsburg
Werder Bremen Werder Bremen 1-1 1. FC Köln 1. FC Köln
Bayern München Bayern München 3-1 FC St. Pauli FC St. Pauli
Bayer Leverkusen Bayer Leverkusen 1-2 Borussia Dortmund Borussia Dortmund
Hamburger SV Hamburger SV 2-1 VFB Stuttgart VFB Stuttgart
Eintracht Frankfurt Eintracht Frankfurt 1-1 VfL Wolfsburg VfL Wolfsburg
Freiburg Freiburg 2-0 1. FSV Mainz 05 1. FSV Mainz 05

Nieuwste reacties

Supremepony Supremepony over Anderlecht - Union SG: 1-0 PhP PhP over "Tien keer beter dan Antwerp": Vanaken reageert op fluitend publiek na eerste thuisnederlaag Club Brugge Dirk1897 Dirk1897 over Nordin Jbari zegt wat voor David Hubert het grote verschil maakt tussen Anderlecht en Union SG Adekanmi Olufade Adekanmi Olufade over KAA Gent - STVV: 1-0 bompi55 bompi55 over Komt het nog goed met Antwerp? Dit moet de reddende factor worden Limfizzkit Limfizzkit over Club Brugge - Antwerp: 0-1 Thoma888 Thoma888 over KRC Genk - OH Leuven: 2-1 DKMA DKMA over 'Vertrekt Nilson Angulo dan toch nog deze winter? Deze clubs tonen interesse' Bork Bork over Mignolet gewisseld aan de rust en Tzolis speelde met breukje: Hayen geeft meer uitleg Groen Groen over Zulte Waregem - Cercle Brugge: 1-1 Kantine
Contacteer ons / Over ons / Privacybeleid / Vacature / Partners
Gebruikersovereenkomst / Cookies Instellingen / Pushmeldingen uitschakelen
© 2002-2025 www.voetbalkrant.com All Rights Reserved