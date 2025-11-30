Nordin Jbari zegt wat voor David Hubert het grote verschil maakt tussen Anderlecht en Union SG

Nordin Jbari zegt wat voor David Hubert het grote verschil maakt tussen Anderlecht en Union SG
Foto: © photonews

David Hubert kende een moeilijke passage bij Anderlecht, maar bij Union SG lijkt hij wel zijn plaats gevonden te hebben. Analist Nordin Jbari licht toe waar het verschil zit en hoe de trainer zich in korte tijd heeft aangepast.

Periode bij Anderlecht en OHL

Hubert leverde bij Anderlecht een wisselend rapport af. “Zijn balans bij Anderlecht is gemengd. Voor de verlenging ging het nog, maar daarna werd het ingewikkeld”, zegt Nordin Jbari bij de RTBF. Net voor de play-offs van 2024-2025 kreeg hij zijn ontslag, na enkele mindere wedstrijden. Ook bij OHL, waar hij het seizoen begon, verliep het niet naar wens.

Volgens Jbari lag de sterkte van Hubert in zijn moderne aanpak. “De kans die hij heeft, is dat hij een moderne trainer is en zo werd hij bij Union binnengehaald.” Dat aspect gaf hem een nieuwe opening in Brussel.

Doorbraak bij Union SG

Bij Union SG vond Hubert snel aansluiting. Hubert introduceerde rotatie bij zijn aanvallers en bracht eigen accenten in een ploeg die al goed draaide. Jbari benadrukte dat Hubert slim te werk ging door niet alles meteen te willen veranderen. Zo kon hij rustig zijn stempel drukken zonder de balans van het team te verstoren.

De analist omschrijft Hubert als iemand die vooruit wil. “Hij wil spel brengen. Het lukt niet altijd, maar als het werkt, is het aangenaam.” Daarbij viel op dat hij meer strijdlust toont en zich sterker profileert langs de zijlijn. Deze houding versterkt zijn positie en geeft hem geloofwaardigheid bij spelers en staf.

Verschil tussen clubs

Jbari wees op een belangrijk contrast tussen Anderlecht en Union. "Het grote verschil tussen de leiding van Union en Anderlecht is dat ze menselijker is", gaat hij verder. Bij Union zoeken bestuurders na elke wedstrijd contact met spelers en trainer. "Dat is een menselijke dimensie die sommigen vergeten. Spelers en trainers hebben dat nodig", besluit Jbari.

