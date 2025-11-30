'Vertrekt Nilson Angulo dan toch nog deze winter? Deze clubs tonen interesse'

Nilson Angulo van Anderlecht staat in de belangstelling van meerdere Europese topclubs. De Ecuadoriaan lijkt een gewilde speler, maar een vertrek in de wintermercato is niet de voorkeur van zijn huidige club.

Situatie bij Anderlecht

Angulo speelt sinds juli 2022 voor Anderlecht. De club betaalde destijds 1,9 miljoen euro voor zijn komst en legde hem vast tot 2029. Zijn huidige marktwaarde wordt geschat op 4,5 miljoen euro. Dit seizoen leverde hij in de Jupiler Pro League al 2 doelpunten en 7 assists in 14 wedstrijden. Ook bij de nationale ploeg van Ecuador kwam hij tot 12 interlands, waarin hij eenmaal scoorde.

Volgens informatie uit zijn thuisland heeft FC Porto zich gemeld voor Angulo. De club zou al gegevens over hem hebben ontvangen en bekijkt de mogelijkheid om hem in te lijven. Daarnaast wordt ook Benfica genoemd als gegadigde. Beide Portugese topclubs zijn op zoek naar een linksbuiten en hebben de 22-jarige speler op hun lijst gezet.

Spaanse gegadigden

Naast de Portugese clubs volgen ook Villarreal en Sevilla de situatie van Angulo. Verschillende bronnen melden dat beide Spaanse ploegen hem als optie beschouwen om hun aanval te versterken. Daarmee wordt duidelijk dat de belangstelling zich niet beperkt tot één competitie, maar dat meerdere clubs uit de Europese subtop hem in het vizier hebben.

Er wordt echter al eventjes benadrukt dat Anderlecht niet van plan is Angulo in de winterstop te laten vertrekken. De club wil wachten tot de zomer om te onderhandelen, in de hoop dat zijn waarde verder stijgt richting het WK van 2026. Een transfer in januari wordt uitgesloten, tenzij een uitzonderlijk bod de situatie verandert.

Vooruitzicht

Met een contract tot 2029 en een stijgende marktwaarde lijkt Anderlecht voorlopig de touwtjes in handen te houden. Toch is de internationale belangstelling groot en kan de komende zomermercato bepalend worden voor de toekomst van Angulo. Porto, Benfica, Villarreal en Sevilla volgen hem nauwgezet, terwijl Anderlecht mikt op een maximale return.