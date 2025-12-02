Cijfers op tafel over miserie tussen DAZN en Pro League: "Eigenlijk is het zinloos"

Het geschil tussen streamingdienst DAZN en de Belgische Pro League sleept aan en dreigt zware gevolgen te hebben voor de clubs. Zowel de juridische als de financiële aspecten maken een snelle oplossing bijzonder moeilijk.

Juridische en contractuele knelpunten

CEO Lorin Parys benadrukte dat een heronderhandeling uitgesloten is. “Tijdens de onderhandelingen voor de nieuwe cyclus hebben ze een bod gedaan met een vaste prijs, volledig bewust van de markt en het risico”, vertelt hij in La Tribune.

Hij voegde eraan toe dat een verlaging van het contract zelfs in strijd zou zijn met de wetgeving. “Het is een valkuil gezien het mededingingsrecht. Ook telecombedrijven hadden een bod gedaan. Het mededingingsrecht verbiedt dat men een lager bedrag afspreekt dan wat bij de openbare aanbesteding werd vastgelegd”, gaat Parys verder.

Televisierechtenexpert Pierre Maes schetste een somber beeld. Volgens hem heeft niemand nog controle over DAZN, dat het contract verbrak na slechts 7 procent van het totale bedrag te hebben betaald.

“Het is denkbaar dat ze op een bepaald moment stoppen met het uitzenden van wedstrijden. Dat kost ongeveer 250.000 euro per speeldag. Omdat DAZN voorlopig blijft uitzenden, onder voorbehoud, betekent dit dat ze de terugbetaling van dat geld zullen eisen”, legt hij uit.

Posities blijven ver uit elkaar

Lees ook... STVV leeft op wolkjes, maar er is een kanttekening: "Dit is de volgende uitdaging"›De eerdere onderhandelingen tussen DAZN en telecombedrijven liepen stuk op verschillen van tientallen miljoenen euro’s. “Rond de tafel gaan zitten is zinloos, het is gedoemd te mislukken”, besluit Maes.

Volgens Maes zou een nieuw contract, indien er toch een oplossing komt, minder dan de helft van de voorziene 84 miljoen euro per jaar opleveren. Dat zou de financiële stabiliteit van meerdere clubs ernstig onder druk zetten. De Pro League waarschuwt dat sommige ploegen zelfs failliet zouden kunnen gaan indien de inkomsten uit televisierechten wegvallen.