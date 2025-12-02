Cijfers op tafel over miserie tussen DAZN en Pro League: "Eigenlijk is het zinloos"

Cijfers op tafel over miserie tussen DAZN en Pro League: "Eigenlijk is het zinloos"

Volg Voetbalkrant nu via WhatsApp!

Het geschil tussen streamingdienst DAZN en de Belgische Pro League sleept aan en dreigt zware gevolgen te hebben voor de clubs. Zowel de juridische als de financiële aspecten maken een snelle oplossing bijzonder moeilijk.

Juridische en contractuele knelpunten

CEO Lorin Parys benadrukte dat een heronderhandeling uitgesloten is. “Tijdens de onderhandelingen voor de nieuwe cyclus hebben ze een bod gedaan met een vaste prijs, volledig bewust van de markt en het risico”, vertelt hij in La Tribune.

Hij voegde eraan toe dat een verlaging van het contract zelfs in strijd zou zijn met de wetgeving. “Het is een valkuil gezien het mededingingsrecht. Ook telecombedrijven hadden een bod gedaan. Het mededingingsrecht verbiedt dat men een lager bedrag afspreekt dan wat bij de openbare aanbesteding werd vastgelegd”, gaat Parys verder.

Televisierechtenexpert Pierre Maes schetste een somber beeld. Volgens hem heeft niemand nog controle over DAZN, dat het contract verbrak na slechts 7 procent van het totale bedrag te hebben betaald.

“Het is denkbaar dat ze op een bepaald moment stoppen met het uitzenden van wedstrijden. Dat kost ongeveer 250.000 euro per speeldag. Omdat DAZN voorlopig blijft uitzenden, onder voorbehoud, betekent dit dat ze de terugbetaling van dat geld zullen eisen”, legt hij uit.

Posities blijven ver uit elkaar

Lees ook... STVV leeft op wolkjes, maar er is een kanttekening: "Dit is de volgende uitdaging"De eerdere onderhandelingen tussen DAZN en telecombedrijven liepen stuk op verschillen van tientallen miljoenen euro’s. “Rond de tafel gaan zitten is zinloos, het is gedoemd te mislukken”, besluit Maes.

Volgens Maes zou een nieuw contract, indien er toch een oplossing komt, minder dan de helft van de voorziene 84 miljoen euro per jaar opleveren. Dat zou de financiële stabiliteit van meerdere clubs ernstig onder druk zetten. De Pro League waarschuwt dat sommige ploegen zelfs failliet zouden kunnen gaan indien de inkomsten uit televisierechten wegvallen.

1 reacties
Corrigeer
Fout gevonden in bovenstaand artikel? Meld het hier!

Schrijf je nu in voor de Voetbalkrant nieuwsbrief
Jupiler Pro League
Jupiler Pro League Nieuws Kalender Download kalender Stand Statistieken Transfers
Beker van België
Beker van België Nieuws Kalender Download kalender Statistieken Transfers
Anderlecht
Antwerp

Meer nieuws

Economische Inspectie start onderzoek naar DAZN na klachten van supporters, DAZN gaat terugslaan

Economische Inspectie start onderzoek naar DAZN na klachten van supporters, DAZN gaat terugslaan

10:00
5
Pro League ziet horrorscenario als betalingen DAZN uitblijven: faillissementen mogelijk

Pro League ziet horrorscenario als betalingen DAZN uitblijven: faillissementen mogelijk

08:00
35
Deadline DAZN is verlopen en geen geld gestort: juridische strijd lijkt eraan te komen

Deadline DAZN is verlopen en geen geld gestort: juridische strijd lijkt eraan te komen

01/12
23
STVV leeft op wolkjes, maar er is een kanttekening: "Dit is de volgende uitdaging"

STVV leeft op wolkjes, maar er is een kanttekening: "Dit is de volgende uitdaging"

16:45
Na debuut van Xander Dierckx (16): nog meer jong geweld dit seizoen op komst

Na debuut van Xander Dierckx (16): nog meer jong geweld dit seizoen op komst

18:00
Moet Nilsson Club Brugge aan doelpunten helpen? De beslissing lijkt al genomen te zijn Analyse

Moet Nilsson Club Brugge aan doelpunten helpen? De beslissing lijkt al genomen te zijn

15:15
4
"Dat zou hen sieren": Olivier Deschacht vindt dat Anderlecht eindelijk kleur moet bekennen

"Dat zou hen sieren": Olivier Deschacht vindt dat Anderlecht eindelijk kleur moet bekennen

17:40
STVV verrast met indrukwekkende winstcijfers: dit verklaart de enorme groei

STVV verrast met indrukwekkende winstcijfers: dit verklaart de enorme groei

14:30
4
Transfernieuws en Transfergeruchten 02/12: Karim Traoré

Transfernieuws en Transfergeruchten 02/12: Karim Traoré

13:00
'KAA Gent wil speler die pas deze zomer bij andere club in JPL arriveerde binnenhalen'

'KAA Gent wil speler die pas deze zomer bij andere club in JPL arriveerde binnenhalen'

13:00
2
STVV kondigt grote verandering aan in de top

STVV kondigt grote verandering aan in de top

12:30
Besnik Hasi gaat vloeken: Anderlecht gaat twee belangrijke spelers maand missen

Besnik Hasi gaat vloeken: Anderlecht gaat twee belangrijke spelers maand missen

11:00
1
🎥 KRC Genk zet enkele knappe acties op voor de Warmste Week en pakt uit met pakkende video

🎥 KRC Genk zet enkele knappe acties op voor de Warmste Week en pakt uit met pakkende video

16:00
Hans Vanaken maakt zich weinig zorgen: "Als we dat doen, komt het goed" Reactie

Hans Vanaken maakt zich weinig zorgen: "Als we dat doen, komt het goed"

10:15
1
Recht voor de raap: Oosting zegt wat er wel en niet met hem afgesproken is bij Antwerp

Recht voor de raap: Oosting zegt wat er wel en niet met hem afgesproken is bij Antwerp

15:30
5
Titel nog niet aan de orde bij Anderlecht, maar transfers wel: verkopen om De Cat te kunnen houden

Titel nog niet aan de orde bij Anderlecht, maar transfers wel: verkopen om De Cat te kunnen houden

14:40
Wat was er nu precies aan de hand met Simon Mignolet? Hier is het antwoord

Wat was er nu precies aan de hand met Simon Mignolet? Hier is het antwoord

09:30
2
"Jaloers op de Rode Duivels": Toby Alderweireld komt met verrassende bekentenis

"Jaloers op de Rode Duivels": Toby Alderweireld komt met verrassende bekentenis

16:30
Standard reageert met fors statement over bezoek van kandidaat-investeerders aan de club

Standard reageert met fors statement over bezoek van kandidaat-investeerders aan de club

14:00
Heeft Antwerp 'de nieuwe Arthur Vermeeren' gevonden?

Heeft Antwerp 'de nieuwe Arthur Vermeeren' gevonden?

12:00
5
Genk-fans waarschuwen voor 'Big Brother-toestanden' na actie van zondag

Genk-fans waarschuwen voor 'Big Brother-toestanden' na actie van zondag

12:40
3
Harde kern Ajax verknalt laatste wens van terminale Peter (84), maar er is nu toch goed nieuws

Harde kern Ajax verknalt laatste wens van terminale Peter (84), maar er is nu toch goed nieuws

17:20
1
Speculaties rond vervanging Mignolet blijven komen: analist doet er een schepje bovenop

Speculaties rond vervanging Mignolet blijven komen: analist doet er een schepje bovenop

13:30
1
Club Brugge ontmaskerd: het grote probleem van dit seizoen wordt steeds meer duidelijk Analyse

Club Brugge ontmaskerd: het grote probleem van dit seizoen wordt steeds meer duidelijk

11:40
4
Hein Vanhaezebrouck zou als buitenlandse club eerder speler van Anderlecht dan van Club Brugge pakken

Hein Vanhaezebrouck zou als buitenlandse club eerder speler van Anderlecht dan van Club Brugge pakken

07:20
6
Clubicoon is het helemaal oneens met standpunt van Club Brugge: "Je hebt dat wel nodig!"

Clubicoon is het helemaal oneens met standpunt van Club Brugge: "Je hebt dat wel nodig!"

12:20
2
162 km/uur op de snelweg: Paul Gheysens krijgt rijverbod en boete op politierechtbank

162 km/uur op de snelweg: Paul Gheysens krijgt rijverbod en boete op politierechtbank

11:20
10
Patrick Goots verwacht alvast één bekerstunt: "In de winning mood"

Patrick Goots verwacht alvast één bekerstunt: "In de winning mood"

15:00
2
🎥 Onur Cinel (Cercle Brugge) kan pret niet op in perszaal Zulte Waregem: "Beste analyse ooit"

🎥 Onur Cinel (Cercle Brugge) kan pret niet op in perszaal Zulte Waregem: "Beste analyse ooit"

06:00
Anderlecht speelt "Spa Reine-voetbal": "Ze trekken zich op aan één speler"

Anderlecht speelt "Spa Reine-voetbal": "Ze trekken zich op aan één speler"

10:30
4
Stapt hij op? Marc Brys spreekt klare taal na alle commotie bij Kameroen

Stapt hij op? Marc Brys spreekt klare taal na alle commotie bij Kameroen

14:20
3
Had Anderlecht een strafschop moeten krijgen tegen Union? Jonathan Lardot geeft het antwoord

Had Anderlecht een strafschop moeten krijgen tegen Union? Jonathan Lardot geeft het antwoord

23:00
2
Anderlecht-icoon Olivier Deschacht weet wat paars-wit nodig heeft in de wintermercato voor de titelambitie

Anderlecht-icoon Olivier Deschacht weet wat paars-wit nodig heeft in de wintermercato voor de titelambitie

09:00
2
13 miljoen verlies, maar JPL-club is "blij" met jaarrekening

13 miljoen verlies, maar JPL-club is "blij" met jaarrekening

07:40
11
Haalt Anderlecht oude bekende terug? Jeugdproduct én 29-voudig Rode Duivel reageert op mogelijke terugkeer

Haalt Anderlecht oude bekende terug? Jeugdproduct én 29-voudig Rode Duivel reageert op mogelijke terugkeer

07:00
1
Wilmots staat voor onmogelijke opdracht: Standard moét verkopen en moét versterken

Wilmots staat voor onmogelijke opdracht: Standard moét verkopen en moét versterken

06:30
1

Meer nieuws

Populairste artikels

Jupiler Pro League

 Speeldag 16
KV Mechelen KV Mechelen 0-1 Standard Standard
FCV Dender EH FCV Dender EH 2-2 Westerlo Westerlo
Zulte Waregem Zulte Waregem 1-1 Cercle Brugge Cercle Brugge
Charleroi Charleroi 0-0 La Louvière La Louvière
Club Brugge Club Brugge 0-1 Antwerp Antwerp
KRC Genk KRC Genk 2-1 OH Leuven OH Leuven
Anderlecht Anderlecht 1-0 Union SG Union SG
KAA Gent KAA Gent 1-2 STVV STVV

Nieuwste reacties

Nelvafrel Nelvafrel over Recht voor de raap: Oosting zegt wat er wel en niet met hem afgesproken is bij Antwerp mannekes mannekes over Patrick Goots verwacht alvast één bekerstunt: "In de winning mood" Borak Borak over Cijfers op tafel over miserie tussen DAZN en Pro League: "Eigenlijk is het zinloos" Meester Michel Meester Michel over 13 miljoen verlies, maar JPL-club is "blij" met jaarrekening -URKO -URKO over Dit zijn de kansen van de Rode Duivels op de wereldtitel (en de grote topfavoriet) Nelvafrel Nelvafrel over Economische Inspectie start onderzoek naar DAZN na klachten van supporters, DAZN gaat terugslaan Nelvafrel Nelvafrel over Anderlecht speelt "Spa Reine-voetbal": "Ze trekken zich op aan één speler" Nelvafrel Nelvafrel over Marc Brys spreekt klare taal na alle commotie bij Kameroen --KRCGenkie-- --KRCGenkie-- over Harde kern Ajax verknalt laatste wens van terminale Peter (84), maar er is nu toch goed nieuws RememberLierse RememberLierse over Supporters boycotten thuismatch na transfer Mauro Lenaerts, speler zelf zwaar aangeslagen: "Nooit verwacht" Kantine
Contacteer ons / Over ons / Privacybeleid / Vacature / Partners
Gebruikersovereenkomst / Cookies Instellingen / Pushmeldingen uitschakelen
© 2002-2025 www.voetbalkrant.com All Rights Reserved