Een nieuwe bekerdroom voor Zulte Waregem? Voorbije 20 jaar deden enkel Standard, Club en Genk beter

Zulte Waregem neemt het in de Beker van België op tegen Union SG. Essevee is een van de meer verrassende ploegen die de laatste tien jaar een keer de Croky Cup in de lucht mochten steken. Ook dit seizoen is en blijft het de kortste weg naar Europa.

Zulte Waregem wist in de vorige ronde van de Beker van België met 1-4 te winnen op het veld van amateurclub Belisia Bilzen. Daardoor wisten ze zich naar de achtste finales te werken, waar Union SG de volgende tegenstander is.

Veel heeft Essevee dan ook niet te verliezen. In de zestiende finales speelde het nog met onder meer Vossen en Hedl voorin en Bostyn in doel, terwijl ook Ujka, Lofolomo en Soglo een basisplaats kregen aangeboden van coach Sven Vandenbroeck.

Zulte Waregem wil er werk van maken in de Beker van België

"De Beker wordt een leuke wedstrijd, waarin we niets te verliezen hebben en naartoe kunnen gaan met open vizier om te kijken wat er zal gebeuren", liet de T1 van Zulte Waregem na het gelijkspel tegen Cercle Brugge al in zijn kaarten kijken.

"We gaan er met een goed team aan de start komen, want de Beker van België is een belangrijke competitie voor ons en we willen daar iets van maken dit jaar, dus we gaan daar met respect naartoe", is hij duidelijk.

Geen twijfels bij coach Sven Vandenbroeck, ook al is het tegen Union SG

Over wat er in doel zal gebeuren, was Vandenbroeck er zaterdagavond nog niet uit - in tegenstelling tot de afspraken die werden gemaakt bij Cercle Brugge. "Louis Bostyn deed het goed in eerste wedstrijd, maar hebben er geen afspraken over gemaakt. Hij werkt goed op training, we gaan het bespreken met de doelmannentrainer."

Zulte Waregem is wel degelijk een bekerploeg

Sinds Zulte Waregem de voorbije twintig jaar aan een revival is begonnen - de begindagen onder Francky Dury met spelers die overdag nog een gewone job hadden herinneren velen zich ongetwijfeld nog - staat het team tussen de groten op de erelijst.

Ze wonnen de Beker in 2006 en in 2017. Twee keer dus in de laatste twintig jaar. Standard de Liège (3x), Club Brugge (3x) en Genk (3x) zijn de enige teams die beter doen, Lokeren, Gent en Antwerp doen evengoed. Daarmee is Essevee dus zeker bij de beteren qua 'kleine' teams.

Jelle Vossen, a goal scoring legend of the #CrokyCup! 🐐🏆 pic.twitter.com/ojQhGiHq8M — Pro League (@ProLeagueBE) December 2, 2025

De topploegen nemen de Beker van België steeds serieuzer, want het Europees ticket dat eraan vast hangt brengt hen ook meteen zeker in een Europese groepsfase en dat is altijd een leuke bonus voor Belgische teams.

En dus is het aan Essevee om te beginnen op woensdagavond uit te pakken met een stunt. Dat Union SG na de nederlaag tegen Anderlecht op revanche belust zal zijn? Dat kan, maar met ook nog de Champions League op komst moeten ze bij de Brusselaars misschien ook nadenken.