Een nieuwe bekerdroom voor Zulte Waregem? Voorbije 20 jaar deden enkel Standard, Club en Genk beter

Aernout Van Lindt
Aernout Van Lindt, clubwatcher Zulte Waregem
| Reageer
Een nieuwe bekerdroom voor Zulte Waregem? Voorbije 20 jaar deden enkel Standard, Club en Genk beter
Foto: © photonews

Volg Voetbalkrant nu via WhatsApp!

Zulte Waregem neemt het in de Beker van België op tegen Union SG. Essevee is een van de meer verrassende ploegen die de laatste tien jaar een keer de Croky Cup in de lucht mochten steken. Ook dit seizoen is en blijft het de kortste weg naar Europa.

Zulte Waregem wist in de vorige ronde van de Beker van België met 1-4 te winnen op het veld van amateurclub Belisia Bilzen. Daardoor wisten ze zich naar de achtste finales te werken, waar Union SG de volgende tegenstander is.

Veel heeft Essevee dan ook niet te verliezen. In de zestiende finales speelde het nog met onder meer Vossen en Hedl voorin en Bostyn in doel, terwijl ook Ujka, Lofolomo en Soglo een basisplaats kregen aangeboden van coach Sven Vandenbroeck.

Zulte Waregem wil er werk van maken in de Beker van België

"De Beker wordt een leuke wedstrijd, waarin we niets te verliezen hebben en naartoe kunnen gaan met open vizier om te kijken wat er zal gebeuren", liet de T1 van Zulte Waregem na het gelijkspel tegen Cercle Brugge al in zijn kaarten kijken. 

"We gaan er met een goed team aan de start komen, want de Beker van België is een belangrijke competitie voor ons en we willen daar iets van maken dit jaar, dus we gaan daar met respect naartoe", is hij duidelijk.

Geen twijfels bij coach Sven Vandenbroeck, ook al is het tegen Union SG

Lees ook... Zulte Waregem-coach Vandenbroeck draait plots bij richting bekerduel"Er zullen wel wat wijzigingen zijn, maar voor 80% zal het dezelfde opstelling zijn." Van al te veel roteren is dus geen sprake, al zullen dus ook de spelers die het goed doen op training zeker een kans krijgen van de oefenmeester. De coach stelde de verwachtingen dinsdag overigens al wat bij richting een dikke helft.

Over wat er in doel zal gebeuren, was Vandenbroeck er zaterdagavond nog niet uit - in tegenstelling tot de afspraken die werden gemaakt bij Cercle Brugge. "Louis Bostyn deed het goed in eerste wedstrijd, maar hebben er geen afspraken over gemaakt. Hij werkt goed op training, we gaan het bespreken met de doelmannentrainer."

Zulte Waregem is wel degelijk een bekerploeg

Sinds Zulte Waregem de voorbije twintig jaar aan een revival is begonnen - de begindagen onder Francky Dury met spelers die overdag nog een gewone job hadden herinneren velen zich ongetwijfeld nog - staat het team tussen de groten op de erelijst.

Ze wonnen de Beker in 2006 en in 2017. Twee keer dus in de laatste twintig jaar. Standard de Liège (3x), Club Brugge (3x) en Genk (3x) zijn de enige teams die beter doen, Lokeren, Gent en Antwerp doen evengoed. Daarmee is Essevee dus zeker bij de beteren qua 'kleine' teams.

De topploegen nemen de Beker van België steeds serieuzer, want het Europees ticket dat eraan vast hangt brengt hen ook meteen zeker in een Europese groepsfase en dat is altijd een leuke bonus voor Belgische teams.

En dus is het aan Essevee om te beginnen op woensdagavond uit te pakken met een stunt. Dat Union SG na de nederlaag tegen Anderlecht op revanche belust zal zijn? Dat kan, maar met ook nog de Champions League op komst moeten ze bij de Brusselaars misschien ook nadenken.

Reageer
Corrigeer
Fout gevonden in bovenstaand artikel? Meld het hier!

Schrijf je nu in voor de Voetbalkrant nieuwsbrief
Jupiler Pro League
Jupiler Pro League Nieuws Kalender Download kalender Stand Statistieken Transfers
Beker van België
Beker van België Nieuws Kalender Download kalender Statistieken Transfers
Club Brugge
KRC Genk
Sven Vandenbroeck

Meer nieuws

Zulte Waregem-coach Vandenbroeck draait plots bij richting bekerduel

Zulte Waregem-coach Vandenbroeck draait plots bij richting bekerduel

19:30
Vincent Euvrard bikkelhard na bekeruitschakeling Standard, spelers krijgen ervan langs

Vincent Euvrard bikkelhard na bekeruitschakeling Standard, spelers krijgen ervan langs

23:23
Cijfers op tafel over miserie tussen DAZN en Pro League: "Eigenlijk is het zinloos"

Cijfers op tafel over miserie tussen DAZN en Pro League: "Eigenlijk is het zinloos"

17:00
6
Dender knikkert Standard uit de beker: Rouches laten kansen liggen en krijgen deksel op de neus

Dender knikkert Standard uit de beker: Rouches laten kansen liggen en krijgen deksel op de neus

22:27
LIVE: De grote terugkeer van Vincent Euvrard naar Dender: "Nog altijd verrast"

LIVE: De grote terugkeer van Vincent Euvrard naar Dender: "Nog altijd verrast"

18:31
Karetsas doet in The Athletic carrièreplanning uit de doeken en neemt géén blad voor de mond over transferplan

Karetsas doet in The Athletic carrièreplanning uit de doeken en neemt géén blad voor de mond over transferplan

21:00
1
Moet Nilsson Club Brugge aan doelpunten helpen? De beslissing lijkt al genomen te zijn Analyse

Moet Nilsson Club Brugge aan doelpunten helpen? De beslissing lijkt al genomen te zijn

15:15
5
Beerschot krijgt in eigen huis een lesje in efficiëntie van een zakelijk La Louvière

Beerschot krijgt in eigen huis een lesje in efficiëntie van een zakelijk La Louvière

22:38
Analist gaat niet akkoord met KRC Genk: "Stelling van Fink kan de prullenmand in"

Analist gaat niet akkoord met KRC Genk: "Stelling van Fink kan de prullenmand in"

18:20
1
Economische Inspectie start onderzoek naar DAZN na klachten van supporters, DAZN gaat terugslaan

Economische Inspectie start onderzoek naar DAZN na klachten van supporters, DAZN gaat terugslaan

10:00
9
OFFICIEEL: Jan Vertonghen gaat bij de Belgische voetbalbond aan de slag

OFFICIEEL: Jan Vertonghen gaat bij de Belgische voetbalbond aan de slag

23:00
Dit is de reden waarom DAZN geen akkoord vond met telecomoperatoren: Hun vraag was nochtans héél duidelijk

Dit is de reden waarom DAZN geen akkoord vond met telecomoperatoren: Hun vraag was nochtans héél duidelijk

21:40
Héél opmerkelijke transfer in de maak: 'Antwerp klopt bij Anderlecht aan voor Cédric Hatenboer'

Héél opmerkelijke transfer in de maak: 'Antwerp klopt bij Anderlecht aan voor Cédric Hatenboer'

20:40
8
Van winst tegen PSG naar... Mechelen? Pocognoli zorgt voor verrassing na stuntzege

Van winst tegen PSG naar... Mechelen? Pocognoli zorgt voor verrassing na stuntzege

21:30
Club Brugge gaat geld uitgeven: 'Dit is de speler die Joel Ordoñez moet vervangen'

Club Brugge gaat geld uitgeven: 'Dit is de speler die Joel Ordoñez moet vervangen'

19:40
'Vincent Kompany gaat komende zomer deze Rode Duivel naar Bayern München halen'

'Vincent Kompany gaat komende zomer deze Rode Duivel naar Bayern München halen'

22:00
Pro League ziet horrorscenario als betalingen DAZN uitblijven: faillissementen mogelijk

Pro League ziet horrorscenario als betalingen DAZN uitblijven: faillissementen mogelijk

08:00
49
Antwerp is gewaarschuwd: "Dan kunnen we elke ploeg in België aan"

Antwerp is gewaarschuwd: "Dan kunnen we elke ploeg in België aan"

20:30
Dat belooft voor komende zomer: WK-loting wordt ontsierd door boycot uit onvrede met VS en... Trump

Dat belooft voor komende zomer: WK-loting wordt ontsierd door boycot uit onvrede met VS en... Trump

21:20
Transfernieuws en Transfergeruchten 02/12: Kabwit - Karim Traoré

Transfernieuws en Transfergeruchten 02/12: Kabwit - Karim Traoré

19:00
🎥 KRC Genk zet enkele knappe acties op voor de Warmste Week en pakt uit met pakkende video

🎥 KRC Genk zet enkele knappe acties op voor de Warmste Week en pakt uit met pakkende video

16:00
Financiële én sportieve heropleving: Anderlecht maakt resultaten van de jaarrekening openbaar

Financiële én sportieve heropleving: Anderlecht maakt resultaten van de jaarrekening openbaar

20:00
1
HERE WE GO: 'Arsenal haalt snoeihard uit en doet concurrentie huiveren met dubbele transfer'

HERE WE GO: 'Arsenal haalt snoeihard uit en doet concurrentie huiveren met dubbele transfer'

20:20
1
'STVV en Gent laten oog vallen op vlot scorende CPL-spits'

'STVV en Gent laten oog vallen op vlot scorende CPL-spits'

19:50
Hans Vanaken maakt zich weinig zorgen: "Als we dat doen, komt het goed" Reactie

Hans Vanaken maakt zich weinig zorgen: "Als we dat doen, komt het goed"

10:15
1
Voorlaatste of niet: Cercle Brugge heeft héél duidelijk doel voor Beker van België tegen Gent

Voorlaatste of niet: Cercle Brugge heeft héél duidelijk doel voor Beker van België tegen Gent

18:40
Nederlandse traditieclub aan rand van financiële afgrond: "We kunnen het seizoen uitspelen"

Nederlandse traditieclub aan rand van financiële afgrond: "We kunnen het seizoen uitspelen"

19:20
'KAA Gent krijgt concurrentie uit Challenger Pro League voor nieuwe winger'

'KAA Gent krijgt concurrentie uit Challenger Pro League voor nieuwe winger'

19:00
Wat was er nu precies aan de hand met Simon Mignolet? Hier is het antwoord

Wat was er nu precies aan de hand met Simon Mignolet? Hier is het antwoord

09:30
2
"Dat zou hen sieren": Olivier Deschacht vindt dat Anderlecht eindelijk kleur moet bekennen

"Dat zou hen sieren": Olivier Deschacht vindt dat Anderlecht eindelijk kleur moet bekennen

17:40
1
Standard reageert met fors statement over bezoek van kandidaat-investeerders aan de club

Standard reageert met fors statement over bezoek van kandidaat-investeerders aan de club

14:00
Na debuut van Xander Dierckx (16): nog meer jong geweld dit seizoen op komst

Na debuut van Xander Dierckx (16): nog meer jong geweld dit seizoen op komst

18:00
STVV leeft op wolkjes, maar er is een kanttekening: "Dit is de volgende uitdaging"

STVV leeft op wolkjes, maar er is een kanttekening: "Dit is de volgende uitdaging"

16:45
Speculaties rond vervanging Mignolet blijven komen: analist doet er een schepje bovenop

Speculaties rond vervanging Mignolet blijven komen: analist doet er een schepje bovenop

13:30
1
Genk-fans waarschuwen voor 'Big Brother-toestanden' na actie van zondag

Genk-fans waarschuwen voor 'Big Brother-toestanden' na actie van zondag

12:40
3
Club Brugge ontmaskerd: het grote probleem van dit seizoen wordt steeds meer duidelijk Analyse

Club Brugge ontmaskerd: het grote probleem van dit seizoen wordt steeds meer duidelijk

11:40
4

Meer nieuws

Populairste artikels

Jupiler Pro League

 Speeldag 16
KV Mechelen KV Mechelen 0-1 Standard Standard
FCV Dender EH FCV Dender EH 2-2 Westerlo Westerlo
Zulte Waregem Zulte Waregem 1-1 Cercle Brugge Cercle Brugge
Charleroi Charleroi 0-0 La Louvière La Louvière
Club Brugge Club Brugge 0-1 Antwerp Antwerp
KRC Genk KRC Genk 2-1 OH Leuven OH Leuven
Anderlecht Anderlecht 1-0 Union SG Union SG
KAA Gent KAA Gent 1-2 STVV STVV

Nieuwste reacties

filip.dhose filip.dhose over Pro League ziet horrorscenario als betalingen DAZN uitblijven: faillissementen mogelijk CringeMedia CringeMedia over Héél opmerkelijke transfer in de maak: 'Antwerp klopt bij Anderlecht aan voor Cédric Hatenboer' FCBalto FCBalto over Financiële én sportieve heropleving: Anderlecht maakt resultaten van de jaarrekening openbaar We Are The Racingboys We Are The Racingboys over FCV Dender EH - Standard: 3-2 Standard 2.0 Standard 2.0 over 13 miljoen verlies, maar JPL-club is "blij" met jaarrekening We Are The Racingboys We Are The Racingboys over Karetsas doet in The Athletic carrièreplanning uit de doeken en neemt géén blad voor de mond over transferplan Ratko Svilar Ratko Svilar over Recht voor de raap: Oosting zegt wat er wel en niet met hem afgesproken is bij Antwerp Binky Binky over STVV verrast met indrukwekkende winstcijfers: dit verklaart de enorme groei Andreas2962 Andreas2962 over HERE WE GO: 'Arsenal haalt snoeihard uit en doet concurrentie huiveren met dubbele transfer' De nonkel ASC MET De nonkel ASC MET over Heeft Antwerp 'de nieuwe Arthur Vermeeren' gevonden? Kantine
Contacteer ons / Over ons / Privacybeleid / Vacature / Partners
Gebruikersovereenkomst / Cookies Instellingen / Pushmeldingen uitschakelen
© 2002-2025 www.voetbalkrant.com All Rights Reserved