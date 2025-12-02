"Jaloers op de Rode Duivels": Toby Alderweireld komt met verrassende bekentenis

Toby Alderweireld sloot in 2025 zijn loopbaan als profvoetballer af. Het afscheid op de Bosuil vormde een emotioneel hoogtepunt en markeerde het einde van een lange carrière op het hoogste niveau.

Afscheid op de Bosuil

Tijdens zijn laatste wedstrijd kreeg Alderweireld een groots eerbetoon. Hij stond centraal op het veld, samen met zijn gezin, terwijl duizenden supporters hun waardering toonden. “Het was dubbel, want stoppen met voetballen, betekent ook afscheid nemen van wat ik mijn hele leven doodgraag heb gedaan”, klinkt het in Het Laatste Nieuws.

Het moment werd door hem omschreven als het meest memorabele van het jaar. Het illustreerde de band tussen speler en club, en de erkenning die hij kreeg voor zijn inzet. “Daar staan, op de middencirkel met mijn vrouw en kinderen, en dan alle liefde voelen van duizenden mensen in de tribune: dat was fantastisch.”

Na zijn actieve carrière trad Alderweireld toe tot de mediawereld. Hij werkte als analist en was aanwezig bij belangrijke wedstrijden van de Rode Duivels. Zijn nieuwe rol bracht hem dicht bij het spel, maar zonder de mogelijkheid om zelf nog deel te nemen.

Gevoel van jaloezie

Alderweireld geeft echter ook toe dat het moeilijk was om langs de zijlijn te staan, dat hij jaloers is op hen. “Op alle voetballers die nog voetballen”, lacht hij. “En dan zéker op de Rode Duivels die op de Heizel de kwalificatie voor het WK vierden. Ik stond daar, naast het veld als analist voor VTM, maar ik wou zó graag tussen al die gasten lopen waar ik zoveel mooie momenten mee heb beleefd.”

Zijn woorden tonen dat de overgang van speler naar analist niet eenvoudig is. Het verlangen om opnieuw deel uit te maken van het team blijft aanwezig, ondanks het formele afscheid. Alderweireld benadrukte dat zijn afscheid een bijzonder moment was, maar dat de passie voor het spel blijft groot.