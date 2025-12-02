Vincent Euvrard bikkelhard na bekeruitschakeling Standard, spelers krijgen ervan langs

Een bijzonder zure Vincent Euvrard verscheen na de wedstrijd voor de camera's. De coach was zwaar ontgoocheld en noemde de prestatie van zijn ploeg zonder omwegen onacceptabel voor Standard.

Nochtans begon de wedstrijd perfect voor de Rouches. Standard stond al na 48 seconden op voorsprong na een goal van Ayensa. Alles leek in de plooi te vallen. Maar zijn ploeg verzuimde om door te duwen. "We grepen dat moment niet aan om de match te domineren", zuchtte hij.

Standard zondigde tegen de regels van het verdedigen

Het spelpeil van de Rouches zakte daarna snel weg. Volgens de coach lag de oorzaak vooral bij de uitvoering. “Onze kwaliteit aan de bal was heel pover, met veel balverliezen", analyseerde hij. “Zo incasseren we ook het eerste doelpunt. We waren niet compact en we gaven de doelpunten te makkelijk weg. We zondigden tegen de regels van het verdedigen.”

In de tweede helft kon Standard nog aanspraak maken op meer. “We hebben twee grote kansen", zei hij, maar opnieuw kwam er een tik. “En dan krijgen we de derde tegen, die weer vermijdbaar was.” Dat doelpunt maakte de frustratie compleet.

Euvrard had er geen uitleg voor

Wat Euvrard het meest frustreerde, was het gebrek aan verklaring. “Ik heb geen uitleg voor hoe we die doelpunten weggeven", zei hij. “We hadden het heel duidelijk uitgelegd. We moesten hetzelfde doen als tegen KV Mechelen, maar het is niet uit te leggen hoe groot het verschil tussen die twee wedstrijden was.” Volgens hem was het opnieuw “de kwaliteit aan de bal” die ontbrak.

