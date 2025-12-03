Defour is streng: "Dat is een fout van Club Brugge"

Bij Club Brugge gaf sterke man Dévy Rigaux afgelopen weekend een stevig interview. Daarover was achteraf toch wel een en ander te doen. Steven Defour begrijpt bijvoorbeeld niet waarom Gustaf Nilsson niet gebruikt wordt.

De kans dat Nilsson woensdag tegen OH Leuven in de beker of zelfs de komende een nieuwe kans krijgt, lijkt dan ook eerder klein. Rigaux stelde al dat er deze winter voor Nilsson een oplossing zou worden gezocht.

Heeft Club Brugge een andere aanvaller nodig?

Volgens de sterke man van Club Brugge wordt er vlot gescoord door de aanvallers en is er ook geen nieuwe aanvaller nodig, zo klonk het ook nog.

En daar is nu achteraf wel wat over te doen. In 90 Minutes maakte Wesley Sonck zich druk in de weinig doelpunten die Club Brugge de voorbije maanden wist te maken. "Ik kijk naar de topschutterslijst en dan denk ik: oei", aldus Sonck.

Waarom wordt Nilsson niet gebruikt?

Steven Defour had het dan weer vooral over Gustaf Nilsson: "Ze hebben bij Club Brugge een keuze gemaakt voor de jonkies van bovenaf. En dus hebben ze een punt gemaakt dat ze Nilsson niet meer gaan gebruiken."

Lees ook... LIVE: Uithaal Vetlesen brengt Club Brugge op voorsprong en deze keer telt het doelpunt wél"Volgens mij is dat een fout van Club Brugge. Je speelt om te winnen. Als je Nilsson kan gebruiken, ook al is het maar voor vijf of tien minuten ... Hij staat op de loonlijst en zolang hij binnen de lijntjes kleurt en zich goed gedraagt, mag hij van mij spelen."

Volg OH Leuven - Club Brugge nu live op Voetbalkrant.com.

