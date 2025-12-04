Nieuwe boost op komst voor Antwerp? Donderdag is heel belangrijke dag

Nieuwe boost op komst voor Antwerp? Donderdag is heel belangrijke dag
Royal Antwerp FC heeft zich in de Beker van België weten te plaatsen voor de kwartfinales. Tegen seizoensrevelatie STVV hadden ze strafschoppen nodig, maar het officiële debuut van Joseph Oosting was bemoedigend. En ook donderdag is een heel belangrijke dag.

Royal Antwerp FC speelde een bemoedigende match tegen STVV en wist zich na strafschoppen naar de kwartfinales te knokken. En zo zijn ze bij The Great Old stilaan aan een revival bezig.

Mogelijk krijgen ze binnenkort een extra boost, want ook de steun van het publiek kan een belangrijke factor zijn voor stamnummer 1. En op dat gebied is donderdag een belangrijke dag.

Belangrijke dag voor Royal Antwerp FC

De finale keuring van de nieuwe Tribune 2 staat op het programma, weet Het Laatste Nieuws. Als er groen licht komt, dan kan Antwerp zoals gepland zondag tegen Racing Genk zijn nieuwe tribune in gebruik nemen. 

𝐀𝐧𝐭𝐰𝐞𝐫𝐩 𝐨𝐩𝐞𝐧𝐭 𝐓𝐫𝐢𝐛𝐮𝐧𝐞 𝟐 𝐢𝐧 𝐭𝐡𝐮𝐢𝐬𝐰𝐞𝐝𝐬𝐭𝐫𝐢𝐣𝐝 𝐭𝐞𝐠𝐞𝐧 𝐊𝐑𝐂 𝐆𝐞𝐧𝐤.

De werkzaamheden aan de nieuwe T2 verlopen op schema. Daardoor zal die tribune op zondag 7/12, ter gelegenheid van onze thuiswedstrijd tegen KRC Genk, in gebruik worden… pic.twitter.com/7z5puFymAR

— Royal Antwerp FC (@official_rafc) November 12, 2025

Dan zou de harde kern opnieuw naar zijn oude stek terugkeren en dat kan een extra boost geven. De voorbije maanden had Antwerp het zowel thuis als op verplaatsing niet onder de markt, zoveel is duidelijk. 

"De werkzaamheden aan de nieuwe T2 verlopen op schema. Daardoor zal die tribune op zondag 7/12, ter gelegenheid van onze thuiswedstrijd tegen KRC Genk, in gebruik worden genomen", klonk het eerder al bij Antwerp.

Volg Antwerp - KRC Genk live op Voetbalkrant.com vanaf 18:30 (07/12).

