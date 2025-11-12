Royal Antwerp komt met goed nieuws: "Tegen Genk is het klaar"

Royal Antwerp FC staat er voorlopig niet al te goed voor in de competitie. Binnenkort komen ze echter met een mogelijke boost, want tribune 2 is zo goed als klaar en kan dus binnenkort worden geopend.

Royal Antwerp FC won afgelopen weekend een belangrijke wedstrijd en is zo onderaan een beetje weggekomen. De komende maanden wordt gerekend op de steun van de fans om de moeilijke momenten te boven te komen.

Dat zou wel eens kunnen lukken door de opening van de iconische tribune 2. Die ging een tijdje geleden tegen de vlakte, maar is ondertussen al zo goed als opnieuw opgebouwd.

Bij stamnummer 1 hebben ze zich uitgelaten over de zaak via de sociale media. Alles verloopt volgend plan en dus krijgen we binnenkort de opening van de mythische tribune.

Tribune 2 op Antwerp gaat begin december open

"De werkzaamheden aan de nieuwe T2 verlopen op schema. Daardoor zal die tribune op zondag 7/12, ter gelegenheid van onze thuiswedstrijd tegen KRC Genk, in gebruik worden genomen", klinkt het bij Antwerp.

"Dit onder voorbehoud dat de bevoegde instanties de tribune gebruiksklaar verklaren. Met de opening van Tribune 2 verhoogt onze capaciteit naar 21.000 fans met gebruik van Tribune 1, 2 en 4."

Antwerp

