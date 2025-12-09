Maskers af bij Anderlecht: Waarom de pandoering in Westerlo net héél positief kan uitdraaien voor Besnik Hasi

RSC Anderlecht vertrok afgelopen zondag met het schaamrood op de wangen het Westelse Kuipje. Laat ons even tegen de stroom in zwemmen: kwam deze wanprestatie niet héél gelegen voor Besnik Hasi?

RSC Anderlecht werd de voorbije weken tot titelkandidaat gebombardeerd. RSC Anderlecht won in eigen huis van Club Brugge én Union SG, zette een scheve situatie recht in de Beker van België bij KRC Genk en ging zelfs op het veld van RAAL La Louvière en KV Mechelen winnen.

De 4-0-pandoering in Het Kuipje kwam dan ook als een donderslag bij heldere hemel. Alles en iedereen verwachtte dat paars-wit het weekend zou afsluiten als nummer twee in de stand. Niets bleek uiteindelijk minder waar.

Kan de zware verliespartij ook positief bekeken worden?

Maar de zware verliespartij kan ook positief bekeken worden. Wat als paars-wit de jaarwisseling was ingegaan op amper drie punten van Union? Was de bestuurskamer dan evenzeer geneigd om te investeren?

Marc Degryse is héél duidelijk. Volgens de voormalige Gouden Schoen heeft Anderlecht twee gerichte versterkingen nodig. Wel, de pandoering in Westerlo heeft dat glashelder gemaakt.

Hallo, wintermercato?

Anderlecht voetbalde in de Kempen zonder Marco Kana, zonder Ludwig Augustinsson, zonder Thorgan Hazard en… zonder veldspelers die ouder zijn dan 25 jaar. Hallo, wintermercato?





Het is nu eenmaal een feit dat ervaring - zeker in de wintermaanden - duur is. Maar het is evenzeer een feit dat Renard ten volle zal beseffen dat die versterkingen broodnodig zijn.

Maskers af

Of is Anderlecht echt tevreden met een figurantenrol en bijhorende derde plaats? Het is tijd om de maskers af te nemen in het Lotto Park…

