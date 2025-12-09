Ook Engelse interesse doet Anderlecht niéts: Renard houdt zich aan masterplan met Nilson Angulo in de hoofdrol

Nilson Angulo speelt zichzelf in de kijker van een pak Europese (top)clubs. Ook RSC Anderlecht weet dat de flankaanvaller komende zomer een flinke duit in het zakje zal kunnen brengen.

De evolutie van Nilson Angula is dit seizoen merkwaardig. De Ecuadoriaan kon zich de voorbije jaren niet doorzetten, maar ontbolsterde dit seizoen helemaal.

Afgelopen zomer werd er aan zijn mouw getrokken, maar RSC Anderlecht hield het been stijf. Meer zelfs: Angulo zette in september zijn krabbel onder een verbeterd contract tot medio 2029.

Ook Engelse clubs mengen zich in de debatten

Al lijkt het quasi onmogelijk om hem na dit seizoen in Brussel te houden. SL Benfica, FC Porto, Sevilla FC en Villarreal CF informeerden al naar de voorwaarden. Ondertussen zijn daar ook Manchester United en Tottenham Hotspur bijgekomen. Dat weten de Engelse media.

Olivier Renard geeft géén krimp

Anderlecht is ervan overtuigd dat de marktwaarde van Angulo de komende maanden de hoogte in zal schieten. De 12-voudig Ecuadoriaans heeft zich de voorbije maanden evenzeer verzekerd van een basisplaats in zijn nationale ploeg.



En… Ecuador heeft het WK-ticket reeds op zak. Het spreekt voor zich dat Anderlecht komende zomer niet voor het eerste bod zal zwichten. Voor een WK-basispion moét er een zak geld op tafel komen…

