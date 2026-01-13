KAA Gent wil Club Brugge achterna en geeft deze vier jeugdspelers een kans

KAA Gent wil Club Brugge achterna en geeft deze vier jeugdspelers een kans
Foto: © photonews
AA Gent zet nadrukkelijk in op eigen jeugd. Op winterstage nam de club liefst tien spelers van Jong Gent mee, samen met hun trainer. Vier talenten sluiten nu effectief aan bij de A-kern.

Die keuze past in een bredere koerswijziging. Waar de jeugd vroeger onderbelicht bleef, plukt Gent nu de vruchten van gerichte investeringen. Transfers van Fofana en Fernandez-Pardo tonen aan dat de opleiding rendeert.

Trainer Rik De Mil gebruikte de stage om Jong Gent beter te leren kennen. Met blessures in het achterhoofd wil hij snel kunnen inschatten wie klaar is voor het grote werk. Daarom werd ook coach Thomas Matton betrokken.

Gent hevelt vier jeugdspelers over naar de A-kern

Sportief staat Jong Gent er sterk voor in 1B en is het de beste belofteploeg in de reeks. Toch blijft het hoofddoel duidelijk: spelers afleveren voor het eerste elftal. De doorstroming van Volckaert en De Vlieger bevestigt dat die kloof kleiner wordt.

Ook financieel is die aanpak noodzakelijk. Gent kampt met een structureel verlies en moet creatief zijn. Door blessures en vertrekkers is extra Belgische inbreng nodig op het wedstrijdblad, wat jeugdspelers extra kansen geeft, weet Het Nieuwsblad.


Die lijn krijgt nu concreet vorm met Asselman, De Meyer, El Adfaoui en Ayindé bij de A-kern. De Mil, geïnspireerd door zijn ervaringen bij Club Brugge, gelooft sterk in een duidelijke jeugdvisie. Jong Gent groeit zo uit tot een onmisbare pijler van de club.

KAA Gent

