'KVC Westerlo heeft opvolger Rommens in het vizier, maar stuit op stevige weerstand'

KVC Westerlo lijkt Tuur Rommens te gaan kwijtspelen. En dus zijn ze op zoek naar een nieuwe linksachter. Daarbij zijn ze uitgekomen bij een Deense jeugdinternational, die onlangs nog tegen onze beloften speelde. Makkelijk zal het niet worden.

KVC Westerlo ziet Tuur Rommens meer dan waarschijnlijk vertrekken naar het Schotse Rangers. En dus moeten ze zo snel mogelijk een nieuwe speler in huis halen om hun linkerflank te gaan versterken in verdedigend opzicht.

KVC Westerlo wil Gustav Mortensen in huis halen

Daarbij zijn ze uitgekomen bij Gustav Mortensen van het Deense Lyngby Boldklub, een club die de voorbije jaren toch wel heel wat toptalenten heeft weten te kweken en dat ook met de Deense jeugdinternational volop aan het doen is.

Zijn prestaties zijn diverse clubs uit Europa dan ook niet ontgaan, weet Bold te melden. Westerlo zou al een paar maanden volop aan het azen zijn op de speler en nu een versnelling hoger willen schakelen door het vertrek van Rommens.

Lyngby Boldklub har modtaget et bud på Gustav Mortensen fra Westerlo. De kongeblå har dog afvist buddet fra belgierne på forsvarsprofilen 👇#SammenforLyngby #kvcwesterlohttps://t.co/usa3tyHjJd — Raymund Nelausen (@RaymundNelausen) January 13, 2026

Op 14 oktober speelde het Deense U21-team samen met België een wedstrijd op het thuisveld van Westerlo. Vertegenwoordigers van de Belgische club waren daar aanwezig om potentiële kandidaten te bekijken en Mortensen viel op..





Volgens informatie van Bold heeft Westerlo een bod uitgebracht op Lyngby Boldklub om Mortensen zo snel mogelijk over te nemen. De club heeft het eerste bod echter afgewezen, al ligt hij maar tot juni 2027 meer onder contract in Denemarken. Een tweede bod wordt nu voorbereid.