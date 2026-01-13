"Mensen verklaarden ons zot": Rik De Mil wil beproefde formule toepassen bij KAA Gent

KAA Gent schuift opnieuw jonge spelers door naar de A-kern. De clubleiding ziet dat traject als een structurele keuze. Coach Rik De Mil verwijst daarbij naar eerdere ervaringen bij Club Brugge die hun nut bewezen.

Nieuwe doorstroming binnen de A-kern

Na een sterke stage sluit Wout Asselman definitief aan bij de eerste ploeg. Zijn profiel ligt dicht bij dat van Mathias Delorge, terwijl Gilles De Meyer de plaats inneemt die door de blessure van Samoise vrijkwam. Ook Mo El Adfaoui en Abdul Ayindé trainen voortaan mee met de A-kern.

Binnen de club wordt vastgesteld dat De Mil meer betrokkenheid toont bij de jeugd dan zijn voorganger. Zijn eerdere passages tonen dat hij jonge spelers kansen geeft. De ervaring die hij opdeed bij Club Brugge speelt daarbij mee. De evolutie van Club NXT, dat de voorbije jaren zowel sportief als financieel rendeerde, wordt als voorbeeld gezien.

Ervaring uit Brugse periode

De Mil verwijst naar een project dat destijds bij Club werd opgezet. “Destijds zijn we met Vincent Mannaert en Pascal De Maesschalck, Carl Hoefkens en Maarten Martens het ‘Project 2024’ gestart”, vertelt hij in Het Nieuwsblad.

Het doel was om tegen 2024 vijf spelers uit de eigen opleiding in de basis te krijgen. De Mil geeft aan dat velen twijfelden aan dat plan. “Mensen verklaarden ons zot”, zegt De Mil. Maar het plan werkte. “Het toont aan dat je een project moet hebben. En dat je moet samenwerken.”



Hoewel er bij Gent nog geen formeel langetermijnplan bestaat, groeit de rol van Jong Gent zichtbaar. De ploeg fungeert steeds meer als vaste leverancier van talent voor de A-kern. De recente doorstroming van meerdere jongeren bevestigt die trend.