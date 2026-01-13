Voetballer die uitkwam voor zijn homoseksuele geaardheid haalt keihard uit naar zijn ex-club

Josh Cavallo, de eerste openlijk homoseksuele voetballer van Australië, laat geen doekjes om zijn gevoelens over zijn periode bij Adelaide United. De 26-jarige middenvelder beweert dat zijn speelkansen werden geblokkeerd door homofobie binnen de club.

Cavallo kwam in 2021 met steun van de club uit de kast, maar vertrok na een seizoen 2024-25 waarin hij geen enkele minuut speelde. Momenteel speelt hij in de lagere divisies van het Engelse voetbal.

“Het heeft me tijd gekost om te verwerken hoe mijn periode bij Adelaide United is geëindigd, maar ik denk dat de fans eerlijkheid verdienen”, schrijft Cavallo op sociale media. “Mijn vertrek had niets met voetbal te maken. Beslissingen werden genomen door mensen met macht die mijn kansen blokkeerden, niet vanwege mijn talent, maar vanwege wie ik kies lief te hebben.”

Josh Cavallo denkt dat seksuele geaardheid hem op de bank hield

De Australische middenvelder voegde eraan toe dat het moeilijk te slikken was toen hij besefte dat interne homofobie hem op de bank hield. “Ik was boos omdat mensen dachten dat ik aan de kant werd gehouden door blessures, terwijl het in werkelijkheid interne homofobie was.”

Adelaide United ontkent de aantijgingen stellig. “Alle beslissingen over de ploegopstelling zijn uitsluitend op basis van sportieve overwegingen genomen. De club verwerpt de beweringen categorisch en blijft zich inzetten voor een inclusieve omgeving voor spelers, personeel en supporters.”

Cavallo onthulde ook dat hij sinds zijn coming-out in 2021 regelmatig doodsbedreigingen ontving. Zijn ervaring bij Adelaide deed hem zelfs twijfelen aan de wijsheid van zijn openbaarmaking. “Ik voelde me ongelooflijk geïsoleerd en vroeg me af of ik een fout had gemaakt door mijn verhaal te delen.”





Toch kijkt hij positief naar zijn nieuwe start in het Verenigd Koninkrijk. “Deze nieuwe kans heeft me geholpen weer adem te halen, en ik hoop opnieuw verliefd te worden op de sport die alles voor me betekent.”