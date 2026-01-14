Er is (nog) geen overeenkomst, maar: 'Gheysens praatte al met kandidaten om Antwerp FC over te nemen'

Antwerp FC beleefde een sportieve heropleving in de laatste weken van 2025. Maar hoe ziet de toekomst er voor de oudste club van het land uit? Paul Gheysens overweegt namelijk wél om de club te verkopen.

De opening van Tribune Twee én (eindelijk) puntengewin zorgden ervoor dat Antwerp FC in de laatste weken van 2025 van een degradatieplaats naar een zevende plaats kon stijgen in het klassement. The Great Old heeft plots opnieuw zicht op de Champions Play-Off.

Maar ook Paul Gheysens zal ongetwijfeld hopen dat 2026 een beter jaar wordt dan 2025. Het is namelijk geen geheim dat de eigenaar van Antwerp op zakelijk vlak enkele bittere pillen heeft moeten slikken.

Wil Paul Gheysens Antwerp FC wél verkopen?

Gheysens beweerde de voorbije maanden bij hoog en bij laag dat de resultaten van zijn bedrijven géén invloed hebben op Antwerp. "Een verkoop van de club is niet aan de orde", liet hij meermaals optekenen. Maar is dat ook effectief het geval?

Het Nieuwsblad weet dat een verkoop van Antwerp wél tot de mogelijkheden behoort. Meer zelfs: afgelopen zomer waren er concrete gesprekken met een geïnteresseerde partij - meer details kennen we (nog) niet - om The Great Old over te laten.

Wél gesprekken, (nog) géén overeenkomst



Die gesprekken resulteerden uiteindelijk niet in een overeenkomst. Al toont het wel aan dat Gheysens wél bereid is om te verkopen als het juiste bedrag op tafel komt. Voor de duidelijkheid: momenteel hebben we geen weet van lopende gesprekken.