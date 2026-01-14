KAA Gent, Union en Club Brugge vissen achter het net voor JPL-aanvaller

KVC Westerlo verliest deze winter een aanvallende pion. Griffin Yow stond in de belangstelling van meerdere Belgische topclubs, maar kiest uiteindelijk voor een terugkeer naar de Verenigde Staten.

KVC Westerlo neemt deze winter afscheid van Griffin Yow. De flankaanvaller kon al op heel wat interesse rekenen van andere JPL-clubs, maar kiest nu toch voor een terugkeer naar de Verenigde Staten.

Yow kwam in 2022 aan bij de Kemphanen en maakte snel indruk. Dit seizoen kreeg hij niet zoveel kansen als gehoopt van coach Issame Charaï. Hij startte dit seizoen slechts acht keer in de basis.

Belgische interesse tevergeefs: Yow keert terug naar de MLS

KAA Gent, Union SG en Club Brugge toonden deze winter interesse in de 23-jarige Amerikaan maar vissen allemaal achter het net. Het Nieuwsblad meldt dat hij terugkeert naar zijn thuisland, waar hij bij New England Revolution aan de slag gaat.

Het contract van Yow loopt deze zomer af en dus moest Westerlo hem deze winter verkopen om nog een transfersom te krijgen. New England Revolution vond een akkoord voor zo'n 450.000 euro.


De ploeg uit de Kempen liet wel een doorverkoopclausule van 30% opnemen in de deal. Yow tekent een contract van vier jaar bij zijn nieuwe club. Transfermarkt schat zijn waarde in op 2,5 miljoen euro.

