Moet Anderlecht zich zorgen maken? 'Lukaku krijgt aantrekkelijke aanbieding en... ook Napoli wil meewerken'

Wanneer keert Romelu Lukaku terug naar RSC Anderlecht? Het plan lijkt al uitgetekend. Alhoewel? Er duikt plots een andere en héél interessante piste op voor de Rode Duivel.

Ik wil de echte Gouden Schoen ook nog winnen

Het waren de woorden van Romelu Lukaku enkele dagen geleden. De Rode Duivel had net het gouden exemplaar voor de beste Belgische speler in het buitenland ontvangen… uit handen van Marc Coucke.

De link met een terugkeer naar RSC Anderlecht was alweer gelegd. Het plan lijkt dan ook uitgetekend: Big Rom dient zijn contract bij SSC Napoli uit en keert in de zomer van 2027 terug naar zijn paars-witte thuis.

Kapers op de kust

Al zijn er kapers op de kust. Lukaku kreeg de voorbije seizoenen al meerdere aanbiedingen uit Saoedi-Arabië. De 32-jarige aanvaller gaf geen aandacht aan de oliedollars en weigerde steevast.

De Italiaanse media weten dat er concrete interesse is opgedoken uit de Major League Soccer. We weten op dit moment nog over welke club(s) het gaat. Maar het moet gezegd: Lukaku is een grote fan van de Amerikaanse levensfilosofie.

Moet RSC Anderlecht zich zorgen maken?



Moet Anderlecht zich zorgen maken? Ook Napoli staat niet weigerachtig tegenover een zomertransfer. Partenopei beseft héél goed dat een Amerikaanse club nog bereid zal zijn om komende zomer een mooi transferbedrag op tafel te leggen…

