OFFICIEEL: Sofiane Boufal heeft zijn nieuwe club helemaal beet

Foto: © photonews

Het hing al even in de lucht, maar het is nu officieel: Sofiane Boufal trekt naar Le Havre. De Franse club maakte de komst van zijn nieuwe aanwinst woensdag bekend via de sociale media.

De voormalige speler van Union Saint-Gilloise heeft een contract tot het einde van het seizoen ondertekend bij de Ligue 1-club. De Marokkaanse international keert daarmee terug naar Frankrijk, nadat hij in januari 2023 Angers SCO verliet voor een avontuur bij het Qatarese Al-Rayyan.

Na zijn passage in Qatar kwam hij in september 2024 transfervrij terecht bij Union Saint-Gilloise. Door een gebrek aan speelminuten werd zijn contract begin januari ontbonden door de Brusselse club, waarna hij vrij was om te tekenen waar hij wilde.

Le Havre spreekt van "een geweldige slag"

"Een geweldige slag! Dat is wat HAC nu heeft gerealiseerd door een speler binnen te halen wiens naam bij elke liefhebber van mooi voetbal een belletje doet rinkelen: Sofiane Boufal is voortaan een Hacman!", klinkt het enthousiast in het officiële communiqué van Le Havre.

De aanvallende middenvelder hoopt zich bij zijn nieuwe club te kunnen doorzetten en meer speelminuten te verzamelen dan bij Union SG. Zijn laatste wedstrijd dateert van 9 december, toen hij inviel in de 2-3-nederlaag van Union tegen Olympique Marseille in de Champions League.

Le Havre staat momenteel 13e in de Ligue 1 met 18 punten. De kloof met de degradatiezone bedraagt zes punten. Het behoud in eerste klasse is dan ook de duidelijke doelstelling van de club.

Ligue 1

