Het gaat hard voor jonge Belg (ex-Anderlecht): speler van de maand in Europese topcompetitie
Foto: Via : @ProspectBelgium

De 21-jarige Belgische linksbuiten Noah Saviolo speelt in Portugal zijn eerste profseizoen van zijn carrière. Hij is zojuist verkozen tot beste jonge speler van de maand december in de Primeira Liga en blijft zo indruk maken.

Na een passage door de jeugdopleiding van Sporting Anderlecht verliet Noah Saviolo in 2021 België om bij Lille aan te sluiten. Zijn passage bij Les Dogues duurde echter maar één seizoen, voordat hij richting Vitória Guimarães in Portugal trok.

Doorgebroken in Portugal na periodes bij Anderlecht en Lille

Binnen de Portugese club heeft hij aanvankelijk gespeeld met de U19, daarna met de U21, voordat hij in de zomer van vorig jaar werd opgenomen in de professionele kern. Tot op heden (15 januari 2026) heeft hij dit seizoen al 19 officiële wedstrijden gespeeld, wat de 19 eerste optredens van zijn carrière op professioneel niveau zijn.

Met één doelpunt en vijf assists in 1.110 minuten, alle competities meegeteld, maakt Noah Saviolo veelbelovende debuten onder de kleuren van Guimarães. Die prestaties hebben hem in staat gesteld zich te nestelen in de basiself, aangezien hij sinds het einde van november bij elke wedstrijd als basisspeler is opgesteld.

Noah Saviolo, de jonge Belgische die in Portugal doorbreekt

Dankzij zijn overtuigende prestaties in december is de voormalige Belgische U15-international, die daarna uit de belangstelling van de nationale teams raakte, zojuist uitgeroepen tot beste jonge speler van de maand in de Portugese eerste divisie.

Een eerste symbolische individuele onderscheiding, die hij op de beste manier vierde door zijn eerste doelpunt te scoren en een beslissende assist te geven tijdens de overwinning 2-1 tegen Nacional begin januari, en door het winnen van de Coupe de la Ligue du Portugal met Guimarães. Een veelbelovend begin van het seizoen, dat nu bevestiging in 2026 nodig heeft.

