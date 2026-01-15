Voormalige speler van Patro Eisden mag dromen van toptransfer naar Chelsea

Lorenz Lomme
| Reageer
Voormalige speler van Patro Eisden mag dromen van toptransfer naar Chelsea
Foto: © photonews

Volg Voetbalkrant nu via Instagram!

De naam Anis Hadj Moussa doet ongetwijfeld een belletje rinkelen bij volgers van de Challenger Pro League of de Eredivisie. De voormalige speler van Patro Eisden mag nu dromen van een toptransfer.

Hadj Moussa speelt tegenwoordig voor Feyenoord, waar hij nog een contract heeft tot midden 2030. De Algerijnse international mag echter dromen van een stap hogerop.

We schreven eerder al over de vermeende interesse van Olympique Marseille voor de winger. De Franse topclub zou concreet zijn, waardoor Feyenoord uitzicht zou hebben op een pak miljoenen.

Concurrentie van Chelsea

Er lijkt echter stevige concurrentie te komen voor OM, want volgens Foot Mercato zou Chelsea geïnteresseerd zijn in de speler. Er zou al contact geweest zijn met Mohamed Dahmane, de makelaar van Hadj Moussa.

Als er een bod op tafel komt waar beide partijen zich in kunnen vinden, zou Hadj Moussa deze winter al naar Londen kunnen verhuizen. Het zou zo snel gaan voor de linkerpoot, die in 2023 de overstap maakte van Olympic Charleroi naar Patro Eisden.


Daarna werd hij uitgeleend aan Vitesse, waar hij zich in de kijker speelde van Feyenoord. Voor de Rotterdammers zit hij ondertussen al aan 18 goals en 8 assists in 66 wedstrijden.

Reageer
Corrigeer
Fout gevonden in bovenstaand artikel? Meld het hier!

Schrijf je nu in voor de Voetbalkrant nieuwsbrief
2e klasse
2e klasse Nieuws Kalender Download kalender Stand Statistieken Transfers
Premier League
Premier League Nieuws Kalender Download kalender Stand Statistieken Transfers
Feyenoord
Patro Eisden Maasmechelen
Anis Hadj Moussa

Meer nieuws

Fans Antwerp sakkeren, kussens worden afgenomen: plezier helemaal weg

Fans Antwerp sakkeren, kussens worden afgenomen: plezier helemaal weg

13:30
3
Twee ploegen die hunkeren naar sportief succes: Anderlecht en Gent maken prioriteit van beker

Twee ploegen die hunkeren naar sportief succes: Anderlecht en Gent maken prioriteit van beker

13:20
Antwerp heeft eindelijk nieuwe centrumspits in het vizier, maar... kunnen ze hem betalen?

Antwerp heeft eindelijk nieuwe centrumspits in het vizier, maar... kunnen ze hem betalen?

12:00
3
'Club Brugge aast op ex-Rouche: beslissing is gevallen'

'Club Brugge aast op ex-Rouche: beslissing is gevallen'

13:00
Wie fluit wedstrijd van jouw favoriete club dit weekend? Ontdek het hier

Wie fluit wedstrijd van jouw favoriete club dit weekend? Ontdek het hier

12:40
Transfernieuws en Transfergeruchten 15/01: Sane

Transfernieuws en Transfergeruchten 15/01: Sane

11:44
'Deze Anderlecht-speler mag dromen van een transfer naar de Serie A'

'Deze Anderlecht-speler mag dromen van een transfer naar de Serie A'

12:20
1
Op weg naar Club Brugge... Hij weigerde contractverlenging en blauw-zwart benaderde hem al

Op weg naar Club Brugge... Hij weigerde contractverlenging en blauw-zwart benaderde hem al

11:44
1
Union is gewaarschuwd: Bayern wint opnieuw en pakt indrukwekkend record in Bundesliga

Union is gewaarschuwd: Bayern wint opnieuw en pakt indrukwekkend record in Bundesliga

11:20
Basisspeler van Anderlecht mikt voluit op bekerwinst: "Ik ben een winnaar"

Basisspeler van Anderlecht mikt voluit op bekerwinst: "Ik ben een winnaar"

11:00
'AS Roma denkt aan sterkhouder van Club Brugge'

'AS Roma denkt aan sterkhouder van Club Brugge'

10:30
4
Deze Belg wordt stilaan een echte penaltysensatie in Nederland

Deze Belg wordt stilaan een echte penaltysensatie in Nederland

10:00
1
"Geef hem een standbeeld": deze Rode Duivel maakte indruk tegen Napoli

"Geef hem een standbeeld": deze Rode Duivel maakte indruk tegen Napoli

09:30
3
'Ferran Jutgla (ex-Club Brugge) kan opvallende transfer maken'

'Ferran Jutgla (ex-Club Brugge) kan opvallende transfer maken'

09:00
Rik De Mil stuurt zéér duidelijke boodschap naar spelersgroep KAA Gent

Rik De Mil stuurt zéér duidelijke boodschap naar spelersgroep KAA Gent

08:40
1
'Voormalige smaakmaker van Club Brugge versiert mooie transfer met sterke Afrika Cup'

'Voormalige smaakmaker van Club Brugge versiert mooie transfer met sterke Afrika Cup'

08:20
1
Hubert looft sterkhouder van Union: "Hij mag ook eens in de spotlights staan"

Hubert looft sterkhouder van Union: "Hij mag ook eens in de spotlights staan"

08:00
Arbeloa beleeft horrordebuut: Real Madrid pijnlijk uitgeschakeld door tweedeklasser in Spaanse beker

Arbeloa beleeft horrordebuut: Real Madrid pijnlijk uitgeschakeld door tweedeklasser in Spaanse beker

07:40
11
Uitblinker Union haalt zijn gram in Croky Cup: "Vandaag heb ik ze de mond gesnoerd"

Uitblinker Union haalt zijn gram in Croky Cup: "Vandaag heb ik ze de mond gesnoerd"

07:20
'Anderlecht moest afhaken, maar... Club Brugge ziet in doelman van Belgische club wél nieuwe nummer één'

'Anderlecht moest afhaken, maar... Club Brugge ziet in doelman van Belgische club wél nieuwe nummer één'

07:00
10
Maak kennis met... de doelman die Thibaut Courtois (op termijn) moet doen vergeten bij Real Madrid

Maak kennis met... de doelman die Thibaut Courtois (op termijn) moet doen vergeten bij Real Madrid

06:30
Marc Degryse richt zich rechtstreeks tot Vincent Mannaert: "Zo iemand neem je toch niet mee naar een WK?"

Marc Degryse richt zich rechtstreeks tot Vincent Mannaert: "Zo iemand neem je toch niet mee naar een WK?"

22:00
2
Moet Anderlecht zich zorgen maken? 'Lukaku krijgt aantrekkelijke aanbieding en... ook Napoli wil meewerken'

Moet Anderlecht zich zorgen maken? 'Lukaku krijgt aantrekkelijke aanbieding en... ook Napoli wil meewerken'

23:00
6
Chelsea werkt aan masterplan om statement te maken naar andere grootmachten: '155 miljoen euro (!) voor ster'

Chelsea werkt aan masterplan om statement te maken naar andere grootmachten: '155 miljoen euro (!) voor ster'

20:20
1
Klaar om te oogsten in 2026? Union SG zonder problemen naar de halve finales Croky Cup

Klaar om te oogsten in 2026? Union SG zonder problemen naar de halve finales Croky Cup

22:23
Onderhandelingen zijn niét definitief gestaakt: 'Anderlecht wil Duranville, maar Renard trekt duidelijke lijn'

Onderhandelingen zijn niét definitief gestaakt: 'Anderlecht wil Duranville, maar Renard trekt duidelijke lijn'

22:30
6
Old Trafford is opnieuw (even) Theatre of Dreams: 'Cristiano Ronaldo wil terugkeren als... hoofdaandeelhouder'

Old Trafford is opnieuw (even) Theatre of Dreams: 'Cristiano Ronaldo wil terugkeren als... hoofdaandeelhouder'

21:20
Een héél grote stap: Union haalt slag thuis én mag met eerste werkzaamheden van nieuw stadion starten

Een héél grote stap: Union haalt slag thuis én mag met eerste werkzaamheden van nieuw stadion starten

21:40
9
Stevige concurrentie of... nieuwe nummer één? Deze doelman komt niét zonder garanties naar Anderlecht

Stevige concurrentie of... nieuwe nummer één? Deze doelman komt niét zonder garanties naar Anderlecht

21:00
OFFICIEEL: KAA Gent haalt enorm wapen in strijd om Champions Play-Off binnen

OFFICIEEL: KAA Gent haalt enorm wapen in strijd om Champions Play-Off binnen

20:40
2
Er is (nog) geen overeenkomst, maar: 'Gheysens praatte al met kandidaten om Antwerp FC over te nemen'

Er is (nog) geen overeenkomst, maar: 'Gheysens praatte al met kandidaten om Antwerp FC over te nemen'

19:40
14
In Franstalig België is er géén geloof in Colin Coosemans en dat wordt héél duidelijk in woorden uitgedrukt

In Franstalig België is er géén geloof in Colin Coosemans en dat wordt héél duidelijk in woorden uitgedrukt

20:00
8
Transfernieuws en Transfergeruchten 14/01: Lauberbach - Rommens - Olsen - Kondogbia - Mebude - Nainggolan - Mbe Soh

Transfernieuws en Transfergeruchten 14/01: Lauberbach - Rommens - Olsen - Kondogbia - Mebude - Nainggolan - Mbe Soh

18:20
Absolute waanzin in het kwadraat! 'Lionel Messi weigert grootste contractvoorstel ooit'

Absolute waanzin in het kwadraat! 'Lionel Messi weigert grootste contractvoorstel ooit'

19:20
Besnik Hasi richt zich tot de Anderlecht-supporters voor clash met KAA Gent

Besnik Hasi richt zich tot de Anderlecht-supporters voor clash met KAA Gent

19:00
KV Mechelen dreigt basisspeler te verliezen: eerste miljoenenbod afgewezen

KV Mechelen dreigt basisspeler te verliezen: eerste miljoenenbod afgewezen

18:20
6

Meer nieuws

Populairste artikels

2e klasse

 Speeldag 20
Seraing Seraing 16/01 RWDM Brussels RWDM Brussels
Jong Genk Jong Genk 16/01 Lommel SK Lommel SK
RSCA Futures RSCA Futures 17/01 KAA Gent KAA Gent
Eupen Eupen 17/01 SK Beveren SK Beveren
Patro Eisden Maasmechelen Patro Eisden Maasmechelen 17/01 KV Kortrijk KV Kortrijk
Luik FC Luik FC 17/01 Francs Borains Francs Borains
Club Brugge NXT Club Brugge NXT 18/01 KSC Lokeren KSC Lokeren
K Beerschot VA K Beerschot VA 18/01 Olympic Charleroi Olympic Charleroi

Nieuwste reacties

Andreas2962 Andreas2962 over Voor het eerst te zien voor kraker tegen KAA Gent: Anderlecht verrast met opvallende nieuwigheid TatstOn TatstOn over Niet om te schreeuwen: de échte reden waarom Verhaeghe naar de kleedkamer trok tijdens bekerexit Club Brugge CringeMedia CringeMedia over Arbeloa beleeft horrordebuut: Real Madrid pijnlijk uitgeschakeld door tweedeklasser in Spaanse beker Soloria Soloria over Antwerp heeft eindelijk nieuwe centrumspits in het vizier, maar... kunnen ze hem betalen? Born in 1880 and still number1 Born in 1880 and still number1 over Er is (nog) geen overeenkomst, maar: 'Gheysens praatte al met kandidaten om Antwerp FC over te nemen' Christophe De Geyter Christophe De Geyter over Anderlecht - KAA Gent: - CringeMedia CringeMedia over Fans Antwerp sakkeren, kussens worden afgenomen: plezier helemaal weg Andreas2962 Andreas2962 over 'Anderlecht moest afhaken, maar... Club Brugge ziet in doelman van Belgische club wél nieuwe nummer één' Dirk1897 Dirk1897 over Een héél grote stap: Union haalt slag thuis én mag met eerste werkzaamheden van nieuw stadion starten CringeMedia CringeMedia over "Geef hem een standbeeld": deze Rode Duivel maakte indruk tegen Napoli Kantine
Contacteer ons / Over ons / Privacybeleid / Vacature / Partners
Gebruikersovereenkomst / Cookies Instellingen / Pushmeldingen uitschakelen
© 2002-2026 www.voetbalkrant.com All Rights Reserved