Voormalige speler van Patro Eisden mag dromen van toptransfer naar Chelsea

De naam Anis Hadj Moussa doet ongetwijfeld een belletje rinkelen bij volgers van de Challenger Pro League of de Eredivisie. De voormalige speler van Patro Eisden mag nu dromen van een toptransfer.

Hadj Moussa speelt tegenwoordig voor Feyenoord, waar hij nog een contract heeft tot midden 2030. De Algerijnse international mag echter dromen van een stap hogerop.

We schreven eerder al over de vermeende interesse van Olympique Marseille voor de winger. De Franse topclub zou concreet zijn, waardoor Feyenoord uitzicht zou hebben op een pak miljoenen.

Concurrentie van Chelsea

Er lijkt echter stevige concurrentie te komen voor OM, want volgens Foot Mercato zou Chelsea geïnteresseerd zijn in de speler. Er zou al contact geweest zijn met Mohamed Dahmane, de makelaar van Hadj Moussa.

Als er een bod op tafel komt waar beide partijen zich in kunnen vinden, zou Hadj Moussa deze winter al naar Londen kunnen verhuizen. Het zou zo snel gaan voor de linkerpoot, die in 2023 de overstap maakte van Olympic Charleroi naar Patro Eisden.



Daarna werd hij uitgeleend aan Vitesse, waar hij zich in de kijker speelde van Feyenoord. Voor de Rotterdammers zit hij ondertussen al aan 18 goals en 8 assists in 66 wedstrijden.