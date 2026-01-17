Lommel springt over Beerschot, RWDM zit diep in de problemen

Lommel springt over Beerschot, RWDM zit diep in de problemen
Foto: © photonews

In de Challenger Pro League zijn we opnieuw volop begonnen aan het voetbaljaar 2026. Op vrijdagavond stonden opnieuw twee pittige duels op het programma en daarin heeft Lommel van zich laten spreken. Met RWDM gaat het dan weer van kwaad naar erger.

Genk U23 - Lommel 0-2

De beloften van KRC Genk speelden in een Limburgse derby tegen Lommel, dat met een aantal knappe overwinningen voor nieuwjaar was opgerukt in de stand. En ook in Genk wilden ze rustig verder gaan op dat elan.

In een vrij gesloten eerste helft had Lommel al de meeste dreiging laten zien, maar vijf dolle minuten vlak voor rust zorgden voor het verschil. Eerst was er Seuntjes die met de kop wist te scoren, daarna deed ook Lucas Schoofs van zich spreken met een rebound na een poging van Salah.

De 0-2 bij de rust was ook meteen voldoende, want na de pauze kon Lommel de wedstrijd gaan uitspelen. Een sterke Ivezic wist in het slot van de wedstrijd er voor te zorgen dat de nul ook op het bord bleef voor Lommel. Ze schuiven (voorlopig) voorbij Beerschot naar de derde plaats in het klassement.

Seraing - RWDM 3-1

In de tweede wedstrijd van de avond minder goed nieuws voor RWDM. De Brusselaars zitten al een tijdje in moeilijke tijden als het gaat over het extrasportieve, maar ook op het veld loopt het vooralsnog voor geen meter.

Lees ook... Supporter opgepakt na racisme-incident in match in Challenger Pro League

Sapata had zijn team nochtans snel op voorsprong gebracht, maar via een strafschop werd het alsnog 1-1 bij de rust. Na de pauze deden een nieuwe strafschop en een goal van Ondo-Eyi de boeken dicht. RWDM moet zo ondertussen eerder naar beneden dan naar boven kijken.

Seraing
Lommel SK

