Speler op luchthaven: Renard rondt nog een transfer op bij Anderlecht

Er is al heel veel gesproken geweest over een mogelijke exit van Yasin Özcan bij RSC Anderlecht, amper enkele maanden nadat hij op huurbasis naar het Lotto Park kwam. Nu lijkt er een doorbraak te zijn.

Er circuleren de laatste dagen meerdere geruchten dat Yasin Özcan na een half seizoen zou vertrekken uit RSC Anderlecht. Toen daar naar werd gevraagd op de persconferentie vorige week vrijdag, viel Besnik Hasi uit de lucht.

Deal tussen Anderlecht, Aston Villa en Besiktas helemaal in kannen en kruiken

Fabrizio Romano - toch een kenner als het gaat over transfers - had zaterdag laten weten dat de deal wel degelijk rond zal komen. De jonge verdediger wordt een onderdeeltje van de deal rond Tammy Abraham, Aston Villa en Besiktas.

De voorbije dagen werd het even stil en Hasi gebruikte zijn verdediger zelf in de wedstrijd tegen FCV Dender EH. Dat leverde een clean sheet en een nette prestatie op van de jonge verdediger, meteen ook zijn laatste wedstrijd.

Yasin Özcan gespot op de luchthaven en onderweg naar Besiktas

De deal zou namelijk helemaal rond zijn tussen Anderlecht, Aston Villa en Besiktas. En ook de speler zelf lijkt uit te kijken naar zijn nieuw avontuur in Turkije. Daarmee komt er een einde aan een paar moeilijke dagen.





Ondertussen is de verdediger zelfs al gespot op de luchthaven. Yasin Özcan zal eerstdaags zijn testen afleggen en vervolgens op zoek gaan naar meer speelminuten. We wensen hem alvast veel succes in Turkije.