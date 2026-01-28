'Club Brugge en Anderlecht willen uitleenbeurt van andere JPL-ploeg kapen'

De situatie rond Pape Moussa Fall van La Louvière ontwikkelt zich snel en meerdere clubs volgen het dossier nauwgezet. De betrokken partijen houden vast aan hun positie terwijl de winterdeadline nadert.

Interesse van Anderlecht en Club Brugge

De 21‑jarige aanvaller staat onder contract bij FC Metz tot juni 2029 en werkt momenteel een uitleenbeurt af bij La Louvière. Volgens L’Équipe probeert Metz hem vervroegd terug te halen, maar La Louvière verzet zich tegen een vroegtijdige stopzetting van het akkoord.

Anderlecht volgt de speler actief en ziet in hem een potentiële versterking voor de aanvalslinie. Ook Club Brugge houdt de evolutie van het dossier in de gaten. Beide clubs monitoren de situatie omdat een vroegtijdige terugkeer naar Metz de markt kan openen.

Naast de Belgische topclubs tonen ook Mayence en enkele Engelse teams interesse. De combinatie van leeftijd, fysieke kwaliteiten en recente prestaties in de Jupiler Pro League maakt Fall aantrekkelijk voor meerdere markten.

Wintertransfer

La Louvière blijft echter bij het standpunt dat de afgesproken uitleenperiode tot het einde van het seizoen moet worden gerespecteerd. Metz onderzoekt de mogelijkheden om de speler nog voor het einde van de wintermercato terug te halen om dan door te verkopen of opnieuw uit te lenen.


De marktwaarde van de speler bedraagt op dit moment volgens Transfermarkt 500.000 euro, maar in combinatie met zijn langlopend contract nog kan hij de Franse club zeker veel meer dan dat opleveren.

