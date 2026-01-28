'Doorbraak in transferdossier van Joedrick Pupe naar KV Kortrijk'

'Doorbraak in transferdossier van Joedrick Pupe naar KV Kortrijk'
Foto: © photonews

Volg Voetbalkrant nu via Instagram!

KV Kortrijk kende een moeilijke avond in Roeselare en zag een geplande transfer onverwacht stilvallen. De sportieve en administratieve ontwikkelingen volgden elkaar snel op.

Teleurstellende wedstrijd KV Kortrijk

KV Kortrijk verloor met 2‑0 van Club NXT en kon op geen enkel moment aanspraak maken op punten. De meegereisde supporters reageerden scherp en lieten hun ongenoegen duidelijk blijken. “Shame on you”, klonk het.

De nederlaag kwam bovenop het nieuws dat Joedrick Pupe zijn overstap naar Kortrijk voorlopig stopzette, zo meldt Het Nieuwsblad. De club had gerekend op een snelle afronding, maar de speler besliste zelf anders. Door de resultaten van concurrenten bleef de kloof met de derde plaats wel behouden.

Sportieve problemen

Doelman Ilic ontbrak door een blessure, waardoor De Vlaeminck opnieuw onder de lat stond. De kernproblemen situeerden zich echter op het middenveld, waar meerdere spelers moeite hadden om het tempo te volgen.

Trainer Michiel Jonckheere was diep ontgoocheld na afloop. “Dit is mijn grootste ontgoocheling als trainer”, liet hij achteraf optekenen. De coach benadrukte dat de ploeg ver onder het gewenste niveau bleef. “We waren gewoon nergens.”

Lees ook... 'Pupe niet naar Kortrijk: ploeg uit Jupiler Pro League haalt hem binnen'
De supporters eisten beter voetbal en uitten hun frustratie zowel in het stadion als online. Jonckheere probeerde de situatie te kaderen zonder zijn spelers publiekelijk aan te pakken. “Ik ga nu proberen geen zware uitspraken te doen en mijn spelers ook niet voor de bus gooien”, besloot hij. De club werkt intussen verder aan het dossier‑Pupe, in de hoop alsnog tot een doorbraak te komen.

Reageer
Corrigeer
Fout gevonden in bovenstaand artikel? Meld het hier!

Schrijf je nu in voor de Voetbalkrant nieuwsbrief
2e klasse
2e klasse Nieuws Kalender Download kalender Stand Statistieken Transfers
Club Brugge
KV Kortrijk
Joedrick Pupe

Meer nieuws

'Pupe niet naar Kortrijk: ploeg uit Jupiler Pro League haalt hem binnen'

'Pupe niet naar Kortrijk: ploeg uit Jupiler Pro League haalt hem binnen'

08:00
Het blijft wachten op het verlossende telefoontje voor ambitieuze Belgische profclub

Het blijft wachten op het verlossende telefoontje voor ambitieuze Belgische profclub

15:45
'Westerlo haalt Turkse versterking op uitleenbasis, maar die is nog niet fit om te spelen'

'Westerlo haalt Turkse versterking op uitleenbasis, maar die is nog niet fit om te spelen'

08:20
Transfernieuws en Transfergeruchten 28/01: Moussa Fall

Transfernieuws en Transfergeruchten 28/01: Moussa Fall

07:20
'Club Brugge en Anderlecht willen uitleenbeurt van andere JPL-ploeg kapen'

'Club Brugge en Anderlecht willen uitleenbeurt van andere JPL-ploeg kapen'

07:20
1
Beveren de winnaar van de dag ... zonder te spelen: ellende voor Beerschot, Lommel en Kortrijk

Beveren de winnaar van de dag ... zonder te spelen: ellende voor Beerschot, Lommel en Kortrijk

22:00
Ex-speler Cercle en Lierse wil met Club NXT knallen tegen Kortrijk: "Instituut als Club Brugge"

Ex-speler Cercle en Lierse wil met Club NXT knallen tegen Kortrijk: "Instituut als Club Brugge"

17:10
Vertrekt goudhaantje na één jaar al voor meer dan 20 miljoen euro bij Club Brugge?

Vertrekt goudhaantje na één jaar al voor meer dan 20 miljoen euro bij Club Brugge?

21:40
2
🎥 Tragisch ongeval met supportersbus: zeven doden en drie zwaargewonden

🎥 Tragisch ongeval met supportersbus: zeven doden en drie zwaargewonden

23:30
5
Supporters luiden de alarmbel en gaan in overleg met Pro League en Binnenlandse Zaken

Supporters luiden de alarmbel en gaan in overleg met Pro League en Binnenlandse Zaken

22:30
1
Speler op luchthaven: Renard rondt nog een transfer op bij Anderlecht

Speler op luchthaven: Renard rondt nog een transfer op bij Anderlecht

23:00
2
Fabrizio Romano bevestigt: 'Club Brugge doet bod in Engeland voor linksachter'

Fabrizio Romano bevestigt: 'Club Brugge doet bod in Engeland voor linksachter'

19:40
1
Standard Luik wil deze verdediger... maar er is een groot probleem

Standard Luik wil deze verdediger... maar er is een groot probleem

21:20
3
'KAA Gent dringt niet meer aan en laat ervaren pion zomaar vertrekken'

'KAA Gent dringt niet meer aan en laat ervaren pion zomaar vertrekken'

21:00
Waarom Genk een speler van 10 miljoen op de bank houdt die vorig seizoen nog uitblonk

Waarom Genk een speler van 10 miljoen op de bank houdt die vorig seizoen nog uitblonk

20:40
"Tot het niet meer kan": Genk-verdediger Matte Smets is eerlijk na nieuwe domper

"Tot het niet meer kan": Genk-verdediger Matte Smets is eerlijk na nieuwe domper

20:10
🎥 Niet te geloven: supporters Marseille zetten Brugge nu al in brand

🎥 Niet te geloven: supporters Marseille zetten Brugge nu al in brand

00:00
3
🎥 Ex-speler Genk maakt ongezien knap doelpunt en zorgt zo voor knappe remontada

🎥 Ex-speler Genk maakt ongezien knap doelpunt en zorgt zo voor knappe remontada

20:20
1
Analist snoeihard: "Uitkijken of top-6 komt in gevaar voor Anderlecht"

Analist snoeihard: "Uitkijken of top-6 komt in gevaar voor Anderlecht"

20:00
1
Transfernieuws en Transfergeruchten 27/01: Kondo - Lokesa - Stanic - Diarra - Lauberbach - Carrasco

Transfernieuws en Transfergeruchten 27/01: Kondo - Lokesa - Stanic - Diarra - Lauberbach - Carrasco

19:00
Met één opvallende aanwezige: dit is de selectie van Club Brugge voor CL-clash met Marseille

Met één opvallende aanwezige: dit is de selectie van Club Brugge voor CL-clash met Marseille

17:40
1
Drie dagen verschil: KV Kortrijk had Michiel Jonckheere gewoon kunnen mislopen

Drie dagen verschil: KV Kortrijk had Michiel Jonckheere gewoon kunnen mislopen

27/01
Bevestiging: inkomende én uitgaande miljoenendeal bij KV Mechelen

Bevestiging: inkomende én uitgaande miljoenendeal bij KV Mechelen

19:20
Opvallend: geen enkele andere ploeg moet zo hard nagelbijten als Club Brugge in de CL en dit is waarom

Opvallend: geen enkele andere ploeg moet zo hard nagelbijten als Club Brugge in de CL en dit is waarom

16:30
OFFICIEEL: Cercle Brugge versterkt zich met Franse verdediger

OFFICIEEL: Cercle Brugge versterkt zich met Franse verdediger

19:00
1
DONE DEAL: RSC Anderlecht speelt jong talent kwijt aan ... Knokke

DONE DEAL: RSC Anderlecht speelt jong talent kwijt aan ... Knokke

18:50
Waarom versterkt Anderlecht zich met verdediger die amper 3 matchen speelde? Hasi vroeg er specifiek om

Waarom versterkt Anderlecht zich met verdediger die amper 3 matchen speelde? Hasi vroeg er specifiek om

18:40
3
In 2023 vertrokken bij Anderlecht, nu keert hij terug naar België: "Ik wil mijn naam hier op de kaart zetten"

In 2023 vertrokken bij Anderlecht, nu keert hij terug naar België: "Ik wil mijn naam hier op de kaart zetten"

18:20
Puzzelwerk voor De Camargo: speler KRC Genk moet minuten maken bij B-kern

Puzzelwerk voor De Camargo: speler KRC Genk moet minuten maken bij B-kern

18:10
Eindelijk licht aan het einde van de tunnel: Club Brugge zet grote stap richting nieuw stadion

Eindelijk licht aan het einde van de tunnel: Club Brugge zet grote stap richting nieuw stadion

14:03
28
OFFICIEEL: Lierse kaapt spits weg bij Charleroi

OFFICIEEL: Lierse kaapt spits weg bij Charleroi

18:00
3
Mignolet of Jackers tegen Marseille? Ivan Leko spreekt zich erover uit en komt met nieuws over Tzolis

Mignolet of Jackers tegen Marseille? Ivan Leko spreekt zich erover uit en komt met nieuws over Tzolis

16:00
Union-coach David Hubert wil nog wat kwijt over Charles De Ketelaere

Union-coach David Hubert wil nog wat kwijt over Charles De Ketelaere

17:20
Het zal toch niet? 'Nóg een groot talent met twijfels over Rode Duivels'

Het zal toch niet? 'Nóg een groot talent met twijfels over Rode Duivels'

17:00
24
Nieuwe uitdaging in zicht? Will Still is duidelijk over zijn toekomst

Nieuwe uitdaging in zicht? Will Still is duidelijk over zijn toekomst

15:30
OFFICIEEL: Anderlecht heeft weer prijs en haalt nieuwe verdediger uit La Liga

OFFICIEEL: Anderlecht heeft weer prijs en haalt nieuwe verdediger uit La Liga

15:01
7

Meer nieuws

Populairste artikels

2e klasse

 Speeldag 22
Eupen Eupen 1-1 KSC Lokeren KSC Lokeren
Luik FC Luik FC 1-0 Lommel SK Lommel SK
Club Brugge NXT Club Brugge NXT 2-0 KV Kortrijk KV Kortrijk
Patro Eisden Maasmechelen Patro Eisden Maasmechelen 1-0 Olympic Charleroi Olympic Charleroi
K Beerschot VA K Beerschot VA 0-0 Seraing Seraing
Jong Genk Jong Genk 0-2 RWDM Brussels RWDM Brussels
RSCA Futures RSCA Futures 20:00 Lierse SK Lierse SK
KAA Gent KAA Gent 20:00 SK Beveren SK Beveren

Nieuwste reacties

Swakke25 Swakke25 over Speler op luchthaven: Renard rondt nog een transfer op bij Anderlecht TIGERMANIA TIGERMANIA over Blijft het sprookje nog wat duren? "Het contrast is gewoon enorm groot" FCBalto FCBalto over Union SG - Atalanta: - Vital Verheyen Vital Verheyen over 🎥 Tragisch ongeval met supportersbus: zeven doden en drie zwaargewonden DKMA DKMA over 🎥 Niet te geloven: supporters Marseille zetten Brugge nu al in brand 1872 1872 over 'Club Brugge en Anderlecht willen uitleenbeurt van andere JPL-ploeg kapen' kukeluku kukeluku over Het zal toch niet? 'Nóg een groot talent met twijfels over Rode Duivels' André Coenen André Coenen over Standard Luik wil deze verdediger... maar er is een groot probleem Swakke25 Swakke25 over OFFICIEEL: Lierse kaapt spits weg bij Charleroi André Coenen André Coenen over Standard onder hoogspanning richting Clasico: Rouches trekken aan de alarmbel Kantine
Contacteer ons / Over ons / Privacybeleid / Vacature / Partners
Gebruikersovereenkomst / Cookies Instellingen / Pushmeldingen uitschakelen
© 2002-2026 www.voetbalkrant.com All Rights Reserved