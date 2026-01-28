'Doorbraak in transferdossier van Joedrick Pupe naar KV Kortrijk'

KV Kortrijk kende een moeilijke avond in Roeselare en zag een geplande transfer onverwacht stilvallen. De sportieve en administratieve ontwikkelingen volgden elkaar snel op.

Teleurstellende wedstrijd KV Kortrijk

KV Kortrijk verloor met 2‑0 van Club NXT en kon op geen enkel moment aanspraak maken op punten. De meegereisde supporters reageerden scherp en lieten hun ongenoegen duidelijk blijken. “Shame on you”, klonk het.

De nederlaag kwam bovenop het nieuws dat Joedrick Pupe zijn overstap naar Kortrijk voorlopig stopzette, zo meldt Het Nieuwsblad. De club had gerekend op een snelle afronding, maar de speler besliste zelf anders. Door de resultaten van concurrenten bleef de kloof met de derde plaats wel behouden.

Sportieve problemen

Doelman Ilic ontbrak door een blessure, waardoor De Vlaeminck opnieuw onder de lat stond. De kernproblemen situeerden zich echter op het middenveld, waar meerdere spelers moeite hadden om het tempo te volgen.

Trainer Michiel Jonckheere was diep ontgoocheld na afloop. “Dit is mijn grootste ontgoocheling als trainer”, liet hij achteraf optekenen. De coach benadrukte dat de ploeg ver onder het gewenste niveau bleef. “We waren gewoon nergens.”

De supporters eisten beter voetbal en uitten hun frustratie zowel in het stadion als online. Jonckheere probeerde de situatie te kaderen zonder zijn spelers publiekelijk aan te pakken. “Ik ga nu proberen geen zware uitspraken te doen en mijn spelers ook niet voor de bus gooien”, besloot hij. De club werkt intussen verder aan het dossier‑Pupe, in de hoop alsnog tot een doorbraak te komen.