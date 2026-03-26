Marc Wilmots steekt zichzelf niet weg op Sclessin: "Die hele situatie was mijn fout"

Standard moet het blazoen proberen oppoetsen in de Europe Play-Off. Marc Wilmots zette de spelersgroep alvast op scherp. Al lijkt één man zich voorlopig geen zorgen te hoeven maken.

Eind augustus zette Standard Mircea Rednic op straat. De Roemeen werd vervangen door Vincent Euvrard. Ook laatstgenoemde slaagde er niet in om De Rouches naar de Champions Pay-Off te loodsen.

"Die hele situatie met Rednic was mijn fout", steekt Marc Wilmots zich niet weg in Dans Le Vestiaire. "Het heeft ons uiteindelijk veel geld gekost. Maar wat was het alternatief? Koppig blijven en het risico lopen om helemaal tegen de muur te lopen?"

Wilmots staat nog steeds achter zijn keuze voor Euvrard. "We hebben de sportieve staf volledig geherstructureerd. Ik ben heel blij met het werk van Vincent. Hij is een uitstekende jonge coach met enorm veel potentieel. Hij heeft mijn steun voor de volle tweehonderd procent."

Wilmots ziet de haperende sportieve prestaties dan ook niet als de verantwoordelijkheid van Euvrard. "Vincent werd in een enorm lastige situatie gegooid met enorm veel blessures en schorsingen."

"Soms moesten we op voorhand al een schietgebedje doen opdat de spelers het een uur zouden volhouden", besluit Wilmots. "Maar Euvrard is in zijn carrière altijd een bouwer geweest. Met hem hebben we dit seizoen de basis gelegd."