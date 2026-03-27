Chaos dreigt in Nederlands voetbal: ook ex-speler van Antwerp betrokken

Chaos dreigt in Nederlands voetbal: ook ex-speler van Antwerp betrokken
Het Nederlandse voetbal staat mogelijk voor grote gevolgen na wat ondertussen al 'paspoortgate' wordt genoemd. De discussie begon rond Dean James van Go Ahead Eagles, maar dreigt nu veel breder uit te waaieren.

De verdediger koos vorig jaar voor een interlandcarrière bij Indonesië en kreeg een Indonesisch paspoort. Volgens de Nederlandse regels zou hij daardoor automatisch zijn Nederlandse nationaliteit kwijt zijn. Dat zou betekenen dat hij als niet-EU-speler moet worden beschouwd en dus niet zomaar speelgerechtigd was in de Eredivisie.

NAC Breda trok meteen aan de alarmbel en diende een klacht in bij de KNVB. Als die klacht gegrond blijkt, kunnen wedstrijden zelfs opnieuw gespeeld worden of een andere uitslag krijgen. De bond voert momenteel een onderzoek en wil eerst alle feiten op tafel.

Ineens zijn heel veel spelers in Nederland mogelijk niet speelgerechtigd

Intussen is het dossier uitgegroeid tot een veel groter probleem. Ook andere clubs onderzoeken hun situatie, omdat spelers die voor Indonesië of Suriname kiezen mogelijk in hetzelfde juridisch grijze gebied terechtkomen. Dat zou betekenen dat heel wat voetballers plots als niet-EU-speler worden beschouwd.

Daarbij duikt ook de naam op van Tjaronn Chery, ex-speler van Royal Antwerp FC. De Surinaamse international behoort tot de groep spelers die mogelijk onder dezelfde regelgeving vallen, wat de impact van het dossier nog groter maakt.


Als de aanklager NAC gelijk geeft, kan dat dus verregaande gevolgen hebben voor het Nederlandse profvoetbal. Clubs riskeren sportieve sancties, wedstrijden kunnen in vraag worden gesteld en spelers zelf kunnen hun toekomst plots zien veranderen. Eén zaak is zeker: het laatste woord over paspoortgate is nog lang niet gezegd.

Nederlandse Eredivisie

 Speeldag 28
Heracles Heracles 1-1 Excelsior Excelsior
Fortuna Sittard Fortuna Sittard 1-2 FC Twente FC Twente
Sparta Rotterdam Sparta Rotterdam 2-0 FC Volendam FC Volendam
Zwolle Zwolle 2-1 NAC NAC
NEC NEC 2-2 Heerenveen Heerenveen
Feyenoord Feyenoord 1-1 Ajax Ajax
Utrecht Utrecht 2-0 Go Ahead Eagles Go Ahead Eagles
FC Groningen FC Groningen 3-0 AZ Alkmaar AZ Alkmaar
Telstar Telstar 3-1 PSV PSV

