KAA Gent zet in op de toekomst met zoon van ex-speler La Louvière en Oostende

KAA Gent speelt dit seizoen in de Champions' Play-offs. Bovendien doen ook de beloften van de Buffalo's het zeker niet slecht in de Challenger Pro League. Ze staan zelfs knap achtste in de stand momenteel.

De jonge Buffalo's lijken op weg om de beste beloftenploeg in de Challenger Pro League te worden. Met een achtste plaats doen ze in hun eerste seizoen in de CPL merkbaar beter dan Jong Genk, de RSCA Futures en Club NXT Brugge.

KAA Gent zet in op de toekomst

Ondertussen is KAA Gent volop bezig met zoeken naar talent voor de toekomst. En ze geloven ook in de jeugd die er momenteel al is. In die hoedanigheid hebben ze ondertussen alweer een stevige slag geslaan met oog op de komende jaren.

"Een eerste profcontract voor Joachim Djamba Shango! De 17-jarige Belg heeft overeenkomst getekend tot 2029. Na Xander Van Cauwenberg en Hatim Dabdoubi is hij de derde jeugdspeler in een week die zijn toekomst aan KAA Gent verbindt."

Zoon van bekende voetballer van Oostende en La Louvière

"Djamba Shango is een moderne nummer 8. Een sterke box-to-box-speler die ook technisch vaardig is. Hij voetbalt al drie jaar in blauw-wit en mocht dit seizoen al drie keer invallen bij Jong KAA Gent in de Challenger Pro League."



"Proficiat en veel succes, Joachim", aldus KAA Gent op haar webstek. Joachim Djamba Shango is de zoon van Serge Djamba Shango, die in het verleden nog uitkwam voor La Louvière en KV Oostende en de Belgische U21.