Vanhaezebrouck vol lof voor verrassende speler: "Onvermoeibaar"

Hein Vanhaezebrouck zag dit seizoen bijzonder veel wedstrijden van de Jupiler Pro League. En dus maakte hij ook een pittig elftal van het seizoen. Met daarbij toch ook een vertegenwoordiging voor Sporting Charleroi zo onder meer.

De voorbije weken kwam Kevin Van Den Kerkhof een beetje negatief in het nieuws door zijn zware tackle aan het adres van Christos Tzolis. Dat beseft ook Hein Vanhaezebrouck, die echter ook veel meer in hem ziet.

Wie is de beste rechtsachter in onze competitie?

"Ondanks die domme rode kaart en het feit dat hij al 30 is, wil ik hem in mijn ideale ploeg zetten, want hij is gewoon een van de betere backs in onze competitie", is Hein Vanhaezebrouck vol lof voor de rechtsachter van Charleroi.

"Hij is onvermoeibaar, gaat constant zijn lijn op en af en brengt zo een offensieve meerwaarde. We hebben hem ooit nog gescout voor Gent, maar nu haalt hij zijn beste niveau ooit", ging Vanhaezebrouck verder in Het Nieuwsblad.

Cijfers van Kevin Van Den Kerkhof zijn indrukwekkend

De cijfers van Kevin Van Den Kerkhof liegen er ook niet om. Ondanks zijn leeftijd is hij er dit seizoen op zes maanden in geslaagd zijn marktwaarde op te vijzelen van 1,2 naar 1,5 miljoen euro volgens de cijfers van Transfermarkt.

Met zijn rode kaart moest hij de laatste wedstrijden van het seizoen missen. Toch kwam hij dit seizoen tot twintig wedstrijden voor Charleroi, ook al kwam hij maar eind augustus naar Henegouwen. Hij was goed voor twee goals en een assist en maakte daarin de nodige indruk.