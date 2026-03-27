"Wat dat voor mij wil zeggen?" Steven Defour trekt zijn conclusies over Anderlecht

RSC Anderlecht pakte met de hakken over de sloot de zesde plek. Dat was nipt, maar voldoende voor een plekje in de Champions' Play-offs.

RSC Anderlecht verloor op de slotspeeldag van de reguliere competitie met 2-3 van Cercle Brugge. Het werd in het slotkwartier van de laatste wedstrijd nog aardig spannend.

KRC Genk kwam angstvallig dicht om op basis van doelsaldo en gemaakte doelpunten alsnog de zesde plek van paars-wit af te snoepen. Maar dat gebeurde net niet.

De cijfers zijn opvallend: Anderlecht kon in het Lotto Park van geen enkele ploeg uit de Relegation Play-offs winnen. Maar thuis won het wel tegen elke ploeg uit de Champions’ Play-offs.

“Voor mij wil dat zeggen dat je een verdedigende ploeg bent, en geen ploeg die het spel kan maken”, trekt Steven Defour bij Sporza zijn conclusies over Anderlecht.


“Wel een ploeg die het spel kan ondergaan en vanuit de reactie kan voetballen, maar je kan het spel niet maken. Om dat elke week om de 3-4 dagen te doen, ik denk niet dat ze dat kunnen”, besluit hij.

Dit heeft Kevin De Bruyne te zeggen over problemen tussen Lukaku en Napoli

20:50
20:20
19:40
20:26
20:10
20:00
19:20
18:40
16:30
19:00
18:20
18:00
17:40
17:00
17:20
16:45
16:15
15:27
15:15
16:00
14:45
15:00
13:30
14:29
14:20
14:00
13:00
12:40
10:00
2
12:00
12:20
11:20
7
11:40
3
10:45
11:00
2
10:30
 Speeldag 30
Anderlecht Anderlecht 2-3 Cercle Brugge Cercle Brugge
FCV Dender EH FCV Dender EH 1-3 KAA Gent KAA Gent
Zulte Waregem Zulte Waregem 1-0 Charleroi Charleroi
Standard Standard 0-0 Westerlo Westerlo
La Louvière La Louvière 5-5 KRC Genk KRC Genk
OH Leuven OH Leuven 1-0 Antwerp Antwerp
Club Brugge Club Brugge 4-1 KV Mechelen KV Mechelen
STVV STVV 1-3 Union SG Union SG

