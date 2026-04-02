Anderlecht, Club Brugge en Genk: opleidingscentra van wereldniveau brachten volgende enorme sommen op

De jeugdopleidingen in het Belgische voetbal blijven een belangrijke bron van inkomsten. Dat blijkt uit een nieuwe studie van het CIES Football Observatory, dat de 100 meest winstgevende opleidingsclubs ter wereld in kaart bracht.

Volgens die studie behoren drie Belgische clubs tot de wereldtop: RSC Anderlecht, Club Brugge en KRC Genk. Daarmee bevestigt de Jupiler Pro League haar sterke reputatie als opleidingscompetitie.

Belangrijk om weten is dat CIES een “opleidingsclub” definieert als de eerste club waar een speler minstens drie seizoenen speelde tussen zijn 15e en 21e. De bedragen omvatten ook bonussen en doorverkooppercentages, wat een realistischer beeld geeft van de inkomsten.

Anderlecht nog altijd vlotjes op nummer 1, Club Brugge op komst

RSC Anderlecht is de absolute Belgische nummer één en staat 30e wereldwijd. De Brusselaars verdienden de voorbije tien jaar maar liefst 203 miljoen euro met de verkoop van 31 zelf opgeleide spelers. De transfer van Jérémy Doku weegt zwaar door in dat totaal.

Club Brugge volgt als tweede Belgische club op de 48e plaats met 155 miljoen euro voor 20 spelers. Opvallend: de Bruggelingen zijn bezig aan een stevige inhaalbeweging en deden het de voorbije vijf jaar zelfs beter dan Anderlecht.

Dat heeft alles te maken met een duidelijke strategie waarbij jongeren kansen krijgen op het hoogste niveau, onder meer in de UEFA Champions League. Spelers zoals Charles De Ketelaere zorgden zo voor stevige transferinkomsten.



Genk doet het ook bijzonder goed

Ook KRC Genk bevestigt zijn reputatie als talentenfabriek. De Limburgers staan 63e en verzamelden 123 miljoen euro dankzij 18 spelers.

Internationaal domineren vooral Portugese en Nederlandse clubs de ranglijst. SL Benfica, AFC Ajax en Sporting CP staan allemaal in de top drie en tonen hoe lucratief jeugdwerking kan zijn.

De studie bevestigt zo het beeld van België als springplankcompetitie, samen met landen als Portugal, Nederland, Brazilië en Argentinië. Voor Belgische clubs blijft investeren in jeugd dus een van de belangrijkste sleutels tot succes.

Belgische clubs in de lijst (laatste 10 jaar):