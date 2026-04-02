Ex-coach RSC Anderlecht krijgt ervan langs: "Onaanvaardbaar, hoogstens een assistent"

Brian Riemer is er niet in geslaagd om Denemarken naar het WK 2026 te loodsen. Een regelrechte blamage, die hem zijn job zou kunnen kosten. Want gezien de kwalificaties die ze voorgeschoteld kregen, zou het toch altijd moeten gelukt zijn?

Thomas Gravesen is bijzonder kwaad op Brian Riemer. Voor de gewezen Deense international met 66 caps en voormalige steunpilaar van de nationale ploeg is de mislukking in de WK-kwalificaties voor 2026 voor een groot deel te wijten aan een coach die tekortschiet op dit niveau.

Brian Riemer schoot tekort volgens Thomas Gravesen

"Wat er gebeurd is, is onaanvaardbaar, het is een ramp. Schotland, Wit-Rusland, Griekenland: dat was de makkelijkste groep. Maar Brian Riemer is niet in staat om zijn spelers tot hun recht te laten komen. Niets doet vermoeden dat hij de situatie nog kan rechtzetten", vindt Gravesen in uitspraken geciteerd door BT.

Na een veelbelovende start is Brian Riemer er inderdaad niet in geslaagd om het beste uit zijn team te halen. "Die kerel is hoogstens een assistent-trainer. Hij heeft simpelweg niet het niveau", haalt Thomas Gravesen uit.

Moet Brian Riemer vertrekken bij Denemarken?

Kritiek die doet denken aan wat er over de Deen werd gezegd bij RSC Anderlecht. "Brian Riemer begrijpt de inzet niet. Hij bekijkt elke wedstrijd alsof het een clubmatch is. En tactisch is het absoluut vreselijk om naar te kijken", klinkt het bij de ex-international.



Brian Riemer zag zijn contract nog verlengd worden voor de barrages, maar zit nu in een bijzonder moeilijke situatie. Ondanks die "garantie" zou hij toch aan de deur gezet kunnen worden, omdat hij tijdens deze barrages enorm veel krediet heeft verspeeld.