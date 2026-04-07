Wesley Sonck formeel: "Dat Club Brugge wordt kampioen, maar ..."

Wesley Sonck formeel: "Dat Club Brugge wordt kampioen, maar ..."
Foto: © photonews

We zijn nog maar één speeldag ver in de Champions' Play-offs, maar er is meteen al heel veel gebeurd. En dat heeft ook zo zijn impact op wat de analisten erover te zeggen hebben. Bovenaan het klassement hebben Union SG en Club Brugge zich alvast afgescheiden.

Wie nog dacht dat STVV of mogelijk zelfs Anderlecht, Gent of Mechelen zich zouden mengen in de debatten bovenaan het klassement? Die komt na speeldag 1 van de Champions' Play-offs al een beetje bedrogen uit. 

Union en Club Brugge winnaars van het weekend

Union SG en Club Brugge werden de winnaars van het weekend door te winnen van STVV en RSC Anderlecht. Paars-wit werd daarbij weggespeeld door Club Brugge, zeker in de eerste helft. Daarover lijken veel analisten het eens.

Club Brugge speelde een héél erg goede eerste helft. De tweede helft was dan weer heel wat minder goed, al is dat misschien wel logisch na een 3-0 ruststand. En dus is de vraag welke helft het meest moet worden onthouden.

Het Club Brugge van de eerste helft wordt kampioen, maar ...

"Het begin van de play-offs is een teken geweest voor de gasten van Club Brugge om te laten zien dat ze er klaar voor zijn. Ik heb het nog zelden of zelfs nog niet gezien dit seizoen", aldus Wesley Sonck in Een-Tweetje over de eerste helft van Club Brugge.

"Het Club Brugge van de eerste helft? Dat wordt zeker kampioen. Maar de vraag was ook meteen hoelang ze dat zouden volhouden. Het kost krachten om dat 90 minuten vol te houden. Rustiger aan doen? Zo lukt dat niet. Het verschil was heel groot, maar als je de intensiteit niet aan de dag legt wordt het verschil kleiner."

Frank Boeckx dient Ivan Leko van antwoord na uithaal over interlandbreak

Frank Boeckx dient Ivan Leko van antwoord na uithaal over interlandbreak

Vandenbempt is lyrisch over Club Brugge, maar begrijpt ook iets niet: "Dat is een raadsel"

Vandenbempt is lyrisch over Club Brugge, maar begrijpt ook iets niet: "Dat is een raadsel"

De ineens vreemde kronkels van Jérémy Taravel: of speelt er nog iets anders? Analyse

Nainggolan, Stijnen & co meteen zeer streng voor Anderlecht: "Vernederd, afgeslacht"

Nainggolan, Stijnen & co meteen zeer streng voor Anderlecht: "Vernederd, afgeslacht"

Wie is Mario Kohnen, de nieuwe trainer van Charleroi?

Wie is Mario Kohnen, de nieuwe trainer van Charleroi?

Marc Degryse ziet ondanks ruime zege meteen belangrijk probleem bij Club Brugge

Marc Degryse ziet ondanks ruime zege meteen belangrijk probleem bij Club Brugge

Anderlecht-fans woedend na actie van Club Brugge-supporters en het resultaat had daar niets mee te maken

Anderlecht-fans woedend na actie van Club Brugge-supporters en het resultaat had daar niets mee te maken

Peter Vandenbempt haalt scherp uit naar Ivan Leko na opvallende tirade

Peter Vandenbempt haalt scherp uit naar Ivan Leko na opvallende tirade

Veel lof voor Belgische coach: "De beste aller tijden voor onze ploeg"

Veel lof voor Belgische coach: "De beste aller tijden voor onze ploeg"

Ons Team van de Week: wederopstandingen op Pasen en vaste klanten uit Brugge en Brussel

Ons Team van de Week: wederopstandingen op Pasen en vaste klanten uit Brugge en Brussel

Ivan Leko ging zijn boekje te buiten: maar waarom deed hij dat nu? Analyse

Ivan Leko ging zijn boekje te buiten: maar waarom deed hij dat nu?

Pijnlijke conclusie bij Anderlecht: miljoenentransfer blijkt (voorlopig?) vooral weggesmeten geld Analyse

Pijnlijke conclusie bij Anderlecht: miljoenentransfer blijkt (voorlopig?) vooral weggesmeten geld

Jonathan Lardot komt met heel opvallende uitleg over niet gefloten strafschop voor STVV

Jonathan Lardot komt met heel opvallende uitleg over niet gefloten strafschop voor STVV

Lardot laat zich uit over beslissingen in Antwerp - Genk en Westerlo - Charleroi: "Valse start"

Lardot laat zich uit over beslissingen in Antwerp - Genk en Westerlo - Charleroi: "Valse start"

Ex-speler Westerlo in de penarie na dodelijk ongeval: 'Gevangenisstraf tot zeven jaar mogelijk'

Ex-speler Westerlo in de penarie na dodelijk ongeval: 'Gevangenisstraf tot zeven jaar mogelijk'

Christian Burgess spreekt zich uit: "We moeten hen beter opvoeden"

Christian Burgess spreekt zich uit: "We moeten hen beter opvoeden"

🎥 Na fantastische periode: Union-middenvelder is Speler van de Maand in de JPL

🎥 Na fantastische periode: Union-middenvelder is Speler van de Maand in de JPL

Nu al een gouden bonuspunt? Waarom KV Mechelen mag dromen van Europa Analyse

Nu al een gouden bonuspunt? Waarom KV Mechelen mag dromen van Europa

Vanhaezebrouck ziet fout signaal van Vrancken richting eigen ploeg

Vanhaezebrouck ziet fout signaal van Vrancken richting eigen ploeg

Philippe Clement blijft verbazen in Engeland: promotie naar Premier League is niet ondenkbaar

Philippe Clement blijft verbazen in Engeland: promotie naar Premier League is niet ondenkbaar

Vanhaezebrouck zag het al aankomen: "Hij gaf me geen frisse indruk"

Vanhaezebrouck zag het al aankomen: "Hij gaf me geen frisse indruk"

Charleroi bevestigt ontslag van Cornelis en maakt meteen opvolger bekend

Charleroi bevestigt ontslag van Cornelis en maakt meteen opvolger bekend

Nicolo Tresoldi met grote grijns over eerste helft, maar maakt ook kanttekening: "Dat was onze fout"

Nicolo Tresoldi met grote grijns over eerste helft, maar maakt ook kanttekening: "Dat was onze fout"

Patrick Goots wil nog wat kwijt over niet gefloten strafschop tijdens Antwerp-Genk

Patrick Goots wil nog wat kwijt over niet gefloten strafschop tijdens Antwerp-Genk

Degryse snoeihard voor Anderlecht en analist is héél sceptisch over hun ambities

Degryse snoeihard voor Anderlecht en analist is héél sceptisch over hun ambities

Charleroi pikt rode kaart van Camara niet en komt met stevig communiqué

Charleroi pikt rode kaart van Camara niet en komt met stevig communiqué

Analist haalt keihard uit naar arbitrage: "Union speelt de incompetentie van onze refs perfect uit"

Analist haalt keihard uit naar arbitrage: "Union speelt de incompetentie van onze refs perfect uit"

Hans Cornelis reageert meteen na ontslag bij Charleroi en wijst naar één probleem

Hans Cornelis reageert meteen na ontslag bij Charleroi en wijst naar één probleem

Zeno Debast kan opvallende rol krijgen in Champions League-kraker tegen Arsenal

Zeno Debast kan opvallende rol krijgen in Champions League-kraker tegen Arsenal

Hoe Taravel deze keer helemaal de mist in ging: en wat is er aan de hand met ex-Rode Duivel? Analyse

Hoe Taravel deze keer helemaal de mist in ging: en wat is er aan de hand met ex-Rode Duivel?

Uitspraak van BAS heeft grote gevolgen voor promotiestrijd in 1B: dit zijn de details

Uitspraak van BAS heeft grote gevolgen voor promotiestrijd in 1B: dit zijn de details

Verrassing in de JPL: Charleroi ontslaat hoofdcoach Hans Cornelis

Verrassing in de JPL: Charleroi ontslaat hoofdcoach Hans Cornelis

Hein Vanhaezebrouck zwaar onder de indruk van Club Brugge, maar ziet ook duidelijke les

Hein Vanhaezebrouck zwaar onder de indruk van Club Brugge, maar ziet ook duidelijke les

Waarom Antoine Sibierski ineens op weg is naar Anderlecht... De reden van zijn vertrek bij Troyes

Waarom Antoine Sibierski ineens op weg is naar Anderlecht... De reden van zijn vertrek bij Troyes

"Als een astronaut aan boord van Artemis II": Italiaanse pers smult van Kevin De Bruyne

"Als een astronaut aan boord van Artemis II": Italiaanse pers smult van Kevin De Bruyne

Belgische trainers krijgen unieke inkijk bij Bayern en zijn zwaar onder de indruk van Kompany

Belgische trainers krijgen unieke inkijk bij Bayern en zijn zwaar onder de indruk van Kompany

 Speeldag 1
Union SG Union SG 1-0 STVV STVV
Club Brugge Club Brugge 4-2 Anderlecht Anderlecht
KAA Gent KAA Gent 1-1 KV Mechelen KV Mechelen

Play-off 2

 Speeldag 1
Antwerp Antwerp 1-2 KRC Genk KRC Genk
OH Leuven OH Leuven 1-3 Standard Standard
Westerlo Westerlo 2-0 Charleroi Charleroi

Play-off 3

 Speeldag 1
Zulte Waregem Zulte Waregem 2-2 Cercle Brugge Cercle Brugge
La Louvière La Louvière 0-1 FCV Dender EH FCV Dender EH

