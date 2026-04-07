Wesley Sonck formeel: "Dat Club Brugge wordt kampioen, maar ..."

We zijn nog maar één speeldag ver in de Champions' Play-offs, maar er is meteen al heel veel gebeurd. En dat heeft ook zo zijn impact op wat de analisten erover te zeggen hebben. Bovenaan het klassement hebben Union SG en Club Brugge zich alvast afgescheiden.

Wie nog dacht dat STVV of mogelijk zelfs Anderlecht, Gent of Mechelen zich zouden mengen in de debatten bovenaan het klassement? Die komt na speeldag 1 van de Champions' Play-offs al een beetje bedrogen uit.

Union en Club Brugge winnaars van het weekend

Union SG en Club Brugge werden de winnaars van het weekend door te winnen van STVV en RSC Anderlecht. Paars-wit werd daarbij weggespeeld door Club Brugge, zeker in de eerste helft. Daarover lijken veel analisten het eens.

Club Brugge speelde een héél erg goede eerste helft. De tweede helft was dan weer heel wat minder goed, al is dat misschien wel logisch na een 3-0 ruststand. En dus is de vraag welke helft het meest moet worden onthouden.

Het Club Brugge van de eerste helft wordt kampioen, maar ...

"Het begin van de play-offs is een teken geweest voor de gasten van Club Brugge om te laten zien dat ze er klaar voor zijn. Ik heb het nog zelden of zelfs nog niet gezien dit seizoen", aldus Wesley Sonck in Een-Tweetje over de eerste helft van Club Brugge.

"Het Club Brugge van de eerste helft? Dat wordt zeker kampioen. Maar de vraag was ook meteen hoelang ze dat zouden volhouden. Het kost krachten om dat 90 minuten vol te houden. Rustiger aan doen? Zo lukt dat niet. Het verschil was heel groot, maar als je de intensiteit niet aan de dag legt wordt het verschil kleiner."