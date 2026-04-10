Spitslegende Patrick Goots ontkracht de grootste fabel die er over hem bestaat

Patrick Goots viert vandaag zijn 60ste verjaardag. De voormalige spits, die onder meer furore maakte bij Royal Antwerp FC, blikt in een openhartig gesprek terug op zijn carrière en het imago dat hem al jaren achtervolgt.

“Er zijn er een paar”, grinnikt Goots wanneer hij gevraagd wordt naar de grootste fabel over hem. “Maar de grootste mythe is dat ik een stevige drinker ben", zegt hij in GvA. Hij geeft toe dat dat beeld ergens vandaan komt. “Net als iedereen in mijn tijd gingen wij na de wedstrijd op stap. In de Cobra dronken wij bakken bier die vervolgens op elkaar werden gestapeld.”

Toch klopt dat imago volgens hem niet. “Wat weinig mensen weten: ik ben geen bierfanaat. Thuis drink ik nooit een pintje. Op café zal ik eerder een koffie bestellen.” Goots benadrukt dat hij zichzelf goed kent. “Er is ook een stemmetje in mijn hoofd dat zegt: ‘ken je grenzen’.”

Zijn bekendheid speelt daarin een rol. “Ik ga dikwijls naar festivals, maar vanwege mijn bekendheid zou ik niet willen dat ze over mij zeggen: ‘zie hem daar ladderzat in het gras liggen.’” Volgens Goots is dat simpelweg niet wie hij is.

Ruige uitstraling

Ook zijn uitstraling van vroeger hielp het cliché mee in stand houden. “Ik was samen met Ronny Van Rethy een van de eerste spelers met een oorring. En ik ging naar metalconcerten. Misschien kwam ik daar te veel voor uit.”



Hij herinnert zich met een glimlach hoe relatief dat allemaal is. “Op een concert van Iron Maiden liep ik Jacky Munaron tegen het lijf. Vroeger was een metalfan een getatoeëerde nozem met lang haar, met wie je niets kon aanvangen. Gelukkig is dat imago veranderd, al blijft dat oude beeld voor velen toch hangen.”