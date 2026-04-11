Antwerp verliest opnieuw: dit heeft trainer Joseph Oosting te zeggen

Antwerp heeft ook zijn tweede wedstrijd in de Europe Play-offs verloren en ziet de druk zo snel toenemen. Na de nederlaag tegen Charleroi blijft Joseph Oosting wel geloven in een ommekeer.

Antwerp zit in de hoek waar de klappen vallen. The Great Old heeft vrijdagavond met 2-1 verloren van Sporting Charleroi en mist op die manier zijn start volledig in de Europe Play-offs. Een gooi doen op de eindwinst in PO2 lijkt te ver weg op dit moment.

"Onze goal kwam inderdaad te laat", vertelde trainer Joseph Oosting volgens Sporza achteraf. Vincent Janssen kon de aansluitingstreffer pas in de blessuretijd maken vanop de stip. Charleroi kwam zo dus nooit écht in de problemen.

Joseph Oosting blijft geloven, ondanks nieuwe tik voor Antwerp

"Mijn jongens zijn er tot het laatste moment voor blijven vechten, maar het ontbreekt ons ook een beetje aan geluk", stelt de Nederlandse T1 van Antwerp vast. "Toch blijf ik erin geloven."

"We moeten er nu knetterhard voor blijven werken. Laat ons nu eerst zorgen dat we een wedstrijd winnen en dan zien we wel verder", besluit Joseph Oosting, die veel werk heeft met oog op de volgende speeldag.

Antwerp staat momenteel voorlaatste in de Europe Play-offs met 18 punten. Dat is er eentje meer dan OH Leuven, dat zondag tegen Racing Genk speelt. Volgend weekend staat Antwerp oog in oog met de ploeg van Felice Mazzu.