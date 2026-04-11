Antwerp verliest opnieuw: dit heeft trainer Joseph Oosting te zeggen

Antwerp verliest opnieuw: dit heeft trainer Joseph Oosting te zeggen
Foto: © photonews

Volg Voetbalkrant nu via Instagram!

Antwerp heeft ook zijn tweede wedstrijd in de Europe Play-offs verloren en ziet de druk zo snel toenemen. Na de nederlaag tegen Charleroi blijft Joseph Oosting wel geloven in een ommekeer.

Antwerp zit in de hoek waar de klappen vallen. The Great Old heeft vrijdagavond met 2-1 verloren van Sporting Charleroi en mist op die manier zijn start volledig in de Europe Play-offs. Een gooi doen op de eindwinst in PO2 lijkt te ver weg op dit moment.

"Onze goal kwam inderdaad te laat", vertelde trainer Joseph Oosting volgens Sporza achteraf. Vincent Janssen kon de aansluitingstreffer pas in de blessuretijd maken vanop de stip. Charleroi kwam zo dus nooit écht in de problemen.

Joseph Oosting blijft geloven, ondanks nieuwe tik voor Antwerp

"Mijn jongens zijn er tot het laatste moment voor blijven vechten, maar het ontbreekt ons ook een beetje aan geluk", stelt de Nederlandse T1 van Antwerp vast. "Toch blijf ik erin geloven."

"We moeten er nu knetterhard voor blijven werken. Laat ons nu eerst zorgen dat we een wedstrijd winnen en dan zien we wel verder", besluit Joseph Oosting, die veel werk heeft met oog op de volgende speeldag.

Antwerp staat momenteel voorlaatste in de Europe Play-offs met 18 punten. Dat is er eentje meer dan OH Leuven, dat zondag tegen Racing Genk speelt. Volgend weekend staat Antwerp oog in oog met de ploeg van Felice Mazzu.

2 reacties
Corrigeer
Fout gevonden in bovenstaand artikel? Meld het hier!

Schrijf je nu in voor de Voetbalkrant nieuwsbrief
Play-off 2
Play-off 2 Nieuws Kalender Download kalender Stand Statistieken Transfers
Antwerp
Charleroi
Joseph Oosting

Mario Kohnen legt na eerste match de nadruk op iets anders dan de zege bij Charleroi

Mario Kohnen legt na eerste match de nadruk op iets anders dan de zege bij Charleroi

11:02
Antwerp vindt de remedie maar niet en gaat ook in het Zwarte Land onderuit ondanks late penalty

Antwerp vindt de remedie maar niet en gaat ook in het Zwarte Land onderuit ondanks late penalty

22:44
2
STVV blijft wachten: 'Wouter Vrancken wees deze buitenlandse club al af'

STVV blijft wachten: 'Wouter Vrancken wees deze buitenlandse club al af'

11:20
LIVE: Nieuwe kans voor Jackers, doet Club Brugge wat het de laatste vier keer op Stayen niet kon?

LIVE: Nieuwe kans voor Jackers, doet Club Brugge wat het de laatste vier keer op Stayen niet kon?

10:45
Club Brugge betaalde 4 miljoen voor hem in 2021, nu stopt hij met voetballen op 25-jarige leeftijd

Club Brugge betaalde 4 miljoen voor hem in 2021, nu stopt hij met voetballen op 25-jarige leeftijd

10:31
1
KV Kortrijk speelt volgend seizoen in de JPL: Brecht Dejaegere is duidelijk na promotie

KV Kortrijk speelt volgend seizoen in de JPL: Brecht Dejaegere is duidelijk na promotie

09:30
Romelu Lukaku op weg naar verrassend vertrek na clash met Napoli?

Romelu Lukaku op weg naar verrassend vertrek na clash met Napoli?

09:00
3
Monaco krijgt zware klap te verwerken en Pocognoli wijst naar groot mankement

Monaco krijgt zware klap te verwerken en Pocognoli wijst naar groot mankement

08:40
1
Coosemans komt met duidelijke update over eigen situatie én contractverlenging Anderlecht

Coosemans komt met duidelijke update over eigen situatie én contractverlenging Anderlecht

08:20
1
Historische degradatie in de maak? Tottenham zakt naar de gevarenzone

Historische degradatie in de maak? Tottenham zakt naar de gevarenzone

08:00
Boskamp spaart Club Brugge-winger Tzolis niet: "Een klein mannetje"

Boskamp spaart Club Brugge-winger Tzolis niet: "Een klein mannetje"

07:40
15
Pijnlijke avond voor Pocognoli: Monaco al vroeg knock-out in Parijs

Pijnlijke avond voor Pocognoli: Monaco al vroeg knock-out in Parijs

07:20
Deschacht is onverbiddelijk voor Anderlecht-speler en geeft hem op: "Dat is te weinig"

Deschacht is onverbiddelijk voor Anderlecht-speler en geeft hem op: "Dat is te weinig"

07:00
2
Geen normaal leven, wel kostuum en Vanderbiest-time bij KVM: "Ik probeer spelers zo zot als een kruk te maken"

Geen normaal leven, wel kostuum en Vanderbiest-time bij KVM: "Ik probeer spelers zo zot als een kruk te maken"

06:30
Plots toch weer heel goed nieuws over Rode Duivel Thibaut Courtois

Plots toch weer heel goed nieuws over Rode Duivel Thibaut Courtois

23:00
2
CPL: Beslissing valt in de strijd voor tweede promotieplek na rollercoaster van Beerschot aan de Kehrweg

CPL: Beslissing valt in de strijd voor tweede promotieplek na rollercoaster van Beerschot aan de Kehrweg

22:00
1
Brughmans onder de lat en ondertussen stoomt Genk volgend product uit zelfde doelmannenlichting al klaar

Brughmans onder de lat en ondertussen stoomt Genk volgend product uit zelfde doelmannenlichting al klaar

21:00
Anderlecht deelt nieuw contract uit en dit moet aantonen dat Neerpede nog rondloopt vol talent

Anderlecht deelt nieuw contract uit en dit moet aantonen dat Neerpede nog rondloopt vol talent

21:40
2
🎥 Vincent Kompany viert mijlpaal op het hoogtepunt van trainerscarrière: bij Bayern zijn ze hem niet vergeten

🎥 Vincent Kompany viert mijlpaal op het hoogtepunt van trainerscarrière: bij Bayern zijn ze hem niet vergeten

21:20
Philippe Clement staat voor groots moment en waarschuwt ook: "Dat zal ik meteen een halt toeroepen"

Philippe Clement staat voor groots moment en waarschuwt ook: "Dat zal ik meteen een halt toeroepen"

20:20
Wat is er echt aan de hand? Meer nieuws bekend over de blessure van Anderlecht-speler Ilay Camara

Wat is er echt aan de hand? Meer nieuws bekend over de blessure van Anderlecht-speler Ilay Camara

20:00
3
Club Brugge doet het dus zonder Mignolet, maar Leko verwelkomt ook serieuze meevaller dit weekend

Club Brugge doet het dus zonder Mignolet, maar Leko verwelkomt ook serieuze meevaller dit weekend

19:40
Vanderbiest oordeelt over beginnersfout en KVM-troef: "Als hij te veel nadenkt, begint het te kraken" Interview

Vanderbiest oordeelt over beginnersfout en KVM-troef: "Als hij te veel nadenkt, begint het te kraken"

19:20
Union of Club? Dit is de favoriet volgens de Pro League - en ook Genk en Dender weten waar ze aan toe zijn

Union of Club? Dit is de favoriet volgens de Pro League - en ook Genk en Dender weten waar ze aan toe zijn

19:00
3
Antwerp neemt geen risico... Straks ook in België chaos met 'paspoortgate'? Er is een duidelijk verschil

Antwerp neemt geen risico... Straks ook in België chaos met 'paspoortgate'? Er is een duidelijk verschil

10/04
3
Wesley Sonck grapt over onbegrijpelijke misser in JPL: "Contract ontbinden"

Wesley Sonck grapt over onbegrijpelijke misser in JPL: "Contract ontbinden"

18:30
2
"KRC Genk zou meer punten halen dan Gent, Mechelen, Anderlecht én STVV"

"KRC Genk zou meer punten halen dan Gent, Mechelen, Anderlecht én STVV"

18:00
1
'Club Brugge wil Anderlecht aftroeven voor speler Borussia Dortmund'

'Club Brugge wil Anderlecht aftroeven voor speler Borussia Dortmund'

17:40
Zit Union SG met dik probleem? Sterkhouder mogelijk out tegen zwarte beest

Zit Union SG met dik probleem? Sterkhouder mogelijk out tegen zwarte beest

17:20
Eis om respect? Jérémy Taravel verbolgen over de actie van Tzolis tegen Sardella

Eis om respect? Jérémy Taravel verbolgen over de actie van Tzolis tegen Sardella

17:00
18
"KAA Gent is te snel tevreden": Rik De Mil pareert de kritiek met stevige woorden

"KAA Gent is te snel tevreden": Rik De Mil pareert de kritiek met stevige woorden

16:30
Kan de voetbalbond hier om lachen? Noah Sadiki-Foundation voor Congo gelanceerd in ... hartje Brussel

Kan de voetbalbond hier om lachen? Noah Sadiki-Foundation voor Congo gelanceerd in ... hartje Brussel

16:00
5
Terug na zotte taferelen ... en nu geblesseerd: het blijft maar duren

Terug na zotte taferelen ... en nu geblesseerd: het blijft maar duren

15:00
Zien we Simon Mignolet nog terug op een voetbalveld? Ivan Leko houdt zijn hart vast

Zien we Simon Mignolet nog terug op een voetbalveld? Ivan Leko houdt zijn hart vast

15:30
"Ontgoocheling wegspelen": Rik De Mil komt met stevige verwittiging richting RSC Anderlecht

"Ontgoocheling wegspelen": Rik De Mil komt met stevige verwittiging richting RSC Anderlecht

14:30
RWDM slikt nieuwe ferme domper: komt strohalm van klacht met Lokeren, Seraing, Francs Borains en Gent?

RWDM slikt nieuwe ferme domper: komt strohalm van klacht met Lokeren, Seraing, Francs Borains en Gent?

14:00
9

Meer nieuws

Populairste artikels

Play-off 2

 Speeldag 2
Charleroi Charleroi 2-1 Antwerp Antwerp
Standard Standard 18:15 Westerlo Westerlo
KRC Genk KRC Genk 12/04 OH Leuven OH Leuven

Nieuwste reacties

William Wallace William Wallace over Plots toch weer heel goed nieuws over Rode Duivel Thibaut Courtois aaikeboy aaikeboy over Eis om respect? Jérémy Taravel verbolgen over de actie van Tzolis tegen Sardella William Wallace William Wallace over Boskamp spaart Club Brugge-winger Tzolis niet: "Een klein mannetje" El Pulga El Pulga over Anderlecht deelt nieuw contract uit en dit moet aantonen dat Neerpede nog rondloopt vol talent Impala Impala over Antwerp verliest opnieuw: dit heeft trainer Joseph Oosting te zeggen Charly Charly over Romelu Lukaku op weg naar verrassend vertrek na clash met Napoli? Beerschot 2020 Beerschot 2020 over RWDM slikt nieuwe ferme domper: komt strohalm van klacht met Lokeren, Seraing, Francs Borains en Gent? wilmabar123 wilmabar123 over Club Brugge betaalde 4 miljoen voor hem in 2021, nu stopt hij met voetballen op 25-jarige leeftijd TatstOn TatstOn over Coosemans komt met duidelijke update over eigen situatie én contractverlenging Anderlecht Vermeiren Willy Vermeiren Willy over Anderlecht-fans woedend na actie van Club Brugge-supporters en het resultaat had daar niets mee te maken Kantine
Contacteer ons / Over ons / Privacybeleid / Vacature / Partners
Gebruikersovereenkomst / Cookies Instellingen / Pushmeldingen uitschakelen
© 2002-2026 www.voetbalkrant.com All Rights Reserved