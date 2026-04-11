Monaco krijgt zware klap te verwerken en Pocognoli wijst naar groot mankement

AS Monaco kende vrijdagavond een complete offday op bezoek bij Paris FC. De ploeg van Sébastien Pocognoli stond na amper twintig minuten al 3-0 in het krijt en kreeg zo een pijnlijke tik in volle eindsprint van het seizoen.

De Monegasken reageerden met een aansluitingstreffer maar konden niet meer helemaal in de wedstrijd komen. De eindstand werd uiteindelijk 4-1. "Zoveel doelpunten slikken op zo’n korte tijd is duidelijk te wijten aan een gebrek aan mentale paraatheid", vertelde Pocognoli na afloop.

Pocognoli ziet gebrek aan mentale paraatheid bij Monaco

"Ik heb het de hele week herhaald, maar het is duidelijk dat we daarin tekortschoten. In de laatste 25 minuten van de eerste helft hebben we ons wel goed herpakt en meerdere kansen gecreëerd die ons wat meer hoop hadden kunnen geven, maar wij hebben de kans niet gegrepen die Paris FC eerder wél benutte."

"Alles wat we tot nu toe hebben bereikt, was het resultaat van hard werk en toewijding. We zaten in een fantastische reeks en waren de voorbije weken wellicht de beste ploeg van Frankrijk en zelfs van Europa", doet Pocognoli zelfs een straffe uitspraak.



"Dat moest ooit stoppen, maar ik had niet gewild dat het op deze manier zou gebeuren. We moeten nu vooral leren uit de redenen achter dat succes én deze terugval, en dan volgende week weer verder werken om mentaal, fysiek en tactisch klaar te zijn voor Auxerre", aldus de Belgische trainer.