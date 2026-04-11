Monaco krijgt zware klap te verwerken en Pocognoli wijst naar groot mankement

AS Monaco kende vrijdagavond een complete offday op bezoek bij Paris FC. De ploeg van Sébastien Pocognoli stond na amper twintig minuten al 3-0 in het krijt en kreeg zo een pijnlijke tik in volle eindsprint van het seizoen.

De Monegasken reageerden met een aansluitingstreffer maar konden niet meer helemaal in de wedstrijd komen. De eindstand werd uiteindelijk 4-1. "Zoveel doelpunten slikken op zo’n korte tijd is duidelijk te wijten aan een gebrek aan mentale paraatheid", vertelde Pocognoli na afloop.

"Ik heb het de hele week herhaald, maar het is duidelijk dat we daarin tekortschoten. In de laatste 25 minuten van de eerste helft hebben we ons wel goed herpakt en meerdere kansen gecreëerd die ons wat meer hoop hadden kunnen geven, maar wij hebben de kans niet gegrepen die Paris FC eerder wél benutte."

"Alles wat we tot nu toe hebben bereikt, was het resultaat van hard werk en toewijding. We zaten in een fantastische reeks en waren de voorbije weken wellicht de beste ploeg van Frankrijk en zelfs van Europa", doet Pocognoli zelfs een straffe uitspraak.


"Dat moest ooit stoppen, maar ik had niet gewild dat het op deze manier zou gebeuren. We moeten nu vooral leren uit de redenen achter dat succes én deze terugval, en dan volgende week weer verder werken om mentaal, fysiek en tactisch klaar te zijn voor Auxerre", aldus de Belgische trainer.

Meer nieuws

STVV blijft wachten: 'Wouter Vrancken wees deze buitenlandse club al af'

STVV blijft wachten: 'Wouter Vrancken wees deze buitenlandse club al af'

11:20
Mario Kohnen legt na eerste match de nadruk op iets anders dan de zege bij Charleroi

Mario Kohnen legt na eerste match de nadruk op iets anders dan de zege bij Charleroi

11:02
LIVE: Nieuwe kans voor Jackers, doet Club Brugge wat het de laatste vier keer op Stayen niet kon?

LIVE: Nieuwe kans voor Jackers, doet Club Brugge wat het de laatste vier keer op Stayen niet kon?

10:45
Club Brugge betaalde 4 miljoen voor hem in 2021, nu stopt hij met voetballen op 25-jarige leeftijd

Club Brugge betaalde 4 miljoen voor hem in 2021, nu stopt hij met voetballen op 25-jarige leeftijd

10:31
1
Antwerp verliest opnieuw: dit heeft trainer Joseph Oosting te zeggen

Antwerp verliest opnieuw: dit heeft trainer Joseph Oosting te zeggen

10:00
2
KV Kortrijk speelt volgend seizoen in de JPL: Brecht Dejaegere is duidelijk na promotie

KV Kortrijk speelt volgend seizoen in de JPL: Brecht Dejaegere is duidelijk na promotie

09:30
Romelu Lukaku op weg naar verrassend vertrek na clash met Napoli?

Romelu Lukaku op weg naar verrassend vertrek na clash met Napoli?

09:00
3
Coosemans komt met duidelijke update over eigen situatie én contractverlenging Anderlecht

Coosemans komt met duidelijke update over eigen situatie én contractverlenging Anderlecht

08:20
1
Historische degradatie in de maak? Tottenham zakt naar de gevarenzone

Historische degradatie in de maak? Tottenham zakt naar de gevarenzone

08:00
Boskamp spaart Club Brugge-winger Tzolis niet: "Een klein mannetje"

Boskamp spaart Club Brugge-winger Tzolis niet: "Een klein mannetje"

07:40
15
Pijnlijke avond voor Pocognoli: Monaco al vroeg knock-out in Parijs

Pijnlijke avond voor Pocognoli: Monaco al vroeg knock-out in Parijs

07:20
Deschacht is onverbiddelijk voor Anderlecht-speler en geeft hem op: "Dat is te weinig"

Deschacht is onverbiddelijk voor Anderlecht-speler en geeft hem op: "Dat is te weinig"

07:00
2
Geen normaal leven, wel kostuum en Vanderbiest-time bij KVM: "Ik probeer spelers zo zot als een kruk te maken"

Geen normaal leven, wel kostuum en Vanderbiest-time bij KVM: "Ik probeer spelers zo zot als een kruk te maken"

06:30
Plots toch weer heel goed nieuws over Rode Duivel Thibaut Courtois

Plots toch weer heel goed nieuws over Rode Duivel Thibaut Courtois

23:00
2
Antwerp vindt de remedie maar niet en gaat ook in het Zwarte Land onderuit ondanks late penalty

Antwerp vindt de remedie maar niet en gaat ook in het Zwarte Land onderuit ondanks late penalty

22:44
2
CPL: Beslissing valt in de strijd voor tweede promotieplek na rollercoaster van Beerschot aan de Kehrweg

CPL: Beslissing valt in de strijd voor tweede promotieplek na rollercoaster van Beerschot aan de Kehrweg

22:00
1
Anderlecht deelt nieuw contract uit en dit moet aantonen dat Neerpede nog rondloopt vol talent

Anderlecht deelt nieuw contract uit en dit moet aantonen dat Neerpede nog rondloopt vol talent

21:40
2
🎥 Vincent Kompany viert mijlpaal op het hoogtepunt van trainerscarrière: bij Bayern zijn ze hem niet vergeten

🎥 Vincent Kompany viert mijlpaal op het hoogtepunt van trainerscarrière: bij Bayern zijn ze hem niet vergeten

21:20
Brughmans onder de lat en ondertussen stoomt Genk volgend product uit zelfde doelmannenlichting al klaar

Brughmans onder de lat en ondertussen stoomt Genk volgend product uit zelfde doelmannenlichting al klaar

21:00
Philippe Clement staat voor groots moment en waarschuwt ook: "Dat zal ik meteen een halt toeroepen"

Philippe Clement staat voor groots moment en waarschuwt ook: "Dat zal ik meteen een halt toeroepen"

20:20
Wat is er echt aan de hand? Meer nieuws bekend over de blessure van Anderlecht-speler Ilay Camara

Wat is er echt aan de hand? Meer nieuws bekend over de blessure van Anderlecht-speler Ilay Camara

20:00
3
Club Brugge doet het dus zonder Mignolet, maar Leko verwelkomt ook serieuze meevaller dit weekend

Club Brugge doet het dus zonder Mignolet, maar Leko verwelkomt ook serieuze meevaller dit weekend

19:40
Vanderbiest oordeelt over beginnersfout en KVM-troef: "Als hij te veel nadenkt, begint het te kraken" Interview

Vanderbiest oordeelt over beginnersfout en KVM-troef: "Als hij te veel nadenkt, begint het te kraken"

19:20
Union of Club? Dit is de favoriet volgens de Pro League - en ook Genk en Dender weten waar ze aan toe zijn

Union of Club? Dit is de favoriet volgens de Pro League - en ook Genk en Dender weten waar ze aan toe zijn

19:00
3
Wesley Sonck grapt over onbegrijpelijke misser in JPL: "Contract ontbinden"

Wesley Sonck grapt over onbegrijpelijke misser in JPL: "Contract ontbinden"

18:30
2
"KRC Genk zou meer punten halen dan Gent, Mechelen, Anderlecht én STVV"

"KRC Genk zou meer punten halen dan Gent, Mechelen, Anderlecht én STVV"

18:00
1
'Club Brugge wil Anderlecht aftroeven voor speler Borussia Dortmund'

'Club Brugge wil Anderlecht aftroeven voor speler Borussia Dortmund'

17:40
Zit Union SG met dik probleem? Sterkhouder mogelijk out tegen zwarte beest

Zit Union SG met dik probleem? Sterkhouder mogelijk out tegen zwarte beest

17:20
Eis om respect? Jérémy Taravel verbolgen over de actie van Tzolis tegen Sardella

Eis om respect? Jérémy Taravel verbolgen over de actie van Tzolis tegen Sardella

17:00
18
"KAA Gent is te snel tevreden": Rik De Mil pareert de kritiek met stevige woorden

"KAA Gent is te snel tevreden": Rik De Mil pareert de kritiek met stevige woorden

16:30
Kan de voetbalbond hier om lachen? Noah Sadiki-Foundation voor Congo gelanceerd in ... hartje Brussel

Kan de voetbalbond hier om lachen? Noah Sadiki-Foundation voor Congo gelanceerd in ... hartje Brussel

16:00
5
Zien we Simon Mignolet nog terug op een voetbalveld? Ivan Leko houdt zijn hart vast

Zien we Simon Mignolet nog terug op een voetbalveld? Ivan Leko houdt zijn hart vast

15:30
Terug na zotte taferelen ... en nu geblesseerd: het blijft maar duren

Terug na zotte taferelen ... en nu geblesseerd: het blijft maar duren

15:00
"Ontgoocheling wegspelen": Rik De Mil komt met stevige verwittiging richting RSC Anderlecht

"Ontgoocheling wegspelen": Rik De Mil komt met stevige verwittiging richting RSC Anderlecht

14:30
RWDM slikt nieuwe ferme domper: komt strohalm van klacht met Lokeren, Seraing, Francs Borains en Gent?

RWDM slikt nieuwe ferme domper: komt strohalm van klacht met Lokeren, Seraing, Francs Borains en Gent?

14:00
9
Sam Kerkhofs & co maken speler Anderlecht helemaal af: "Hij is echt niet goed"

Sam Kerkhofs & co maken speler Anderlecht helemaal af: "Hij is echt niet goed"

13:30
2

