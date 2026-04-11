Waarom ligt VAR in België veel meer onder vuur dan in Europa? Belgische ref kent het antwoord

Zestien jaar na Frank De Bleeckere is er opnieuw Belgische vertegenwoordiging op het WK voor scheidsrechters. Bram Van Driessche (40) zal op het toernooi actief zijn als VAR en volgt de wedstrijden vanuit Dallas.

Opvallend is dat de VAR in België vaak onder vuur ligt, terwijl die kritiek op internationaal niveau veel minder aanwezig is. Volgens Van Driessche heeft dat vooral te maken met de middelen waarover men beschikt. “De technologie en de kwaliteit van de beelden zijn op topniveau gewoon beter", vertelt hij in HLN.

Hij wijst op een concreet verschil: “In België wordt het beeld snel wazig als je moet inzoomen, terwijl dat in de Champions League niet het geval is.” Volgens de ref is dat geen verwijt, maar eerder een kwestie van budget en investeringen.

Toch benadrukt Van Driessche dat er de voorbije jaren al stappen vooruit zijn gezet in België. “Er is zeker geïnvesteerd in de arbitrage, maar je voelt nog altijd het verschil met de absolute topcompetities en toernooien.”

Het verschil tussen België en internationale wedstrijden is nog steeds groot

Daarnaast speelt ook het statuut van de scheidsrechters een rol. In tegenstelling tot veel buitenlandse collega’s zijn Belgische refs vaak niet fulltime bezig met hun job. “Veel collega’s werken overdag en trainen ’s avonds”, legt hij uit.

Zelf blijft Van Driessche nuchter onder zijn WK-selectie. “Ik ben vooral blij dat ik mijn passie op dit niveau kan beleven.” Tegelijk geeft hij toe dat een fulltime aanpak voordelen zou hebben, onder meer om beter te kunnen trainen en recupereren.