AA Gent-spelers weten waar het misliep op Anderlecht: "Pijnlijk" en "Ik snap de supporters"

KAA Gent heeft zichzelf tekortgedaan op het veld van Anderlecht. Na een sterke eerste helft en een resem kansen ging het in het slot alsnog mis voor de Buffalo's, die met 3-1 onderuit gingen in het Lotto Park.

“We hebben in de eerste helft getoond hoe goed we kunnen voetballen, maar als je dan in de tweede helft zo terugvalt, is dat pijnlijk”, sakkerde Tibe De Vliegeer na afloop. Nochtans begon Gent ook na de pauze opnieuw scherp en leek het wedstrijdbeeld aanvankelijk onveranderd.

De bezoekers bleven kansen creëren, maar sprongen er te slordig mee om. Zo botste Max Dean op doelman Heekeren, terwijl ook latere pogingen van Skoras en Kanga onbenut bleven. Die inefficiëntie brak Gent uiteindelijk zuur op.

“Ook na rust kregen we nog kansen en die ballen moet je binnenleggen, maar ik had het gevoel dat de ruimtes op het middenveld te groot werden”, analyseerde De Vlieger. "We verloren gaandeweg de controle over de partij."

Tibe De Vlieger zag Gent de controle van de wedstrijd afgeven aan Anderlecht

Dat bleek uiteindelijk ook beslissend, want Gent liet Anderlecht te veel op hun helft voetballen. Na een stilstaande fase kwam Anderlecht op voorsprong via Yari Verschaeren, en in de slotfase maakten Tristan Degreef en Adriano Bertaccini definitief het verschil definitief duidelijk.

De Vlieger had ook begrip voor de reactie van de supporters na afloop. “De supporters willen dat we alles geven, maar ik kan je zeggen dat dat het geval is. We moeten gewoon de kansen afmaken. Onze fans willen resultaten zien en houden van onze club. Het was ook mogelijk dat we de drie punten pakken, dus ik snap wel dat ze ontgoocheld zijn.”



Tot slot wees hij op het probleem in de wedstrijd. “Een verklaring voor die terugval? Ik denk dat we in de eerste helft goed druk hebben gezet en ook kwaliteit aan de bal toonden. In de laatste minuten van de eerste helft zakten we echter al wat weg en dat zette zich door na de pauze. We lieten hen te veel aan de bal en gaven te veel vrijheid. We gaven weinig kansen weg, maar het is pijnlijk als je het toch zo weggeeft in de laatste minuten.”