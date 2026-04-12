Rik De Mil wil Gent-supporters op iets wijzen nadat ze spelers hard aanpakten: "Dat moet lang geleden zijn"

KAA Gent heeft een zure nederlaag geleden op het veld van RSC Anderlecht. De Buffalo's gingen met 3-1 onderuit, ondanks een wedstrijd waarin ze lange tijd de bovenhand namen en de beste kansen bij elkaar voetbalden.

Na afloop overheerste dan ook de ontgoocheling bij trainer Rik De Mil. “Van dit verlies zullen we wel effe moeten bekomen”, gaf hij toe. “Als je zo'n wedstrijd speelt op Anderlecht, zul je later in de week wel denken aan de dingen die je goed hebt gedaan, maar nu overheerst vooral ontgoocheling.”

Efficiëntie nekte AA Gent

"Langs de andere kant moet het lang geleden zijn dat Gent hier 70 minuten zo dominant was”, klonk het. Zijn ploeg combineerde goed en zette Anderlecht geregeld onder druk, maar verzuimde zichzelf te belonen. "We hebben genoeg kansen gekregen daarvoor."

Volgens de Gent-coach lag de sleutel duidelijk bij de efficiëntie. “Wedstrijden afmaken, dood maken, zal een werkpunt worden voor ons de volgende weken”, benadrukte hij.

De nederlaag kwam extra hard aan omdat het niet de eerste keer was dat Gent punten liet liggen ondanks goed spel. Toch wil De Mil de volgende wedstrijd nog niet als allesbepalend bestempelen. “STVV is nog niet do or die voor mij, wel een thuiswedstrijd”, bleef hij rustig.

Supporters vroegen uitleg

Na het laatste fluitsignaal zochten de spelers hun supporters op om tekst en uitleg te geven. Dat moment typeerde de sfeer na afloop. “De supporters zijn zeer ontgoocheld natuurlijk, voor hen is het al twee wedstrijden hetzelfde, maar dat is totaal niet hetzelfde”, aldus De Mil.



De trainer benadrukte het verschil tussen perceptie en realiteit. “Het resultaat natuurlijk wel, maar vandaag zijn we absoluut niet door de grens gezakt”, verdedigde hij zijn ploeg. “Vandaag was het kwestie van efficiëntie, ze moeten ook wel zien de strijd die de spelers geleverd hebben. Niemand mist met opzet”, besloot hij.